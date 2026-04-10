Panamá reporta nueva muerte por influenza mientras aumentan casos de leishmaniasis y malaria

Las defunciones por influenza en Panamá alcanzan 32 en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud. crédito iStock

Una nueva muerte por influenza en Panamá eleva a 32 el total de defunciones en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud (Minsa), que advierte sobre el impacto de las enfermedades respiratorias en la población más vulnerable.

El reporte señala que la mayoría de los fallecimientos se concentra en personas de 65 años o más y en menores de un año, grupos con mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

El análisis también revela un dato crítico: el 90.9% de las personas fallecidas no contaba con la vacuna contra la influenza, mientras que el 75.8% presentaba factores de riesgo, como enfermedades metabólicas, cardiovasculares o renales.

Esta combinación incrementa significativamente la probabilidad de que el virus evolucione hacia cuadros severos, como neumonía o insuficiencia respiratoria, que pueden resultar letales.

La influenza es una infección viral que afecta las vías respiratorias y cuyos síntomas iniciales pueden confundirse con un resfriado común. Entre los signos más frecuentes están la fiebre alta, tos, dolor de garganta, congestión nasal, fatiga extrema y dolores musculares, pero la diferencia clave es su rapidez de evolución y su capacidad de generar complicaciones en personas vulnerables.

La influenza puede derivar en neumonía y otras complicaciones graves en pacientes vulnerables. (Shutterstock España)

A diferencia de otros virus respiratorios, la influenza puede volverse potencialmente mortal cuando progresa hacia infecciones pulmonares graves, especialmente en pacientes no vacunados o con condiciones preexistentes.

Mientras un resfriado común suele resolverse en pocos días, la influenza puede desencadenar hospitalizaciones y, en casos extremos, la muerte, lo que la convierte en una enfermedad de mayor impacto en salud pública.

El informe del Minsa también reporta un aumento en los casos de leishmaniasis, con 537 casos acumulados en lo que va del año, lo que refleja una tendencia al alza en esta enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de insectos.

La leishmaniasis es causada por parásitos del género Leishmania y se manifiesta principalmente en la piel, generando úlceras que pueden dejar cicatrices permanentes. Sin embargo, en su forma más grave, conocida como leishmaniasis visceral, puede afectar órganos internos como el hígado y el bazo, comprometiendo la vida del paciente si no se trata a tiempo.

La leishmaniasis suma más de 500 casos acumulados en lo que va de 2026. (Shutterstock)

En paralelo, el país también registra un incremento en los casos de malaria, con 2,578 casos acumulados en 2026, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias. Esta enfermedad, transmitida por mosquitos infectados, puede provocar fiebre, escalofríos, sudoración intensa y anemia, y en casos severos puede afectar el sistema nervioso y provocar complicaciones mortales.

A nivel regional, organismos como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) han advertido sobre el resurgimiento de enfermedades infecciosas en América Latina, impulsado por factores como el cambio climático, la movilidad humana y las brechas en cobertura de salud. Enfermedades como la malaria, el dengue y la leishmaniasis siguen siendo problemas persistentes en zonas tropicales, donde las condiciones favorecen la transmisión.

En Panamá, el informe epidemiológico también detalla que se han registrado 1,670 casos de dengue, incluyendo algunos con signos de alarma y casos graves, lo que evidencia la circulación activa de enfermedades transmitidas por vectores en el país.

Los casos de malaria superan los 2,500 en el país, según el último reporte epidemiológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento además menciona otros eventos de vigilancia, como casos aislados de virus Oropouche, hantavirus y leptospirosis, lo que refleja la diversidad de amenazas sanitarias que enfrenta el sistema de salud. Aunque algunos de estos reportes son bajos en número, su presencia mantiene activo el monitoreo epidemiológico en distintas regiones.

Las autoridades insisten en que el autocuidado y la prevención son claves para reducir el impacto de estas enfermedades. Medidas como la vacunación, el lavado frecuente de manos, el uso de repelentes y la eliminación de criaderos de mosquitos son fundamentales para cortar las cadenas de transmisión y evitar nuevos contagios.

Vacunas disponibles

Desde este miércoles 8 de abril, Panamá inició la aplicación de la nueva vacuna contra la influenza, la cual protege contra las cepas AH1N1, AH3N2 y B/Victoria que actualmente circulan en el país.

Las autoridades sanitarias destacaron que la inmunización está disponible de forma gratuita en todas las instalaciones del Ministerio de Salud (Minsa), la Caja de Seguro Social (CSS) y centros privados, como parte de la estrategia nacional para reducir complicaciones y muertes asociadas al virus.

Cada año, el virus de la influenza muta con frecuencia, por lo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualiza la composición de la vacuna para adaptarla a las variantes predominantes. a

La vacuna contra la influenza en Panamá protege contra las cepas AH1N1, AH3N2 y B/Victoria, que son las variantes en circulación durante la temporada actual. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese sentido, el Minsa reiteró que la dosis aplicada en años anteriores no protege completamente frente a las nuevas cepas, por lo que es necesario vacunarse nuevamente. La vacuna trivalente utilizada en Panamá contiene dos cepas de influenza A (H1N1 y H3N2) y una cepa de influenza B (Victoria), lo que permite una cobertura más efectiva frente a los virus en circulación.

Para este año, el país cuenta con un primer lote de 384 mil dosis, como parte de un total de 1.2 millones de vacunas adquiridas para cubrir la demanda nacional. Las autoridades hicieron un llamado especial a los grupos de mayor riesgo, como adultos mayores, personas con enfermedades crónicas, embarazadas y niños menores de 5 años, a acudir a los centros de salud.

Además, se han desplegado jornadas de vacunación en asilos, guarderías, CAIPI y centros de atención, con el objetivo de ampliar la cobertura y reducir la propagación del virus en la comunidad.