El lente de la imprudencia: Cámaras captan la fragilidad de los motociclistas sobre el asfalto de El Salvador

El sistema Sívar Seguro captó el aparatoso siniestro vial que dejó a un motociclista gravemente lesionado (Cortesía: Alcaldía de San Salvador).

El reloj marcaba los primeros compases de la mañana del miércoles 1 de julio cuando el asfalto de San Salvador volvió a teñirse de urgencia. En las pantallas del centro de monitoreo del sistema de videovigilancia Sívar Seguro, de la alcaldía de San Salvador Centro, las calles fluían con la pesadez habitual de la hora pico, hasta que un destello interrumpió la rutina.

Un motociclista, impulsado por la prisa o la falsa certeza de la prioridad, inició una maniobra que sellaría su destino en los siguientes segundos: un viraje intempestivo hacia la izquierda. El clip capturado por la comuna capitalina es de una crudeza quirúrgica.

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Mientras la motocicleta corta el flujo vehicular, un automóvil particular que avanzaba en el sentido opuesto se convierte en una barrera insalvable. El impacto fue seco, aparatoso y violento. El cuerpo del conductor voló por los aires, despojado de toda inercia, antes de colisionar fuertemente contra el suelo, quedando inmóvil.

En cuestión de minutos, el eco de las sirenas rompió la mañana. Paramédicos de la Cruz Verde Salvadoreña acudieron prontamente al lugar del siniestro, atendieron al motociclista que presentaba múltiples lesiones de gravedad y lo trasladaron de emergencia hacia un centro hospitalario. La lección en la pantalla quedaba registrada de forma definitiva.

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Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento preciso en que un vehículo realiza un giro indebido y colisiona violentamente contra un motociclista, quien sale disparado hacia la acera.

Este escenario, trágicamente, no es un hecho aislado, sino el pan de cada día en las arterias del Distrito Capital. Apenas unos días antes, el domingo 28 de junio, las mismas cámaras de seguridad inmortalizaron otra escena de negligencia compartida sobre la transitada avenida Bernal.

En esta ocasión, la responsabilidad principal se inclinó sobre cuatro ruedas. El conductor de un vehículo tipo sedán, ignorando la elemental normativa de tránsito, decidió cruzar sobre la doble línea amarilla que divide los sentidos de la vía.

La maniobra, prohibida y peligrosa, obstruyó el paso de un motociclista que transitaba legítimamente por la zona. El impacto fue inevitable; la motocicleta golpeó la estructura del coche. Por fortuna, y desafiando la estadística habitual, el motociclista solo sufrió escoriaciones y lesiones leves, salvándose por escasos centímetros de una tragedia mayor.

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Las cámaras de videovigilancia del sistema Sívar Seguro captaron el momento preciso en que un vehículo realiza un giro inesperado, impactando violentamente a un motociclista que transitaba por la vía. El motociclista sale despedido por el aire tras la fuerte colisión.

Accidentes de tránsito en motociclistas: Las alarmantes cifras detrás de la crisis vial

Los datos oficiales recopilados entre el 1 de enero y el 30 de junio de los años 2025 y 2026 confirman que la percepción de peligro en las calles está respaldada por una cruda realidad matemática. Los siniestros de motocicleta en el país han experimentado una escalada alarmante, consolidándose como una de las principales problemáticas de salud pública y seguridad vial.

Durante el primer semestre de 2025, se registraron 2,137 siniestros, lo que equivalía a un promedio diario de 12 incidentes. Para el mismo periodo en 2026, la cifra se disparó a 2,814 casos, elevando el promedio diario a 16 accidentes y representando un incremento neto del 32% (677 siniestros más).

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Todavía más preocupante es el comportamiento de la mortalidad: las personas fallecidas sobre una motocicleta pasaron de 230 en 2025 a 331 en 2026. Este incremento de 101 vidas perdidas significa un alarmante crecimiento del 44% en la letalidad, duplicando el promedio diario de muertes de 1 a 2 víctimas por día. Asimismo, los lesionados pasaron de 2,026 a 2,736, marcando un repunte del 35%.

Las estadísticas de la comuna reflejan un alarmante incremento del 32% en los siniestros de motocicletas entre 2025 y 2026 (Cortesía: FONAT).

Al indagar en las conductas que detonan esta problemática, las autoridades identifican cinco conductas principales.

La distracción del conductor lidera la lista con 623 incidentes

Invasión de carril con 384 casos (14%)

Velocidad excesiva, suma 341 siniestros (12%)

No guardar distancia reglamentaria (11%) y no respetar señales de tránsito (10%) completan el mapa del riesgo.

Si bien la tecnología de Sívar Seguro se ha convertido en un aliado vital para despachar auxilio y salvar vidas en tiempo récord, la solución definitiva no viaja en un cable de fibra óptica; reside, únicamente, en la conciencia detrás del manubrio y del volante.

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