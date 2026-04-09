Panamá

La Organización de los Estados Americanos impulsa la cooperación regional contra el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales en Panamá

Representantes de diversos países americanos participaron en una sesión orientada a mejorar la coordinación interinstitucional y fortalecer los sistemas financieros ante amenazas vinculadas al financiamiento ilícito y la proliferación de armas de destrucción masiva

Guardar
Panamá, epicentro del diálogo hemisférico sobre seguridad al acoger el 26° periodo del CICTE/OEA. El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, inauguró el encuentro centrado en la prevención del financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.
Panamá, epicentro del diálogo hemisférico sobre seguridad al acoger el 26° periodo del CICTE/OEA. El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, inauguró el encuentro centrado en la prevención del financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

El Vigésimo Sexto Período Ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) reunió en Ciudad de Panamá a representantes de varios países del continente, con el objetivo de reforzar la lucha regional contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento fue escenario para debatir sobre los principales desafíos que enfrentan los Estados en la prevención y detección de estas amenazas.

Durante la sesión plenaria, se destacó la necesidad de una coordinación más estrecha entre organismos nacionales y el sector privado para identificar y frenar operaciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.

Según el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Iván Marques, el fortalecimiento de los sistemas financieros y comerciales frente a estas amenazas es esencial para la seguridad no solo regional, sino también internacional.

¿Qué sucedió en la reunión? Delegaciones de países como Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y Venezuela compartieron experiencias y acordaron estrategias para hacer frente al financiamiento ilícito.

Según el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Iván Marques, el fortalecimiento de los sistemas financieros y comerciales frente a estas amenazas es esencial para la seguridad no solo regional, sino también internacional.
Según el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Iván Marques, el fortalecimiento de los sistemas financieros y comerciales frente a estas amenazas es esencial para la seguridad no solo regional, sino también internacional.

El encuentro enfatizó el compromiso de los Estados miembros de mejorar la cooperación interinstitucional y de aplicar estándares internacionales para cerrar brechas de vulnerabilidad en la región.

Evaluación de riesgos y nuevas tecnologías

Uno de los temas centrales fue la relevancia de realizar evaluaciones de riesgos y de supervisar el uso de nuevas tecnologías y criptoactivos, capaces de ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

Estos aspectos fueron señalados como prioritarios en la detección de amenazas emergentes y para fortalecer la capacidad de respuesta de los países participantes.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, Isabel Vecchio, quien también preside el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), advirtió que ninguna nación está libre del riesgo y que solo un enfoque integral, con la participación activa del sector público y privado, puede ofrecer resultados efectivos.

En el acto inaugural, el ministro de Relaciones Exteriores encargado de Panamá, Carlos A. Hoyos, remarcó que “Panamá protege su territorio al tiempo que contribuye a la seguridad regional y global, entendiendo que el terrorismo es un problema que trasciende fronteras y requiere una respuesta conjunta y coordinada”, en mensaje reproducido por mire.gob.pa.

Compromiso regional y cooperación internacional

El viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos A. Hoyos, sostuvo durante la apertura que Panamá contribuye a la seguridad regional y global al asumir el papel de presidente pro tempore del CICTE en el año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, símbolo histórico de diálogo y cooperación en América Latina.

El viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos A. Hoyos, sostuvo durante la apertura que Panamá contribuye a la seguridad regional y global al asumir el papel de presidente pro tempore del CICTE.
El viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos A. Hoyos, sostuvo durante la apertura que Panamá contribuye a la seguridad regional y global al asumir el papel de presidente pro tempore del CICTE.

El foro reafirmó la voluntad colectiva de los Estados de promover políticas públicas más robustas y de intercambiar información para anticipar desafíos vinculados a la evolución de los métodos de financiamiento del terrorismo. Las conclusiones apuntaron a que la colaboración internacional y regional es imprescindible para reducir los riesgos asociados y garantizar una respuesta eficaz frente a este fenómeno que trasciende fronteras.

El Vigésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) concluye este el 9 de abril en la Ciudad de Panamá.

Uno de los temas centrales fue la relevancia de realizar evaluaciones de riesgos y de supervisar el uso de nuevas tecnologías y criptoactivos, capaces de ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. (Cortesía: MP de Guatemala)
Uno de los temas centrales fue la relevancia de realizar evaluaciones de riesgos y de supervisar el uso de nuevas tecnologías y criptoactivos, capaces de ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. (Cortesía: MP de Guatemala)

La reunión ratificó el compromiso de los Estados miembros de la OEA con la cooperación regional y la acción coordinada frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad hemisférica.

