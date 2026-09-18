Honduras

Más de 37 mil familias afectadas por la sequía reciben ayuda en Honduras

La emergencia climática ha obligado al Estado a combinar la entrega de alimentos, acceso al agua y apoyo a productores con nuevas alternativas para intentar reducir los efectos de la falta de precipitaciones en distintas regiones del país.

Más de 37.000 familias hondureñas afectadas por la sequía han recibido asistencia humanitaria mediante una operación coordinada entre el Gobierno y organismos internacionales. (Foto: ONU Honduras)
Más de 37.000 familias hondureñas afectadas por la sequía han recibido asistencia humanitaria mediante una operación coordinada entre el Gobierno y organismos internacionales. (Foto: ONU Honduras)
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Más de 37.000 familias hondureñas afectadas por la sequía han recibido asistencia humanitaria durante los últimos meses, mientras el Gobierno de Nasry Asfura prepara nuevas medidas para enfrentar el déficit de lluvias, entre ellas la denominada siembra o “bombardeo” de nubes, con la que las autoridades pretenden apoyar zonas agrícolas afectadas.

La emergencia climática ha obligado al Estado a combinar la entrega de alimentos, acceso al agua y apoyo a productores con nuevas alternativas para intentar reducir los efectos de la falta de precipitaciones en distintas regiones del país.

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El ministro de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco), Reinaldo Sánchez, informó que más de 37.000 familias de municipios afectados han recibido ayuda humanitaria mediante una operación coordinada entre el Gobierno hondureño y organismos internacionales.

De acuerdo con el funcionario, las entregas se han desarrollado durante los últimos meses con el respaldo de agencias de Naciones Unidas, el Fondo Humanitario de Estados Unidos, la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y Copeco.

El ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, informó sobre la asistencia entregada a familias de municipios afectados por el déficit de lluvias. (Foto: Cortesía)
El ministro de Copeco, Reinaldo Sánchez, informó sobre la asistencia entregada a familias de municipios afectados por el déficit de lluvias. (Foto: Cortesía)

Sánchez explicó que la asistencia ya alcanzó a 37 municipios y que las autoridades mantienen vigilancia sobre las comunidades que continúan enfrentando los efectos del déficit de lluvias. Según el funcionario, los recursos disponibles permitirán ampliar la cobertura hacia sectores que todavía no han recibido ayuda.

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El ministro de Copeco advirtió que algunas de las comunidades que ya fueron atendidas podrían volver a recibir asistencia, dependiendo de cómo evolucione el período de lluvias y, especialmente, de los resultados de la producción de postrera.

La preocupación está relacionada con el impacto que una temporada irregular de lluvias puede tener sobre los cultivos y, posteriormente, sobre la seguridad alimentaria de las familias que dependen de la agricultura y la ganadería.

“Va a depender de cómo se desarrolla la postrera”, explicó Sánchez, al señalar que, si la producción no alcanza los niveles esperados, el Gobierno tendría que brindar nuevamente una respuesta humanitaria a las comunidades afectadas.

La ayuda humanitaria incluye acciones relacionadas con alimentación, acceso al agua, salud y apoyo a productores en las zonas más afectadas. (Foto: Archivo)
La ayuda humanitaria incluye acciones relacionadas con alimentación, acceso al agua, salud y apoyo a productores en las zonas más afectadas. (Foto: Archivo)

La estrategia contempla además acciones relacionadas con la perforación de pozos, vigilancia de la producción agrícola y atención sanitaria, especialmente en zonas donde las condiciones climáticas puedan favorecer la aparición de enfermedades como el dengue y la chikungunya.

El funcionario también mencionó acciones de apoyo a pequeños productores y ganaderos, entre ellas la entrega de alimento para ganado y el bono de incentivo agrícola para quienes todavía cuentan con condiciones para producir.

La distribución de asistencia humanitaria también ha generado cuestionamientos sobre la posibilidad de que los recursos sean utilizados con fines políticos. Ante estas críticas, Sánchez aseguró que existen mecanismos de veeduría y supervisión para controlar las entregas.

El titular de Copeco sostuvo que las instituciones buscan trabajar de la mano con los alcaldes y autoridades locales, con el objetivo de garantizar que la asistencia llegue a las comunidades que realmente la necesitan.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
El Gobierno mantiene vigilancia sobre la producción de postrera, cuyos resultados determinarán si algunas comunidades necesitan recibir nuevamente asistencia. (Foto: Oscar Ortiz)

Según Sánchez, la respuesta no se limita a la entrega de alimentos, sino que incluye diferentes componentes destinados a atender las consecuencias de la sequía, como agua, salud y apoyo productivo.

El funcionario aseguró que los recursos ya están disponibles para continuar ampliando la cobertura y mantener vigilancia en los municipios que permanecen bajo los efectos del déficit de lluvias.

Mientras continúa la entrega de ayuda, el Gobierno de Nasry Asfura prepara una alternativa adicional para enfrentar la sequía: la siembra de nubes, conocida popularmente como “bombardeo de nubes”.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Abraham Molina Guillén, informó que la intervención pretende apoyar un área estimada de entre 1,8 y 2 millones de hectáreas afectadas por la falta de lluvias.

“Son alrededor de 1.8 millones de hectáreas o dos millones de hectáreas las que se van a intentar apoyar, con esto, en la zona más perjudicada por la sequía”, precisó el funcionario.

El PMA estima que al menos 500.000 personas más en Honduras podrían caer en inseguridad alimentaria por la falta de lluvias y el fenómeno de El Niño. (Oscar Ortiz)
Las autoridades hondureñas aseguran que existen mecanismos de veeduría y supervisión para vigilar la distribución de las ayudas destinadas a las familias afectadas. (Foto: Oscar Ortiz)

La SAG informó que Honduras ya cuenta con la aeronave y el personal que participarán en la operación. Durante la próxima semana se espera la llegada de los equipos, insumos y componentes que deberán ser adaptados al avión antes de iniciar los vuelos.

“Estamos listos. Ya está el avión aquí, ya están las personas. El equipo viene la próxima semana, probablemente el lunes, los insumos y lo que hay que adaptarle al avión”, afirmó Molina.

Sin embargo, el procedimiento no significa que las autoridades puedan generar lluvia de manera independiente de las condiciones meteorológicas.

Técnicamente, la siembra de nubes requiere la existencia de nubes con características adecuadas para que las partículas utilizadas puedan favorecer procesos dentro de ellas que incrementen el tamaño de las gotas o cristales y eventualmente produzcan precipitación.

Por ello, los vuelos estarán condicionados a la aparición de nubes apropiadas para realizar la intervención.

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