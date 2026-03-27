La industria bananera panameña reanuda operaciones en Bocas del Toro tras meses de paralización

Con testimonios de los propios trabajadores, este video muestra el impacto humano de la parálisis del sector bananero y la esperanza que trae su reactivación. La vuelta al trabajo significa la recuperación de la estabilidad para miles de familias en la región.

La provincia panameña de Bocas del Toro experimenta un cambio tras una crisis que golpeó a su principal fuente de empleo: la industria bananera. Miles de trabajadores que quedaron sin ingresos durante meses han comenzado a retomar sus puestos, aunque el proceso avanza con cautela y bajo nuevos modelos de operación.

Para quienes vivieron el cierre repentino de las fincas, la recuperación laboral representa un alivio tangible. José Artola, conocido como ‘Loncho’, resume: “La pasamos mal de verdad, no había donde sostenerse”.

Después de más de treinta años en la finca 15, Artola fue uno de los afectados por la paralización ordenada por el sindicato del sector. El cese de actividades, liderado por Francisco Smith —actualmente bajo proceso penal—, dejó a la deriva a cerca de 5.500 empleados.

ACOMPAