Guatemala

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala es juramentada la madrugada de este martes en un contexto de presión judicial

Un acto celebrado en la madrugada y un acta firmada a las cero horas de este martes, permitió que las nuevas autoridades asumieran funciones bajo presión judicial, mientras una magistrada enfrenta investigaciones cuyo avance permanece bajo reserva en el ámbito penal

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Grupo de siete hombres y mujeres de pie con la mano derecha levantada, juramentando en un salón grande y formal con público en las gradas
Los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala son juramentados oficialmente en una ceremonia solemne ante el Congreso. (Congreso de la República de Guatemala)

La Corte de Constitucionalidad de Guatemala asumió su nueva magistratura en una sesión extraordinaria a primeras horas de este martes 14, marcada por una intensa presión judicial sobre Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, recientemente elegida magistrada titular por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (Cang). Aunque la toma de posesión estaba prevista para las 11 de la mañana, la juramentación se adelantó para blindar a Lemus con el derecho de antejuicio ante intentos de captura que buscaban ejecutarse hasta última hora.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido en las redes de la Corte de Constitucionalidad, la asunción de funciones de la IX magistratura se realizó la madrugada del martes en estricto cumplimiento de los plazos constitucionales. La lista de magistrados titulares incluye a Gladys Annabella Morfín Mansilla, Astrid Jeannette Lemus Rodríguez, Roberto Molina Barreto, Dina Josefina Ochoa Escribá y Julia Marisol Rivera Aguilar. Los magistrados suplentes nombrados fueron María Magdalena Jocholá Tujal, Luis Fernando Bermejo Quiñónez, Luis Alfonso Rosales Marroquín, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez y José Luis Aguirre Pumay.

La reciente elección del Cang, que llevó al nombramiento de Lemus, ocurre en el marco de una investigación a cargo del Ministerio Público (MP). Durante los comicios, se realizaron varios allanamientos en centros de votación de la ciudad de Guatemala, motivados por un caso que permanece bajo reserva judicial.

Documento oficial blanco de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala con su escudo y el título 'COMUNICADO', anunciando la asunción de nuevos magistrados
La Corte de Constitucionalidad de Guatemala informa la juramentación de los magistrados titulares y suplentes para el periodo 2026-2031, reafirmando su compromiso constitucional. (Corte de Constitucionalidad)

Investigaciones y órdenes de captura contra Astrid Lemus

Una fuente del poder judicial indicó a Prensa Libre que se asignó un caso al Juzgado Sexto Penal en el cual se habría buscado la emisión de una orden de captura contra Lemus. Sin embargo, el juzgado no resolvió de manera favorable la petición del Ministerio Público.

Además, Prensa Libre publicó que el pasado 10 de abril el Ministerio Público solicitó una orden de captura contra Lemus por el denominado Caso Toma USAC, expediente a cargo del Juzgado Décimo Penal. Al cierre de la información, no se conocía la resolución correspondiente. No se ha registrado una respuesta oficial de la fiscalía encargada ni del Ministerio Público respecto a nuevos requerimientos o acciones judiciales recientes contra Lemus.

Posición oficial de la Corte de Constitucionalidad

Durante la jornada, la Corte de Constitucionalidad emitió un comunicado en el que afirmó: “Ejercer sus funciones con apego a la Constitución Política de la República de Guatemala, garantizando la supremacía constitucional y la protección de los derechos fundamentales”.

La sucesión de hechos que precedió la toma de posesión muestra la excepcionalidad del contexto: la nueva composición de la máxima autoridad constitucional del país se inaugura en medio de intentos judiciales de frenar el acceso de una de sus integrantes. La sesión se adelantó y se garantizó la protección institucional prevista en el régimen de antejuicio para altos funcionarios.

El Congreso de la República de Guatemala juramentó a los nuevos magistrados de la Corte de Constitucionalidad que asumirán sus funciones durante el periodo 2026-2031, en una ceremonia realizada el 24 de marzo. La presidencia del órgano legislativo calificó este proceso como imprescindible para asegurar la estabilidad democrática del país, en un contexto en que el nuevo tribunal constitucional tendrá el mandato de salvaguardar los derechos fundamentales y garantizar el respeto al texto constitucional.

Durante una conferencia de prensa este lunes, el presidente Bernardo Arévalo sostuvo que la designación de los magistrados representa una “gran responsabilidad” al servicio de Guatemala: “Son muchos los temas pendientes, son tantos los cuestionamientos a un sistema que sabemos requiere cambios importantes, pero debemos comenzar por escuchar estos aspectos y volver a la posición de una Corte que ocupa un lugar central en nuestro sistema jurídico, ayudar a fortalecer nuestras instituciones y nuestra democracia, una tarea permanente que requiere el mayor compromiso de todos de nosotros”, afirmó el mandatario, según lo recogido en la conferencia comunicada por el gobierno.

La IX Magistratura de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala quedó conformada para el periodo 2026-2031 con la presidencia a cargo de Gladys Annabella Morfin, según información difundida por Luis Bermejo en redes sociales.

Los otros magistrados titulares serán Astrid Lemus, representante del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala; la Vocal II, elegido por el Organismo Legislativo; Dina Josefina Ochoa, designada por el Organismo Judicial de Guatemala, y Julia Marisol Rivera, quien representará a la Universidad de San Carlos de Guatemala.

Esta composición cubre los principales organismos del país para el máximo tribunal constitucional.

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