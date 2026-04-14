Panamá golpea ruta de drogas en Las Perlas: interceptan lancha con 1,048 paquetes ilícitos

Unidades del SENAN inspeccionan la embarcación donde fueron ubicados los sacos con presunta droga en aguas del Pacífico panameño. Tomada del Senam

Las autoridades panameñas continúan intensificando su lucha contra el narcotráfico, con una serie de operaciones recientes que dejaron como resultado la incautación de más de mil paquetes de presunta droga, además de aprehensiones y decomisos de embarcaciones.

Estos hechos reflejan el aumento sostenido de las acciones operativas en puntos estratégicos del país, tanto en zonas marítimas como en terminales portuarias.

En una de las intervenciones más relevantes, unidades del Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) incautaron 1,048 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendieron a tres personas, durante una operación desarrollada al sureste de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se activó tras la detección de una embarcación en actitud sospechosa, lo que permitió ubicar sacos con presunta droga en su interior y proceder de inmediato con la retención de la tripulación.

La operación incluyó la coordinación directa con la Fiscalía de Drogas de Panamá, que instruyó el traslado de los aprehendidos y la lancha artesanal hacia la Base Naval Capitán de Fragata Noel Antonio Rodríguez Justavino.

Los 21 sacos incautados fueron trasladados a base naval para su conteo y verificación por parte de las autoridades competentes. Tomada del Senam

En ese punto se contabilizaron 21 sacos con un total de 1,048 paquetes, cuyo contenido permanece bajo verificación pericial para determinar el tipo exacto de sustancia incautada.

Este operativo se suma a otro decomiso reciente realizado en la zona portuaria del Pacífico, donde unidades aeronavales de la sección de Inteligencia Portuaria detectaron cuatro paquetes de sustancia ilícita ocultos en los paneles de refrigeración de un contenedor.

La carga tenía como origen el puerto de Valparaíso, Chile, con trasbordo en Panamá y destino final en Melbourne, Australia, lo que evidencia la utilización del país como punto logístico dentro de rutas internacionales del narcotráfico.

Las autoridades indicaron que esta incautación fue posible gracias a la aplicación de protocolos de verificación física y tecnológica, lo que permitió identificar la alteración estructural del contenedor.

Posteriormente, se activaron los procedimientos legales correspondientes, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de la provincia de Panamá, para ejecutar las diligencias de allanamiento y registro.

Los resultados acumulados en lo que va de 2026 reflejan un incremento significativo en las incautaciones. Según cifras oficiales, las autoridades han decomisado alrededor de 20.5 toneladas de drogas hasta marzo, superando ampliamente los registros del mismo periodo de 2025.

Contenedor intervenido en zona portuaria ocultaba paquetes ilícitos en su sistema de refrigeración. Tomada del Senam

De hecho, a inicios de febrero de este año, el SENAN ya había alcanzado más de 10.2 toneladas incautadas, en contraste con las cerca de cuatro toneladas reportadas en ese mismo lapso del año anterior.

Solo en enero de 2026, se contabilizaron 11,387 paquetes de droga, lo que representa una variación positiva superior a 3.8 toneladas en comparación con enero de 2025.

Estas cifras evidencian no solo el aumento en la actividad delictiva, sino también la mayor capacidad operativa y de respuesta de los estamentos de seguridad.

Las incautaciones recientes también confirman que las rutas marítimas y el transporte en contenedores continúan siendo los principales mecanismos utilizados por las organizaciones criminales internacionales.

Las incautaciones de drogas en 2026 ya rebasan las 20 toneladas, reflejando un aumento frente al mismo periodo de 2025. Tomada de la PN

Operativos en zonas como Playa Bongo (Isla del Rey), Santa Isabel, Turtle Cay, Miramar (Costa Arriba de Colón) y el Puerto de Balboa han sido clave para interceptar cargamentos ilícitos y desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

El comportamiento de estos delitos mantiene una tendencia al alza si se compara con el cierre de 2025, cuando Panamá registró un decomiso total de 129 toneladas de drogas y 47.8 toneladas de precursores químicos.

Este contexto ha llevado a las autoridades a reforzar los patrullajes, la vigilancia y las estrategias de inteligencia, con énfasis en la interdicción marítima y el control portuario.