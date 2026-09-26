El Programa de Accesibilidad de Medicamentos alcanza 233 establecimientos en Guatemala con presencia en 141 municipios de los 22 departamentos

Varias mujeres se reúnen junto a un vehículo de farmacia móvil mientras una profesional de la salud revisa las medicinas en una estantería. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Programa de Accesibilidad de Medicamentos (Proam) llegó a 233 establecimientos en Guatemala, distribuidos en 141 municipios de los 22 departamentos, con una expansión orientada a ofrecer tratamientos de calidad a menor precio que las farmacias privadas.

La red sumó 90 puntos de atención durante la actual administración y prevé nuevas aperturas mientras impulsa reformas legales para sostener su abastecimiento y ampliar sus capacidades.

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La cobertura reúne 18 Grandes Farmacias Proam administradas directamente por el programa, 13 Farmacias Estatales integradas a la red hospitalaria, 124 Farmacias Municipales y 78 Ventas Sociales de Medicamentos operadas con organizaciones no gubernamentales.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indicó que estas modalidades permiten extender la presencia territorial mediante convenios con municipalidades, hospitales y entidades con personería jurídica.

Durante 2026 se inauguraron 24 establecimientos: tres Grandes Farmacias Proam, 19 Farmacias Municipales y dos Ventas Sociales de Medicamentos. En los últimos tres años, la red abrió 26 farmacias en 2024, 40 en 2025 y las restantes durante el año en curso.

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Las Grandes Farmacias Proam pasaron de cuatro sedes en 2023 a 18 en la actualidad. La expansión incluye una nueva farmacia en el Hospital de Chimaltenango, que se agregó a la existente en Parramos, y el Ministerio prevé habilitar otra sede en San Lucas Sacatepéquez en octubre.

Representantes del Ministerio de Salud Pública de Guatemala presentan un mapa con la proyección de apertura de farmacias por departamento entre los años 2024 y 2026. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

Una red con 233 farmacias y tratamientos para enfermedades frecuentes

Las Farmacias Municipales crecieron de 70 a 124 desde 2024, una incorporación de 54 locales que equivale a un aumento del 77 %. El objetivo oficial es alcanzar progresivamente todos los municipios del país, aunque las aperturas dependen de que existan condiciones de infraestructura, financiamiento y operación.

El ministro de Salud Pública y Asistencia Social, Joaquín Barnoya, sostuvo que los precios de los medicamentos constituyen un problema nacional, regional y mundial. También señaló que algunos tratamientos innovadores mantienen valores elevados mientras están protegidos por patentes, y que las versiones genéricas suelen reducir su costo posteriormente.

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“Una de las estrategias que hemos buscado para que la población tenga acceso a medicamentos de calidad y de bajo costo es la estrategia de Proam”, afirmó Barnoya. El ministro agregó: “Pasamos de tener cuatro grandes farmacias a 18 grandes farmacias”.

La red ofrece más de 150 medicamentos esenciales para tratamientos cardiovasculares, hipertensión arterial, colesterol elevado, dolor e inflamación, afecciones gastrointestinales, diabetes tipo 2, hipotiroidismo e infecciones bacterianas. También dispone de suplementos vitamínicos para deficiencias nutricionales.

Las autoridades expusieron comparaciones de precios entre productos comercializados en Proam y cadenas privadas. Un blíster de Cetix, con un costo de entre 113 y 125 quetzales en otros comercios, se vende a 2,80 quetzales en la red pública, una diferencia del 97 %.

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El blíster de Migradorixina cuesta entre 49 y 57,50 quetzales en establecimientos privados y 16,90 quetzales en Proam, con un ahorro de 70,61 %. La caja de 30 tabletas de Balserat de 500 miligramos tiene un valor de entre 243 y 272 quetzales fuera de la red y de 93 quetzales en sus farmacias, una reducción de 65,6 %.

Barnoya remarcó que la apertura de cada establecimiento exige más que disponer de inventario. “Hay toda una infraestructura que va en una farmacia, desde el local, el personal que la atiende, cómo se abastece una farmacia”, explicó.

La gerente de Farmacias Proam, Amelia Azurdia, detalló que implementar una Gran Farmacia requiere una inversión estimada de 132.570 quetzales. El monto contempla unos 90 mil quetzales para medicamentos, 27.570 quetzales para mobiliario y equipo, y 15 mil quetzales mensuales para funcionamiento y gastos administrativos.

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Los socios del programa pueden comenzar con compras de medicamentos desde cinco mil quetzales, sin un límite máximo de ventas. Las municipalidades pueden abrir más de una farmacia según las decisiones de sus alcaldías y concejos municipales.

Representantes del Ministerio de Salud Pública de Guatemala presentan un mapa con la proyección de apertura de farmacias por departamento entre los años 2024 y 2026. (Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala)

Más presupuesto y cambios legales para sostener la expansión

El presupuesto de Proam aumentó aproximadamente 80 % entre 2016 y 2026, al pasar de 19 millones a 34 millones de quetzales. Los recursos actuales financian la operación de los 233 establecimientos junto con municipalidades y organizaciones no gubernamentales, mientras que las futuras aperturas podrían requerir una ampliación presupuestaria para 2027.

El viceministro de Regulación, Vigilancia y Control de la Salud, Edgar González, explicó que el marco normativo del programa data de 1998 y necesita actualizaciones ante el aumento de establecimientos, volúmenes de compra y requerimientos de abastecimiento.

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“Si tenemos más farmacias, manejamos más volumen y necesitamos entonces tener este tipo de respaldos”, expresó González. Las modificaciones buscan agilizar decisiones de la junta directiva y los mecanismos de adquisición de medicamentos e insumos médicos.

La iniciativa de ley 6604, presentada ante el Congreso de la República, plantea habilitar otros mecanismos de compra y otorgar a Proam la categoría de droguería. Esa figura permitiría adquirir medicamentos directamente de casas farmacéuticas en determinados casos, acceder a otros productos y eventualmente fabricar fármacos dentro del país.

La propuesta también contempla que Proam pueda entregar medicamentos gratuitos bajo circunstancias específicas. La legislación vigente obliga al programa a recuperar los costos de los productos que distribuye.

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El Ministerio modernizó además el sitio proam.gob.gt para incorporar búsquedas de medicamentos, precios de referencia, localización de farmacias y requisitos de afiliación.

La plataforma muestra la ubicación de los 233 puntos de atención y permite filtrar resultados por departamento, municipio, nombre del establecimiento y cercanía con hospitales, centros de salud, puestos de salud y centros de atención permanente.