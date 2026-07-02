Honduras

Honduras: Puerto Cortés se perfila para nuevas inversiones tras reunión entre Gobierno y operadores portuarios

La modernización de la terminal, mejoras en los accesos y la incorporación de tecnología para agilizar el comercio exterior marcaron la agenda del encuentro entre autoridades hondureñas y representantes de la concesionaria portuaria.

Guardar
Google icon
Puerto Cortés concentra parte de las importaciones y exportaciones de Honduras y mueve carga regional por su ubicación en el Caribe y sus conexiones internacionales.
La competitividad portuaria hondureña volvió al centro de la agenda económica tras la reunión de Nasry Asfura con OPC e ICTSI sobre Puerto Cortés.

La competitividad portuaria hondureña volvió al centro de la agenda económica tras una reunión entre el presidente Nasry Asfura y representantes de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) e International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), concesionaria de Puerto Cortés, para revisar obras, inversiones y capacidad operativa.

El encuentro se realizó en Casa Presidencial y reunió al director ejecutivo de OPC, Javier Ramírez, y al vicepresidente para Latinoamérica de ICTSI, Anders Kjeldsen, con autoridades hondureñas para analizar el crecimiento del sistema portuario y los desafíos del sector logístico ante la competencia regional.

Puerto Cortés concentra parte de las importaciones y exportaciones hondureñas, además de carga procedente de otros países de la región, por su ubicación sobre el Caribe y sus conexiones con mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Las conversaciones se enfocaron en fortalecer la infraestructura portuaria para responder al aumento de las operaciones comerciales y sostener condiciones competitivas frente a otros puertos centroamericanos que también impulsan procesos de expansión y modernización.

Infraestructura y tecnología para el puerto

Uno de los ejes fue el avance de las inversiones para mejorar la eficiencia operativa de Puerto Cortés con nuevas tecnologías. Entre ellas figura la instalación de escáneres de rayos X para la inspección de contenedores, con el objetivo de agilizar la revisión sin afectar el flujo del comercio internacional.

La incorporación de estos equipos apunta a reducir los tiempos de inspección de la carga, reforzar la seguridad en las operaciones portuarias y facilitar el cumplimiento de los protocolos exigidos por los mercados internacionales.

PUBLICIDAD

Las autoridades analizaron además los proyectos para mejorar la infraestructura vial que conecta con Puerto Cortés. La operatoria de un puerto no depende solo de sus muelles o de su capacidad para mover contenedores, sino también de la rapidez con la que la carga entra y sale de sus instalaciones.

Entre los retos identificados aparece el fortalecimiento de los accesos vehiculares para reducir los tiempos de espera del transporte pesado, bajar la congestión y facilitar la circulación de mercancías hacia los principales corredores logísticos del país.

Estas obras cobran relevancia por el crecimiento del intercambio comercial y por la mayor demanda de servicios logísticos más ágiles, impulsada por las cadenas internacionales de suministro y el aumento del comercio marítimo en la región.

Inversiones y alcance económico

Durante el encuentro también se discutieron las perspectivas de inversión para los próximos años. Los representantes de OPC e ICTSI expresaron su interés en continuar con proyectos de infraestructura, ampliación de capacidades y modernización tecnológica dentro de una estrategia de largo plazo para aumentar la productividad del puerto.

La modernización de Puerto Cortés incluye escáneres de rayos X para inspeccionar contenedores y agilizar el comercio internacional. (Honduras). EFE/José Valle
La modernización de Puerto Cortés incluye escáneres de rayos X para inspeccionar contenedores y agilizar el comercio internacional. (Honduras). EFE/José Valle

La continuidad de estas inversiones busca sostener la competitividad de Puerto Cortés frente a otras terminales marítimas del Caribe y Centroamérica, donde varios países desarrollan programas orientados a captar mayores volúmenes de carga y atraer nuevas rutas comerciales.

El fortalecimiento de la infraestructura portuaria incide sobre el comercio exterior, los costos para importadores y exportadores, la competitividad de las empresas nacionales y la llegada de inversiones vinculadas al transporte, la manufactura y los servicios.

Un sistema logístico más eficiente también puede influir en la instalación de centros de distribución regionales, a partir de la ubicación geográfica de Honduras entre América del Norte, Centroamérica y otros mercados internacionales.

Puerto Cortés en la red logística

En el caso de Puerto Cortés, su papel supera el plano nacional. La terminal mantiene una función relevante en el comercio regional por su infraestructura para el manejo de contenedores, carga general y mercancías de exportación, además de estándares internacionales de seguridad que facilitan el acceso a mercados como el estadounidense.