Temas Relacionados

Comité Interamericano contra el TerrorismoCiudad de PanamáFinanciamiento del TerrorismoCooperación InternacionalPanamá

Últimas Noticias

El Estado de Costa Rica es sentenciado por retener recursos del financiamiento universitario

El máximo tribunal resolvió que la omisión de Hacienda vulneró los derechos educativos y afectó la operatividad de las instituciones, de acuerdo con la resolución publicada mientras se negocian futuros presupuestos

El Estado de Costa Rica es sentenciado por retener recursos del financiamiento universitario

Guatemala: Los candidatos a la rectoría de la Universidad de San Carlos inician acciones legales contra Walter Mazariegos

Las dos postulaciones contrarias a la actual administración impulsan recursos ante la Corte de Constitucionalidad y anuncian denuncias penales en respuesta a un proceso electoral considerado como irregular por distintos sectores universitarios

Guatemala: Los candidatos a la rectoría de la Universidad de San Carlos inician acciones legales contra Walter Mazariegos

Las lluvias intensas en República Dominicana ya han provocado un fallecimiento y cuantiosos daños

La acumulación de hasta 400 milímetros de agua provocó inundaciones y daños severos en comunidades vulnerables, obligando a evacuaciones de emergencia y suspendiendo las clases para proteger a la población escolar de potenciales riesgos

Las lluvias intensas en República Dominicana ya han provocado un fallecimiento y cuantiosos daños

Hallan en una fosa el cuerpo de tiktoker nicaragüense desaparecida en Costa Rica

La localización de la víctima se dio tras nueve días de intensa búsqueda luego de su desaparición. El principal sospechoso permanece detenido, mientras las hijas menores están bajo custodia de las autoridades de protección infantil

Hallan en una fosa el cuerpo de tiktoker nicaragüense desaparecida en Costa Rica

El gobierno de Costa Rica designa a Hezbollah, Hamás y otros grupos como organizaciones terroristas

La medida, adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, busca reforzar la cooperación internacional y permitir acciones legales y financieras más contundentes contra posibles redes en territorio costarricense

El gobierno de Costa Rica designa a Hezbollah, Hamás y otros grupos como organizaciones terroristas

TECNO

Cargar el celular en modo avión: para qué sirve y cuáles son sus límites

Cargar el celular en modo avión: para qué sirve y cuáles son sus límites

“Los videojuegos están acabados”: la dura advertencia del fundador de la desarrolladora, No More Robots, sobre la IA en Steam

La nueva función de Google Gemini que cambiará la forma en que estudias e investigas

Steve Jobs reveló la pregunta que debes hacerte todos los días para ser feliz y exitoso

Así funciona el filtro de contenido para adolescentes que Instagram ya aplica en España y Europa

ENTRETENIMIENTO

Pornografía amateur y voyeurismo: los argumentos de Sean “Diddy” Combs para apelar su condena de prisión

Pornografía amateur y voyeurismo: los argumentos de Sean “Diddy” Combs para apelar su condena de prisión

Eva De Dominici cerca de protagonizar un papel clave en la nueva película de Superman: los detalles

Marilyn Monroe, el centenario que sacude Londres: cine, arte y el redescubrimiento de una creadora que desafió Hollywood

Karl Urban prometió que el final de The Boys estará cargado de emociones: “La temporada hará llorar a los fans”

Los secretos mejor guardados de Ronaldinho salen a la luz en el nuevo documental de Netflix

MUNDO

Rusia devolvió a Ucrania los restos de 1.000 soldados en el último canje de cuerpos entre los dos países

Rusia devolvió a Ucrania los restos de 1.000 soldados en el último canje de cuerpos entre los dos países

El régimen de Irán negó que vaya a detener el enriquecimiento de uranio pese a las exigencias de EEUU e Israel

Seúl aclaró que la reducción de tropas en la frontera intercoreana será gradual hasta 2040

Vladimir Putin aún no tomó una decisión sobre una posible tregua pascual

Rusia convirtió en delito pertenecer a Memorial, el grupo de derechos humanos que ganó el Nobel de la Paz