Imágenes de una tragedia: El bus que regresaba de una iglesia y terminó arrastrado por un río desbordado hace 18 años en El Salvador

La noche del jueves 3 de julio de 2008 en la colonia Málaga de San Salvador, El Salvador, alrededor de las 20:45 se registró el desborde del río el Arenal, que coincidía con la permanencia de un bus de la Iglesia Elim mientras hacía su recorrido normal. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
30 Jul, 2026 05:02 p. m. EST
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El bus quedó atrapado en el desborde del río sobre la calle. 33 personas al interior, solo una pudo escapar a la parte superior del transporte y saltar a otra superficie. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Las otras 32 personas quedaron atrapadas y fueron arrastradas en la corriente del río. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
La fuerza del agua redujo a escombros el bus de grandes dimensiones. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Los trabajos de recuperación de personas fallecidas tuvieron gran dificultad debido al peligro del terreno en accesibilidad. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Segun testigos, una repunta provocada por el colapso de un tapón de basura y árboles cuenca arriba hizo que el caudal del río creciera varios metros en menos de cinco minutos, arrastrando al autobús cuando circulaba por el sector. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Se utilizó maquinaria pesada para sacar los escombros del autobús. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Restos del autobús sobre la calle Monserrat eran revisados por cuerpos de socorro. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Decenas de salvadoreños lamentaron la tragedia que pudo haber sido evitada. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
Cada año, seres queridos y familiares se reúnen en un monumento en honor a las víctimas de la tragedia. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)
La tragedia del bus de la Málaga quedará marcada en la memoria de los salvadoreños como un hecho sin precedentes. (Infobae Centroamérica/Cortesía Redes Sociales)