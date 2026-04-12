Panamá

La Iglesia católica urge acciones contra la pobreza infantil en Panamá

Un país que no cuida su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana, afirmó

Guardar
La iglesia católica panameña insta a la población en general a proteger a la niñez. EFE/Bienvenido Velasco
La iglesia católica panameña insta a la población en general a proteger a la niñez. EFE/Bienvenido Velasco

Unos 482 mil 33 niños y niñas viven en la pobreza, cifras frías que revelan la vulnerabilidad de una gran parte de la niñez panameña.

La estadística del Banco Mundial, del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y del Ministerio de Desarrollo Social fue expuesta por monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., durante la celebración de la 54° Cita Eucarística, al exhortar a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

Llamó a todos los sectores del país a enfrentar la pobreza infantil, comenzando por los tres órganos del Estado, el sector privado, la sociedad civil, las universidades, los gobiernos locales, las organizaciones sociales, las diversas comunidades de fe.

Todos debemos trabajar unidos para que nadie quede al margen en Panamá”, clámó

“Hermanos, hermanas, las llagas del resucitado tienen como origen la corrupción, la impunidad que roba el pan del pobre y le roba el futuro al país, especialmente a nuestra niñez”, indicó el prelado ante cientos de asistentes al evento eucarístico.

Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., asegura que la corrupción es uno de los mayores males del país. EFE/Bienvenido Velasco
Monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A., asegura que la corrupción es uno de los mayores males del país. EFE/Bienvenido Velasco

No podemos aceptar que la geografía o el origen determine el destino de una vida. Ellos no son cifras frías, son vidas que claman justicia y nos llaman a no permanecer indiferentes”, manifestó José Domingo Ulloa Mendieta, O.S.A.

En medio de aplausos de los asistentes al encuentro religioso, monseñor fue enfático al señalar que “nadie puede quedar al margen. Panamá no puede llamarse desarrollada si su niñez sufre hambre, enfermedad prevenible o abandono. Porque un país que no cuida a su niñez está renunciando en silencio a su propio mañana”.

El líder de la iglesia católica hizo una comparación entre los niveles de crecimiento y desarrollo macroeconómicos de Panamá, y los sectores que quedan abandonados.

Ulloa recordó que uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. y señaló que esto adquiere una gran relevancia al saber que la primera infancia (en edades de 0 a 6 años) define el desarrollo integral de la persona.

Permitir que niños crezcan con marcada pobreza es perpetuar la desigualdad, reiteró.

Uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. (Getty)
Uno de cada tres niños panameños vive en pobreza, y uno de cada seis en pobreza extrema. (Getty)

En esta celebración de la 54° Cita Eucarística, se exhortó a la Iglesia a no ser indiferente ante el sufrimiento de los más pobres.

En esta ocasión la Eucaristía se celebró en el Anfiteatro del Parque Recreativo y Cultural Omar Torrijos, donde miles de fieles provenientes de todas las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá se congregaron desde tempranas horas junto a sus familias y comunidades, en el marco del centenario arquidiocesano, apunta el semanario Panorama Católico.

Durante el cierre de la recién pasada Semana Santa en Panamá, monseñor Ulloa señaló que Panamá no puede continuar atrapado en la corrupción, la violencia, la desesperanza y la indiferencia, como si la resurrección de Cristo no tuviera consecuencias reales en la vida nacional.

La fe, manifestó en esa ocasión, no puede reducirse a una tradición ni a un discurso vacío, sino que debe traducirse en decisiones concretas que transformen la sociedad.

Cuestionó abiertamente “los sepulcros” que hoy mantienen paralizado al país: la exclusión de los más pobres, la pérdida de valores, la impunidad, el miedo al cambio y la división social.

Si Cristo ha resucitado, nada puede seguir igual”, advirtió el conductor de la grey católica, subrayando que Panamá necesita hombres y mujeres capaces de actuar con coherencia, de no negociar la verdad y de asumir con valentía el compromiso de hacer el bien, incluso cuando cueste.

