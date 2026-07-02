Panamá vuelve a cerrar la llave de las exportaciones eléctricas por el deterioro de sus principales embalses

La sequía obliga a Panamá a frenar las ventas de electricidad hacia Centroamérica. REUTERS/Roberto Cisneros NO RESALES. NO ARCHIVES

Como medida preventiva para garantizar el abastecimiento eléctrico, el Centro Nacional de Despacho (CND) de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (ETESA) suspendió las exportaciones de hasta 200 megavatios de energía hacia Centroamérica, una decisión orientada a preservar las reservas de agua utilizadas para la generación hidroeléctrica y asegurar el suministro para la demanda nacional.

La medida responde a los bajos niveles registrados en los embalses de Fortuna y Bayano, dos de las principales fuentes de generación del país. Según explicó ETESA, la decisión fue adoptada luego de recibir un informe técnico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que evaluó el comportamiento de las condiciones hidrológicas y su impacto sobre la disponibilidad de recursos.

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La empresa estatal indicó que continuará monitoreando de manera permanente la evolución de las reservas y las condiciones operativas del Sistema Interconectado Nacional (SIN), con el objetivo de adoptar nuevas acciones si las condiciones climáticas continúan deteriorándose de forma evidente durante las próximas jornadas.

La suspensión de las exportaciones no implica restricciones para los consumidores panameños. Por el contrario, busca evitar que el país llegue a un escenario en el que sea necesario adoptar medidas más drásticas para proteger el abastecimiento eléctrico interno frente a la escasez hídrica.

La decisión busca preservar las reservas hídricas destinadas a la generación eléctrica y garantizar la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional. Shutterstock

La decisión revive un precedente reciente. En 2024, Panamá también suspendió temporalmente las exportaciones de energía hacia el Mercado Eléctrico Regional debido a la fuerte sequía provocada por el fenómeno de El Niño, que redujo considerablemente los aportes de agua a los principales embalses del territorio nacional.

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Este año, sin embargo, el contexto genera mayor preocupación. Diversos centros internacionales de monitoreo climático han advertido que el calentamiento de las aguas superficiales del océano Pacífico ha alcanzado niveles históricamente elevados, lo que podría traducirse en un episodio de El Niño de mayor intensidad y duración.

Los datos operativos muestran que las reservas ya reflejan esa presión. El embalse de Fortuna registra un nivel de 1,019.67 metros sobre el nivel del mar, equivalente a apenas el 39% de su capacidad. Más crítica es la situación del lago Bayano, que se encuentra en 52.54 metros sobre el nivel del mar, apenas un 20% de su rango operativo.

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La importancia de ambas instalaciones es estratégica para el sistema. Aunque Panamá cuenta con generación térmica, eólica y solar, la hidroelectricidad continúa representando uno de los pilares de la matriz energética, por lo que una reducción prolongada obliga a utilizar plantas térmicas de mayor costo de operación.

El embalse Fortuna, la principal reserva hidroeléctrica del país, se mantiene por debajo de los niveles habituales para esta época del año. Tomada de Enel.com

Las cifras oficiales de la Contraloría General muestran que, pese a las dificultades, Panamá incrementó sus exportaciones eléctricas durante el primer tramo del año. Entre enero y mayo de 2026, el país exportó 650.0 millones de kilovatios-hora, lo que representa un crecimiento acumulado del 102.6% en este rubro comercial.

Ese aumento se produjo en un contexto de mayor producción. Entre enero y mayo, la generación total de electricidad alcanzó los 5,842.8 millones de kilovatios-hora, un incremento del 7.9%, mientras que la energía facturada en el mercado interno creció un 3%.

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Las estadísticas históricas reflejan que las ventas internacionales son altamente sensibles al clima. En 2024, las exportaciones casi se detuvieron en el primer semestre y cerraron en 593.5 millones de kilovatios-hora, cifra que casi se duplicó en 2025 hasta alcanzar 1,178.2 millones de kilovatios-hora.

Las proyecciones climáticas advierten que El Niño provocará menos lluvias, temperaturas más elevadas y una mayor presión sobre los embalses que abastecen el sistema eléctrico nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por ahora, ETESA insiste en que la prioridad será preservar la seguridad energética nacional. El comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será determinante para conocer si la suspensión de las exportaciones será una medida temporal o si deberá extenderse en el tiempo.