República Dominicana: Servicio Nacional de Protección Ambiental elevó 55.1% sus operaciones de vigilancia entre enero y julio de 2026

El Senpa realizó 36,512 operaciones de vigilancia ambiental entre enero y julio de 2026, por encima de las 23,534 del mismo período de 2025. (Foto: Presidencia de la República Dominicana)

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Durante los primeros siete meses de 2026, el Servicio Nacional de Protección Ambiental (Senpa) reportó cifras superiores a las registradas en el mismo período de 2025. Entre enero y julio, la institución realizó 36,512 operaciones de vigilancia ambiental, en comparación con 23,534 en el año anterior.

El aumento de actividades sugiere una mayor capacidad para abordar situaciones relacionadas con delitos ambientales en distintas regiones del país.

En ese mismo periodo, la cantidad de personas detenidas pasó de 3,136 a 7,685, y los vehículos retenidos aumentaron de 1,433 a 2,332. Estos datos reflejan un crecimiento en la respuesta ante infracciones que afectan los recursos naturales.

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El Senpa también detectó un mayor número de extranjeros en condición migratoria irregular durante sus operativos ambientales. En los primeros siete meses de 2026, la institución entregó 5,213 personas a la Dirección General de Migración, frente a 1,292 en el mismo lapso del año anterior, en cumplimiento de sus competencias legales.

El desempeño de la institución se ha visto influido por el fortalecimiento de capacidades operativas, con aportes del Ministerio de Medio Ambiente en aspectos como movilidad, equipamiento y apoyo logístico. Según las autoridades, estos factores contribuyeron a una mayor presencia territorial y a una vigilancia ambiental más eficaz.

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Las personas detenidas en operativos del Senpa subieron a 7,685 y los vehículos retenidos aumentaron a 2,332 en los primeros siete meses de 2026. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente/ ARCHIVO)

Desde el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales se sostiene que una mejora en las capacidades del Senpa facilita una presencia estatal más amplia y una reacción más oportuna ante los delitos ambientales. El respaldo para este tipo de acciones, de acuerdo con lo comunicado, continuará.

Por otro lado, el director del Senpa, general de brigada Ángel Camacho Ubiera, relacionó los resultados obtenidos con las directrices del ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre, así como con la labor del personal y el fortalecimiento operativo. Mencionó que se prevé seguir trabajando en coordinación con otras instituciones estatales para la protección ambiental y el cumplimiento de la normativa vigente.

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Operativos en áreas protegidas

La vigilancia en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) mantuvo su relevancia para el Senpa. Entre enero y julio de 2026, se ejecutaron 1,962 operativos en estos espacios, comparados con 1,293 en el mismo período del año anterior.

Las personas detenidas por infracciones ambientales en áreas protegidas ascendieron de 513 a 3,716, y los vehículos retenidos en estos lugares pasaron de 46 a 264.

La institución mantiene presencia en estas zonas con el objetivo de prevenir ocupaciones ilegales, tala, incendios forestales, extracción ilícita de recursos y otras actividades que puedan poner en riesgo los ecosistemas.

El Senpa entregó 5,213 extranjeros en condición migratoria irregular a la Dirección General de Migración durante operativos ambientales de 2026. (Foto: Ministerio de Medio Ambiente/ ARCHIVO)

El Senpa, organismo vinculado al Ministerio de Defensa y que trabaja junto al Ministerio de Medio Ambiente y la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, realiza actividades de vigilancia, inspección y control en materia ambiental.

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La cantidad de operativos realizados en los primeros siete meses de 2026 sugiere una expansión en la cobertura y en las acciones enfocadas en la protección de bosques, ríos, áreas protegidas y otros recursos naturales en la República Dominicana. Estas cifras pueden interpretarse como parte de una tendencia hacia una mayor presencia estatal y una continuidad en las tareas de conservación ambiental.