Temas Relacionados

IglesiaCatólicaLlamadoPobrezaInfantilCuidadoProtecciónPanamá

Últimas Noticias

Ola de calor en El Salvador: siguen las temperaturas extremas y podrían superar los 40° en los próximos días

Las proyecciones apuntan a que el fenómeno continuará en los próximos días, especialmente en zonas occidentales, orientales del país, donde la radiación y el calor podrían superar los umbrales históricos establecidos para abril

Ola de calor en El Salvador: siguen las temperaturas extremas y podrían superar los 40° en los próximos días

Inflación en República Dominicana podría superar el 5%, según el Banco Central

El organismo prevé que la escalada de los precios internacionales de los combustibles y el ajuste en la tarifa eléctrica mantendrán la inflación por encima del rango meta, impactando en el costo de vida de los hogares

Inflación en República Dominicana podría superar el 5%, según el Banco Central

En fotos: El Mercado Central de San Salvador celebró su 51 aniversario lleno de música, color y alegría en cada rincón

El Mercado Central celebró medio siglo de historia con música, desfiles, espectáculos y actividades para toda la familia. Comerciantes, clientes y autoridades participaron en una jornada marcada por el ambiente festivo, que incluyó conciertos y fuegos artificiales.

En fotos: El Mercado Central de San Salvador celebró su 51 aniversario lleno de música, color y alegría en cada rincón

“Hipotequé mi casa porque nadie creía que podía lograrlo”: Alfa Karina Arrué, la primera salvadoreña que conquistó el Monte Everest

El relato de la montañista expone las dificultades físicas, económicas y sociales que enfrentó antes de convertirse en la primera persona de El Salvador en llegar a la cumbre más alta del planeta

“Hipotequé mi casa porque nadie creía que podía lograrlo”: Alfa Karina Arrué, la primera salvadoreña que conquistó el Monte Everest

Policía salvadoreña detiene a cinco jóvenes en Zacatecoluca por agrupaciones ilícitas y receptación

Un operativo realizado en la colonia Palmira permitió poner bajo custodia a varios señalados luego de que una víctima reconociera a los sospechosos cuando estos intentaban vender partes de un vehículo hurtado en San Juan Nonualco

Policía salvadoreña detiene a cinco jóvenes en Zacatecoluca por agrupaciones ilícitas y receptación

TECNO

Qué significa mirar el celular frecuentemente durante día, según la IA

Qué significa mirar el celular frecuentemente durante día, según la IA

La tecnología solar que aprovecha la lluvia: paneles que producen energía con gotas

El tren de alta velocidad proyectado en Latinoamérica apunta a superar los 350 km/h

WinApp: descubre la nueva herramienta de Windows para crear y gestionar aplicaciones

Lo que debes hacer cuando aparece la alerta de temperatura en la pantalla del iPhone

ENTRETENIMIENTO

Lucy Liu revela detalles de su “papel misterioso” en ‘El diablo viste a la moda 2′ junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

Lucy Liu revela detalles de su “papel misterioso” en ‘El diablo viste a la moda 2′ junto a Meryl Streep y Anne Hathaway

Hailey Bieber reacciona desde el público durante presentación de Justin Bieber en Coachella

Un error en el tráiler “El diablo viste a la moda 2″que divide a los fans

La verdadera historia detrás de “My Michelle” de Guns N’ Roses

“Esos zapatos nunca se llenarán”: Roger Craig Smith habló de la presión de ser Batman y enfrentar el legado de Kevin Conroy

MUNDO

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

Péter Magyar aseguró que Hungría volverá a ser un fuerte aliado de la Unión Europea y la OTAN tras su victoria electoral

Estados Unidos iniciará el lunes el bloqueo de todos los puertos iraníes

Netanyahu nombró a Roman Gofman, su secretario militar, como nuevo jefe del Mossad

Irán lanzó una nueva amenaza a EEUU tras el fracaso de las negociaciones: “Les daremos una lección aún mayor”

Netanyahu advirtió que la guerra no terminó y que Israel mantendrá la ofensiva en el sur de Líbano: “Hay más por hacer”