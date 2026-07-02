Costa Rica

Onda tropical 19 podría generar ráfagas de hasta 95 km/h en Costa Rica

El Instituto Meteorológico Nacional advirtió que el sistema aumentará la inestabilidad entre jueves y viernes, con vientos frecuentes de 70 a 85 km/h y picos mayores en zonas elevadas y el norte

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La onda tropical 19 podría generar ráfagas de viento de hasta 95 km/h en distintos sectores de Costa Rica, según el IMN. (Imagen de cortesía)
La onda tropical 19 podría generar ráfagas de viento de hasta 95 km/h en distintos sectores de Costa Rica, según el IMN. (Imagen de cortesía)

Las ráfagas de viento asociadas a la onda tropical 19 podrían alcanzar los 95 km/h en distintos sectores de Costa Rica, según informó el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El paso de este fenómeno por el país traerá consigo un aumento de la inestabilidad atmosférica, más nubosidad y un descenso en las temperaturas entre jueves y viernes, de acuerdo con especialistas del instituto.

Gabriela Chinchilla, vocera del IMN, explicó que el fenómeno generará un ambiente menos caluroso que en los días previos, ya que favorecerá una cobertura nubosa más extensa.

El pronóstico oficial indica que las primeras lluvias se presentarán en la Zona Norte y la provincia de Limón. En estas áreas se prevé una alta probabilidad de aguaceros acompañados de tormentas eléctricas, situación que podría afectar la movilidad y la actividad cotidiana de los habitantes.

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Durante la mañana, los vientos alisios impulsarán nubosidad hacia las montañas de Guanacaste, la Cordillera Volcánica Central y la Cordillera de Talamanca. Esta situación podría propiciar lloviznas o lluvias en sectores del Valle Central y en las partes bajas de la provincia de Guanacaste, según reportó El Observador en base al IMN.

A medida que avance el día, se espera que la actividad lluviosa aumente en el Pacífico Central y el Pacífico Sur. El IMN prevé aguaceros y tormentas eléctricas en esas regiones, los cuales posteriormente se desplazarán hacia las zonas costeras. En las últimas horas del día, no se descartan precipitaciones adicionales en el sur de la península de Nicoya, lo que podría complicar las condiciones para quienes transiten o residan en ese sector.

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Efectos prolongados y recomendaciones ante la onda tropical 19

La previsión meteorológica también contempla ráfagas frecuentes de viento, con velocidades estimadas entre 70 y 85 km/h en diversas áreas del país.

En algunos puntos específicos, especialmente en el norte de Guanacaste, el Valle Central y las zonas montañosas, las ráfagas podrían superar los 90 km/h.

Estas condiciones podrían representar un riesgo para la seguridad vial, así como para estructuras ligeras y vegetación vulnerable. El IMN recomienda a la población mantenerse atenta ante la posibilidad de caída de ramas, árboles o afectaciones en el tendido eléctrico.

El paso de la onda tropical 19 aumentará la inestabilidad atmosférica, la nubosidad y el descenso de las temperaturas entre jueves y viernes en Costa Rica. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)
El paso de la onda tropical 19 aumentará la inestabilidad atmosférica, la nubosidad y el descenso de las temperaturas entre jueves y viernes en Costa Rica. (EFE /Jeffrey Arguedas /Archivo)

Aunque la onda tropical 19 se desplazaría fuera del territorio nacional durante la noche del jueves, el IMN advierte que sus efectos podrían prolongarse hasta el viernes.

La interacción del fenómeno con la Zona de Convergencia Intertropical mantendrá condiciones de nubosidad, lluvias variables y temperaturas menos elevadas en varias regiones del país.

La institución meteorológica solicita precaución a la población, especialmente en zonas propensas a inundaciones repentinas, deslizamientos y tormentas eléctricas.

El impacto de la onda tropical 19 se percibirá en distintos momentos y regiones a lo largo del día. Las lluvias matutinas en la Zona Norte y Limón darán paso a precipitaciones en zonas montañosas y, posteriormente, a aguaceros en el Pacífico Central y Sur.

El riesgo de ráfagas de viento intensas se mantendrá durante varias horas, siendo particularmente relevante en áreas elevadas y en el norte del país, como también destacó El Observador en su cobertura.

El IMN enfatiza la importancia de seguir los reportes oficiales y adoptar medidas preventivas, considerando que la intensidad de los vientos y la presencia de tormentas eléctricas pueden variar según la evolución de la onda tropical y su interacción con otros sistemas atmosféricos.

El fenómeno mantendrá a Costa Rica bajo condiciones de mayor inestabilidad climática al menos hasta la jornada del viernes, por lo que se recomienda a la población estar atenta a los comunicados de las autoridades y evitar exponerse innecesariamente a situaciones de riesgo.

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