El Salvador
Agregar Infobae enGoogle

Imágenes de una tragedia: El bus que regresaba de una iglesia y terminó arrastrado por un río desbordado hace 18 años en El Salvador

En julio de 2008, El Salvador atravesó una de sus emergencias más recordadas. Un bus quedó atrapado por el desborde de un río en San Salvador, hubo 32 fallecidos y solo 1 sobreviviente.

Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
La noche del jueves 3 de julio de 2008 en la colonia Málaga de San Salvador, El Salvador, alrededor de las 20:45 se registró el desborde del río el Arenal, que coincidía con la permanencia de un bus de la Iglesia Elim mientras hacía su recorrido normal. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Guardar
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
El bus quedó atrapado en el desborde del río sobre la calle. 33 personas al interior, solo una pudo escapar a la parte superior del transporte y saltar a otra superficie. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Las otras 32 personas quedaron atrapadas y fueron arrastradas en la corriente del río. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
La fuerza del agua redujo a escombros el bus de grandes dimensiones. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Los trabajos de recuperación de personas fallecidas tuvieron gran dificultad debido al peligro del terreno en accesibilidad. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Segun testigos, una repunta provocada por el colapso de un tapón de basura y árboles cuenca arriba hizo que el caudal del río creciera varios metros en menos de cinco minutos, arrastrando al autobús cuando circulaba por el sector. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Se utilizó maquinaria pesada para sacar los escombros del autobús. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Restos del autobús sobre la calle Monserrat eran revisados por cuerpos de socorro. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Decenas de salvadoreños lamentaron la tragedia que pudo haber sido evitada. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
Cada año, seres queridos y familiares se reúnen en un monumento en honor a las víctimas de la tragedia. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Tragedia de bus inundado en la colonia Málaga en El Salvador en 2008
La tragedia del bus de la Málaga quedará marcada en la memoria de los salvadoreños como un hecho sin precedentes. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)

Temas Relacionados

El SalvadorTragedia bus colonia MálagaInundaciones El Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Líder o dictador? A 45 años del último vuelo del general panameño Omar Torrijos Herrera

Gobernó el país como “jefe de Gobierno y líder máximo de la revolución panameña” desde el 11 de octubre de 1968 hasta su fallecimiento en un accidente aéreo

¿Líder o dictador? A 45 años del último vuelo del general panameño Omar Torrijos Herrera

El Salvador: estafa y usurpación de títulos en Santa Tecla, el detalle que detonó dos casos por servicios de construcción sin acreditación

En dos expedientes recientes, una promoción en Internet y una remodelación pagada por adelantado quedaron bajo la lupa judicial, con transferencias rastreadas y una supuesta empresa que no apareció donde decía estar

El Salvador: estafa y usurpación de títulos en Santa Tecla, el detalle que detonó dos casos por servicios de construcción sin acreditación

Autoridades indígenas en Guatemala advierten que el sistema de comisiones de postulación ya no funciona

Los observadores ancestrales que dieron seguimiento a las designaciones de segundo grado de 2026 en Guatemala señalaron que redes ilícitas mantienen influencia y que el escenario puede erosionar la confianza rumbo a los comicios de 2027

Autoridades indígenas en Guatemala advierten que el sistema de comisiones de postulación ya no funciona

‘Operación Corazón Azul’: Panamá desmantela red de trata de personas y rescata a tres colombianas

Tres mujeres fueron liberadas en un operativo en Los Santos, donde las autoridades panameñas detuvieron a dos sospechosos ligados a una organización dedicada a la explotación sexual en coincidencia con la fecha internacional de lucha contra este delito

‘Operación Corazón Azul’: Panamá desmantela red de trata de personas y rescata a tres colombianas

Capturan a dos de los principales sospechosos del caso “Leviatán”: la red narco habría movido más de 14.5 toneladas de cocaína desde puerto costarricense

Los detenidos fueron interceptados por la Policía de Control de Drogas cerca de los tribunales de San José. La organización investigada cobraba hasta USD 250,000 por cada cargamento enviado al extranjero.

Capturan a dos de los principales sospechosos del caso “Leviatán”: la red narco habría movido más de 14.5 toneladas de cocaína desde puerto costarricense

TECNO

El fallo de la IA autónoma: un agente de OpenAI logra vulnerar cuatro plataformas tecnológicas

El fallo de la IA autónoma: un agente de OpenAI logra vulnerar cuatro plataformas tecnológicas

Amazon apunta a los cielos: la megaconstelación de más de 5.000 satélites que hablara directo con tu móvil

Zenless Zone Zero y Mutazione: los dos nuevos juegos gratis en Epic Games

El método oficial de WhatsApp para pasar todos tus chats de un teléfono a otro

El error al limpiar la canasta de la freidora de aire que puede reducir su vida útil

ENTRETENIMIENTO

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

La directora del documental sobre Jared Leto cuestiona la falta de consecuencias tras las acusaciones de acoso sexual

Hilaria Baldwin relata 20 años de trastornos alimentarios: “Tenía miedo de cuántas calorías podría tener la pasta de dientes”

Prime Video presentó el impactante tráiler de Barreda, una de las películas argentinas más esperadas del año

Tom Holland confirma un plan “trazado” para heredar la máscara de Spider-Man: “Tengo una visión muy clara”

Bryan Johnson, el hombre que quiere vivir hasta el año 2140, cuestionó su propio proyecto de antienvejecimiento

MUNDO

15 elefantes mueren en Kenia y las autoridades investigan un posible envenenamiento con cianuro

15 elefantes mueren en Kenia y las autoridades investigan un posible envenenamiento con cianuro

Hamas y los mediadores acercan posiciones sobre el desarme, pero Israel mantiene sus exigencias para un acuerdo en Gaza

Los precios del petróleo retroceden tras el repunte previo por el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Rusia habría usado un misil norcoreano por primera vez en casi un año en un ataque que mató a una familia ucrania

Estados Unidos negó que Irán destruyera tres de sus aviones y rompiera el bloqueo naval tras los ataques cruzados en Medio Oriente