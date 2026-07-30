Imágenes de una tragedia: El bus que regresaba de una iglesia y terminó arrastrado por un río desbordado hace 18 años en El Salvador

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Autoridades indígenas en Guatemala advierten que el sistema de comisiones de postulación ya no funciona Los observadores ancestrales que dieron seguimiento a las designaciones de segundo grado de 2026 en Guatemala señalaron que redes ilícitas mantienen influencia y que el escenario puede erosionar la confianza rumbo a los comicios de 2027

‘Operación Corazón Azul’: Panamá desmantela red de trata de personas y rescata a tres colombianas Tres mujeres fueron liberadas en un operativo en Los Santos, donde las autoridades panameñas detuvieron a dos sospechosos ligados a una organización dedicada a la explotación sexual en coincidencia con la fecha internacional de lucha contra este delito