El fortalecimiento de Puerto Cortés y de la red logística nacional apunta a reducir costos de transporte y posicionar a Honduras en el comercio regional.
El fortalecimiento de Puerto Cortés y de la red logística nacional apunta a reducir costos de transporte y posicionar a Honduras en el comercio regional.

La manufactura, la agroexportación, la maquila y el comercio dependen en gran medida de la eficiencia de los procesos portuarios para sostener su competitividad y responder a las exigencias de los mercados internacionales.

La coordinación entre las autoridades y el sector privado apunta a que las inversiones en infraestructura se traduzcan en procesos más ágiles, mayor capacidad operativa y una reducción de los costos asociados al transporte de mercancías.

Aunque el encuentro estuvo centrado en Puerto Cortés, las acciones discutidas forman parte de una estrategia para fortalecer la red logística nacional y posicionar a Honduras como un punto de conexión para el comercio regional, a partir de su ubicación geográfica y del potencial de sus corredores de transporte.

Temas Relacionados

HondurasCNECancilleríaCossetteEmbajadoraWashingtonEstadosUnidos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Fuerzas Armadas de Honduras destruyen 125 mil arbustos de coca en zona protegida

Las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público localizaron y destruyeron diez plantaciones de coca, un cultivo de marihuana y tres instalaciones utilizadas para el procesamiento de drogas en el Parque Nacional Botaderos, en Tocoa, Colón.

Fuerzas Armadas de Honduras destruyen 125 mil arbustos de coca en zona protegida

Costa Rica: Laura Fernández enviará a la Asamblea Legislativa segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad

La iniciativa, que se presentará el 27 de octubre, reúne cuatro proyectos con el objetivo de reforzar la seguridad en el territorio costarricense

Costa Rica: Laura Fernández enviará a la Asamblea Legislativa segundo paquete de proyectos de ley sobre seguridad

Hija de Alexis Argüello reitera que el boxeador fue asesinado y apunta contra al régimen de Ortega

La denuncia, difundida desde Estados Unidos en redes sociales, contradice la conclusión policial de 2009 y pide revisar imágenes de la autopsia; mientras el régimen rindió un tributo al tricampeón mundial, a 17 años de su muerte

Hija de Alexis Argüello reitera que el boxeador fue asesinado y apunta contra al régimen de Ortega

Investigan a siete funcionarios penitenciarios tras intentar ingresar dispositivos electrónicos a la cárcel en Costa Rica

Cinco oficiales de la Policía Penitenciaria y dos funcionarios administrativos son sospechosos de introducir chips para celulares, una memoria USB y otros artículos prohibidos al CAI San José. El Ministerio de Justicia aseguró que mantendrá una política de “cero tolerancia” contra la corrupción

Investigan a siete funcionarios penitenciarios tras intentar ingresar dispositivos electrónicos a la cárcel en Costa Rica

República Dominicana deportó a 34,226 haitianos irregulares durante junio

La Dirección General de Migración informó que las expulsiones se ejecutaron en todo el país, bajo directrices oficiales de control fronterizo

República Dominicana deportó a 34,226 haitianos irregulares durante junio

TECNO

Tres pasos para descubrir si una llamada es spam sin contestarla

Tres pasos para descubrir si una llamada es spam sin contestarla

España vs. Austria: qué pasa si ves este partido del Mundial 2026 en Pelota Libre o Roja Directa

Sismos en México y Venezuela: paso a paso para activar las alertas sísmicas en un celular Android

Portugal vs. Croacia: cómo verlo, en qué URL y por qué no usar Tarjeta Roja y Magis TV

Waymo y Uber finalizan su alianza de robotaxis en Phoenix: cuáles son los planes de cada empresa

ENTRETENIMIENTO

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Toy Story 5 llegó con un choque entre juego y pantallas

Primer vistazo a ‘La resurrección de Cristo’ mientras Mel Gibson anuncia el regreso a cines de una nueva versión de ‘La pasión de Cristo’

“Los grandes directores crean un mundo y te guían si ven que algo no encaja”, afirmó Willem Dafoe sobre su trayectoria

De John Cena a Brian Urlacher: 10 famosos que se animaron a hablar del trasplante capilar

El creador de los Minions reveló cómo nació su voz: “Parte de la magia está en que no los entiendes”

MUNDO

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Sobrevivieron por segundos: los dramáticos relatos de las víctimas tras el ataque más letal de Rusia contra Kiev

Se infiltró en el metro de Londres para documentar el acoso a mujeres y contó lo que vivió: “Fue escalofriante”

Revelan que Rusia usó barcos de su flota clandestina para lanzar drones que interrumpieron el tráfico aéreo en Europa

Irán volvió a amenazar a los buques que circulan por el estrecho de Ormuz sin su autorización: “La respuesta militar será contundente”

La guerra entre Rusia y Ucrania ya dejó más de dos millones de bajas militares