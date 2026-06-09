La selección de Panamá afina su preparación para el debut ante Ghana en el Mundial 2026

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Panama Training - Luis Matador Tejada High-Performance Training Center, Panama City, Panama - May 26, 2026 Panama's Edgar Barcenas during training REUTERS/Enea Lebrun

La selección de Panamá atraviesa la recta final de su preparación antes de afrontar su debut en el Mundial 2026 ante Ghana, el 17 de junio en el Toronto Stadium. Según un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), el equipo completó el segundo día de entrenamientos en la localidad canadiense de New Tecumseth, donde permanece concentrado a unos 90 kilómetros al norte de Toronto. El plantel, dirigido por el técnico español Thomas Christiansen, recupera de forma gradual a figuras como el portero Luis Mejía y el capitán Aníbal Godoy.

Los trabajos de este lunes en el complejo Nottawasaga Resort se enfocaron en ejercicios de movilidad y estiramientos, además de una serie de actividades recreativas para mantener la forma física tras los partidos amistosos y el reciente desplazamiento a Canadá. El grupo permanecerá en esas instalaciones durante la primera fase del certamen, informó la agencia EFE.

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La gestión física del plantel ha sido uno de los aspectos en estos días previos al debut. La presencia de Luis Mejía, arquero del club uruguayo Nacional, junto a los demás porteros en la sesión del lunes representó una señal para el cuerpo técnico. Mejía había estado realizando entrenamientos diferenciados tras arrastrar molestias físicas en su equipo. También se reincorporó a la dinámica grupal el capitán Aníbal Godoy, otro de los referentes, quien había presentado problemas físicos en jornadas anteriores.

El equipo canalero tendrá su estreno mundialista ante Ghana el 17 de junio. (X/ @fepafut)

Qué dijo Yoel Bárcenas antes del debut

El mediocampista Yoel Bárcenas, mundialista en Rusia 2018 y uno de los futbolistas con más partidos internacionales en la plantilla, valoró la importancia de este periodo de concentración. “el equipo va a crecer” estos días, al tiempo que resaltó la ventaja logística de disputar los dos primeros encuentros del Grupo L en Toronto, evitando desplazamientos. “Tenemos dos juegos aquí en Toronto, no nos vamos a mover y vamos a poder afinar los detalles”, afirmó el jugador.

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El propio Bárcenas hizo hincapié en el objetivo del grupo para el estreno ante Ghana: “Vamos a ir con todo” en el primer partido, aseguró, subrayando el enfoque competitivo de la selección de Panamá. El futbolista también remarcó una diferencia respecto a la primera experiencia mundialista de Panamá en 2018. “La verdad me siento feliz por estar aquí en un segundo Mundial, no es fácil. El primero era un sueño, pero este, con lo que hemos demostrado también, creo que tenemos un poco más de ilusión porque sentimos que podemos hacer historia”, señaló el volante panameño, citado por EFE.

El plan de Panamá en Canadá

Durante la concentración en Canadá, el plantel combina sesiones de trabajo físico, análisis táctico y actividades grupales, y este martes tendrá una jornada de descanso para favorecer la recuperación tras varios días de entrenamientos y compromisos internacionales. La elección de Toronto como base logística responde tanto a criterios deportivos como operativos, porque ofrece infraestructura y reduce las exigencias de traslado en el inicio del torneo.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Panama Training - Luis Matador Tejada High-Performance Training Center, Panama City, Panama - May 26, 2026 Panama's Anibal Godoy and teammates during training REUTERS/Enea Lebrun

El debut ante Ghana y el antecedente de Rusia 2018

El debut de Panamá en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 será el 17 de junio ante Ghana en el Toronto Stadium y marcará su segunda participación en una Copa del Mundo, después de Rusia 2018.

La Fepafut considera clave la recuperación de sus referentes y la estabilidad física del plantel para afrontar el desafío mundialista. El ambiente en la concentración refleja confianza y expectativa, elementos que, según sus protagonistas, pueden influir para lograr su mejor desempeño en un Mundial.

El cuerpo técnico encabezado por Thomas Christiansen continuará la preparación en el complejo Nottawasaga Resort hasta el inicio de la competencia, ajustando detalles tácticos y monitoreando la evolución física de sus futbolistas. La expectativa crece en torno al estreno ante Ghana, un rival que exigirá concentración y solidez colectiva desde el primer minuto.

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