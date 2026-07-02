Honduras: Puerto Cortés se perfila para nuevas inversiones tras reunión entre Gobierno y operadores portuarios

La competitividad portuaria hondureña volvió al centro de la agenda económica tras la reunión de Nasry Asfura con OPC e ICTSI sobre Puerto Cortés.

La competitividad portuaria hondureña volvió al centro de la agenda económica tras una reunión entre el presidente Nasry Asfura y representantes de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC) e International Container Terminal Services Inc. (ICTSI), concesionaria de Puerto Cortés, para revisar obras, inversiones y capacidad operativa.

El encuentro se realizó en Casa Presidencial y reunió al director ejecutivo de OPC, Javier Ramírez, y al vicepresidente para Latinoamérica de ICTSI, Anders Kjeldsen, con autoridades hondureñas para analizar el crecimiento del sistema portuario y los desafíos del sector logístico ante la competencia regional.

Puerto Cortés concentra parte de las importaciones y exportaciones hondureñas, además de carga procedente de otros países de la región, por su ubicación sobre el Caribe y sus conexiones con mercados internacionales.

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Las conversaciones se enfocaron en fortalecer la infraestructura portuaria para responder al aumento de las operaciones comerciales y sostener condiciones competitivas frente a otros puertos centroamericanos que también impulsan procesos de expansión y modernización.

Infraestructura y tecnología para el puerto

Uno de los ejes fue el avance de las inversiones para mejorar la eficiencia operativa de Puerto Cortés con nuevas tecnologías. Entre ellas figura la instalación de escáneres de rayos X para la inspección de contenedores, con el objetivo de agilizar la revisión sin afectar el flujo del comercio internacional.

La incorporación de estos equipos apunta a reducir los tiempos de inspección de la carga, reforzar la seguridad en las operaciones portuarias y facilitar el cumplimiento de los protocolos exigidos por los mercados internacionales.

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Las autoridades analizaron además los proyectos para mejorar la infraestructura vial que conecta con Puerto Cortés. La operatoria de un puerto no depende solo de sus muelles o de su capacidad para mover contenedores, sino también de la rapidez con la que la carga entra y sale de sus instalaciones.

Entre los retos identificados aparece el fortalecimiento de los accesos vehiculares para reducir los tiempos de espera del transporte pesado, bajar la congestión y facilitar la circulación de mercancías hacia los principales corredores logísticos del país.

Estas obras cobran relevancia por el crecimiento del intercambio comercial y por la mayor demanda de servicios logísticos más ágiles, impulsada por las cadenas internacionales de suministro y el aumento del comercio marítimo en la región.

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Inversiones y alcance económico

Durante el encuentro también se discutieron las perspectivas de inversión para los próximos años. Los representantes de OPC e ICTSI expresaron su interés en continuar con proyectos de infraestructura, ampliación de capacidades y modernización tecnológica dentro de una estrategia de largo plazo para aumentar la productividad del puerto.

La modernización de Puerto Cortés incluye escáneres de rayos X para inspeccionar contenedores y agilizar el comercio internacional. (Honduras). EFE/José Valle

La continuidad de estas inversiones busca sostener la competitividad de Puerto Cortés frente a otras terminales marítimas del Caribe y Centroamérica, donde varios países desarrollan programas orientados a captar mayores volúmenes de carga y atraer nuevas rutas comerciales.

El fortalecimiento de la infraestructura portuaria incide sobre el comercio exterior, los costos para importadores y exportadores, la competitividad de las empresas nacionales y la llegada de inversiones vinculadas al transporte, la manufactura y los servicios.

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Un sistema logístico más eficiente también puede influir en la instalación de centros de distribución regionales, a partir de la ubicación geográfica de Honduras entre América del Norte, Centroamérica y otros mercados internacionales.

Puerto Cortés en la red logística

En el caso de Puerto Cortés, su papel supera el plano nacional. La terminal mantiene una función relevante en el comercio regional por su infraestructura para el manejo de contenedores, carga general y mercancías de exportación, además de estándares internacionales de seguridad que facilitan el acceso a mercados como el estadounidense.

El fortalecimiento de Puerto Cortés y de la red logística nacional apunta a reducir costos de transporte y posicionar a Honduras en el comercio regional.

La manufactura, la agroexportación, la maquila y el comercio dependen en gran medida de la eficiencia de los procesos portuarios para sostener su competitividad y responder a las exigencias de los mercados internacionales.

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La coordinación entre las autoridades y el sector privado apunta a que las inversiones en infraestructura se traduzcan en procesos más ágiles, mayor capacidad operativa y una reducción de los costos asociados al transporte de mercancías.

Aunque el encuentro estuvo centrado en Puerto Cortés, las acciones discutidas forman parte de una estrategia para fortalecer la red logística nacional y posicionar a Honduras como un punto de conexión para el comercio regional, a partir de su ubicación geográfica y del potencial de sus corredores de transporte.