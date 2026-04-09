La Organización de los Estados Americanos impulsa la cooperación regional contra el financiamiento del terrorismo y el blanqueo de capitales en Panamá

Panamá, epicentro del diálogo hemisférico sobre seguridad al acoger el 26° periodo del CICTE/OEA. El ministro encargado de Relaciones Exteriores, Carlos A. Hoyos, inauguró el encuentro centrado en la prevención del financiamiento del terrorismo y de armas de destrucción masiva.

El Vigésimo Sexto Período Ordinario de sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) reunió en Ciudad de Panamá a representantes de varios países del continente, con el objetivo de reforzar la lucha regional contra el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

El evento fue escenario para debatir sobre los principales desafíos que enfrentan los Estados en la prevención y detección de estas amenazas.

Durante la sesión plenaria, se destacó la necesidad de una coordinación más estrecha entre organismos nacionales y el sector privado para identificar y frenar operaciones sospechosas relacionadas con el terrorismo.

Según el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Iván Marques, el fortalecimiento de los sistemas financieros y comerciales frente a estas amenazas es esencial para la seguridad no solo regional, sino también internacional.

¿Qué sucedió en la reunión? Delegaciones de países como Belice, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Estados Unidos, Canadá y Venezuela compartieron experiencias y acordaron estrategias para hacer frente al financiamiento ilícito.

Según el secretario de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, Iván Marques, el fortalecimiento de los sistemas financieros y comerciales frente a estas amenazas es esencial para la seguridad no solo regional, sino también internacional.

El encuentro enfatizó el compromiso de los Estados miembros de mejorar la cooperación interinstitucional y de aplicar estándares internacionales para cerrar brechas de vulnerabilidad en la región.

Evaluación de riesgos y nuevas tecnologías

Uno de los temas centrales fue la relevancia de realizar evaluaciones de riesgos y de supervisar el uso de nuevas tecnologías y criptoactivos, capaces de ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

Estos aspectos fueron señalados como prioritarios en la detección de amenazas emergentes y para fortalecer la capacidad de respuesta de los países participantes.

La secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales de Panamá, Isabel Vecchio, quien también preside el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), advirtió que ninguna nación está libre del riesgo y que solo un enfoque integral, con la participación activa del sector público y privado, puede ofrecer resultados efectivos.

En el acto inaugural, el ministro de Relaciones Exteriores encargado de Panamá, Carlos A. Hoyos, remarcó que “Panamá protege su territorio al tiempo que contribuye a la seguridad regional y global, entendiendo que el terrorismo es un problema que trasciende fronteras y requiere una respuesta conjunta y coordinada”, en mensaje reproducido por mire.gob.pa.

Compromiso regional y cooperación internacional

El viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos A. Hoyos, sostuvo durante la apertura que Panamá contribuye a la seguridad regional y global al asumir el papel de presidente pro tempore del CICTE en el año del bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826, símbolo histórico de diálogo y cooperación en América Latina.

El viceministro de Relaciones Exteriores panameño, Carlos A. Hoyos, sostuvo durante la apertura que Panamá contribuye a la seguridad regional y global al asumir el papel de presidente pro tempore del CICTE.

El foro reafirmó la voluntad colectiva de los Estados de promover políticas públicas más robustas y de intercambiar información para anticipar desafíos vinculados a la evolución de los métodos de financiamiento del terrorismo. Las conclusiones apuntaron a que la colaboración internacional y regional es imprescindible para reducir los riesgos asociados y garantizar una respuesta eficaz frente a este fenómeno que trasciende fronteras.

El Vigésimo Sexto Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) concluye este el 9 de abril en la Ciudad de Panamá.

Uno de los temas centrales fue la relevancia de realizar evaluaciones de riesgos y de supervisar el uso de nuevas tecnologías y criptoactivos, capaces de ser utilizados para el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas. (Cortesía: MP de Guatemala)

La reunión ratificó el compromiso de los Estados miembros de la OEA con la cooperación regional y la acción coordinada frente a amenazas transnacionales que afectan la estabilidad hemisférica.