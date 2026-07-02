República Dominicana

Abinader destaca confianza y estabilidad en República Dominicana se consolida como imán para la inversión

El presidente dominicano sostuvo que el reto inmediato es priorizar proyectos con transferencia tecnológica, encadenamiento productivo y sostenibilidad, en un contexto de nearshoring y reconfiguración global de las cadenas de suministro

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Vista aérea de una zona franca con almacenes, contenedores de carga de varios colores, camiones y montacargas, palmeras y montañas al fondo bajo un cielo con nubes.
Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La apertura del Americas Investment Forum (AIF) 2026 en Santo Domingo marcó el miércoles un hito para la proyección internacional de la República Dominicana.

El presidente Luis Abinader aseguró ante más de 2,000 representantes de 52 países que el país ofrece confianza y estabilidad, convirtiéndose en un destino preferido para la inversión extranjera. “La confianza es la moneda más valiosa de la economía moderna”, afirmó el jefe de Estado al iniciar el evento organizado por ProDominicana.

Durante su intervención en Santo Domingo, Abinader resaltó que la nación caribeña cuenta con instituciones sólidas, reglas claras, transparencia y cumplimiento de compromisos, factores que, según su visión, refuerzan el atractivo para los capitales internacionales.

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Dirigiéndose a una audiencia en la que figuraban delegaciones de China, Corea del Sur, Turquía, Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos, el mandatario puntualizó: “Convierte una idea en inversión y una oportunidad en empresa. Permite que el capital cruce fronteras para crear empleos, impulsar la innovación y apostar por el futuro”.

La apertura del Americas Investment Forum 2026 en Santo Domingo proyectó a la República Dominicana ante más de 2,000 representantes de 52 países. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
La apertura del Americas Investment Forum 2026 en Santo Domingo proyectó a la República Dominicana ante más de 2,000 representantes de 52 países. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El presidente subrayó el impacto de la inversión extranjera directa (IED) en la economía dominicana. Indicó que en 2025 la IED superó los $5,000 millones, mientras que el país recibió más de 11 millones de visitantes anuales. Además, las zonas francas dominicanas generan más de 200,000 empleos directos y abarcan más del 60% de las exportaciones nacionales.

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“Más importante que las cifras es lo que representan: empleos, oportunidades, innovación y confianza en nuestra gente”, sostuvo el mandatario, enfatizando el sentido social detrás de los datos económicos.

Las palabras de Abinader buscaron proyectar a la República Dominicana más allá de sus fronteras. Instó a los países de la región a dejar atrás la narrativa tradicional del potencial y adoptar una visión basada en resultados concretos.

“Durante mucho tiempo se habló de las Américas como una región con potencial, pero ha llegado la hora de que el mundo empiece a hablar de las Américas como una región de resultados”, declaró.

Su llamado se centró en aprovechar el contexto global de reconfiguración de cadenas de suministro y nearshoring, que ha generado nuevas oportunidades para atraer inversiones de empresas interesadas en eficiencia, seguridad y cercanía a los mercados.

El presidente sostuvo que las instituciones sólidas, las reglas claras y la transparencia refuerzan el atractivo de la República Dominicana para los capitales internacionales. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente sostuvo que las instituciones sólidas, las reglas claras y la transparencia refuerzan el atractivo de la República Dominicana para los capitales internacionales. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El foro se presenta como un espacio clave para el diálogo de alto nivel sobre políticas públicas y la promoción de proyectos en sectores estratégicos como turismo sostenible, energía, infraestructura, logística, manufactura, agroindustria, tecnología e inteligencia artificial.

Abinader afirmó que la celebración de este evento confirma que “los ojos del mundo están sobre la República Dominicana”. Además, señaló que el desafío inmediato es avanzar de la cantidad a la calidad, privilegiando iniciativas que impulsen la transferencia tecnológica, el encadenamiento productivo y la sostenibilidad.

La agenda del AIF 2026, afiliada a la Conferencia Mundial de Inversiones de la WAIPA, se extenderá hasta el 3 de julio y contempla la participación de figuras como el Dr. Ricardo Hausmann, director del Growth Lab de la Universidad de Harvard.

También se entregará el Reconocimiento a la Inversión en la República Dominicana 2026 a empresas extranjeras que hayan tenido un impacto positivo en el desarrollo nacional.

Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, explicó que el foro busca conectar a la región con los mercados de capitales de Medio Oriente, Asia y Europa. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Biviana Riveiro Disla, directora ejecutiva de ProDominicana, explicó que el foro busca conectar a la región con los mercados de capitales de Medio Oriente, Asia y Europa. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

En su mensaje a los asistentes, el presidente concluyó: “El futuro no pertenece a quienes esperan o lo observan desde la distancia. El futuro pertenece a quienes se atreven a construirlo. Y nosotros estamos listos para construirlo juntos”.

La estructura del foro abarca plataformas de negocios y mecanismos de articulación entre agencias de promoción de inversiones, con el objetivo de fortalecer la integración y elevar la calidad de la inversión extranjera en la región.

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