Un fuerte golpe en el cuello de su hermano provocó un fratricidio en Panamá

El luto llegó a un hogar cuando dos hermanos decidieron saldar sus diferencias a puñetazos. - crédito Getty

Un solo puñetazo en el cuello bastó para que Emilio Miranda Herrera, de 22 años, matara a su hermano mientras libaban licor en el corregimiento de Las Delicias, distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro, fronteriza con Costa Rica.

Luego de que la Fiscalía lograra acreditar el fratricidio de su hermano Sebastián Miranda Herrera, de 19 años, Emilio Miranda Herrera quedó bajo detención provisional.

Reportes de prensa reseñan que el día del suceso, mientras el alcohol hacía su efecto, surgió de pronto una disputa entre los hermanos, la cual fue subiendo de tono hasta que decidieron irse a los puños, llevándose Sebastián la peor parte.

Fue tal el golpe que Emilio le propinó a Sebastián en el cuello, que este cayó al suelo, se golpeó la frente y esto le provocó una hemorragia interna que le causó la muerte.

Emilio se entregó a las autoridades y este jueves fue presentado ante un juez de garantías que, tras analizar los elementos de convicción que acreditan la conducta penal presentada por la Fiscalía, decidió imputarle cargo por el delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de lesiones con resultado de muerte, y aplicar la medida cautelar más severa, relata el diario Critica.

Pistoleros descargaron sus armas en un enfrentamiento en el popular barrio de Río Abajo. (AP/Alex Brandon/File)

En otro hecho, una balacera en la Calle 11 ½ de Río Abajo provocó la muerte de la conductora de una plataforma de transporte, Karina Torreglosa, de unos 25 años.

En el percance también murió uno de los pistoleros, mientras que al menos 10 personas resultaron heridas, entre ellas tres menores de edad, uno de los cuales está delicado.

Los reportes indican que eran las 9:00 p.m. cuando Torreglosa y las personas que resultaron heridas quedaron en medio del intercambio de disparos.

Torreglosa y los demás heridos fueron auxiliados y trasladados al Hospital San Miguel Arcángel, pero ella lamentablemente no sobrevivió. De los heridos, un menor de 2 años fue alcanzado por una de las balas en una mejilla y le salió por la otra.

Este miércoles también en Río Abajo, Calle 13, dos hombres fueron asesinados a balazos a eso de las 4:35 de la tarde cuando se encontraban en una barraca.

El abuso reiterado contra su hija biológica le valió a un hombre una sentencia de 48 años de prisión. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hombres armados llegaron en un taxi y les dispararon, narraron testigos, que agregaron que en el ataque otras dos personas resultaron heridas y se encuentran estables en un centro hospitalario, reportó el diario El Siglo.

Añade que los residentes de Río Abajo se encuentran temerosos, sobre todo porque en menos de cinco días se han producido cuatro homicidios, en tanto que la Policía Nacional informó que no hay detenidos por estos crímenes y se mantienen las investigaciones.

La ola de violencia en varios barrios de la ciudad capital también alcanzó a un hombre que se encontraba dentro de un inmueble en el sector de Santa Cruz, donde recibió múltiples disparos, en medio de un presunto intercambio de disparos.

En tanto, un hombre fue condenado a 48 años de prisión luego de ser declarado culpable de abusos múltiples contra su hija menor de edad.

El total de la sentencia de 48 años de prisión es producto de la suma de 20 años por el delito de violación agravada, 8 años por actos libidinosos agravados y otros 20 años por corrupción de personas menores de edad agravada.

Por los delitos de violación sexual agravada y hurto también dos adolescentes de 15 años fueron privados de su libertad por la Fiscalía Superior de Adolescentes de San Miguelito.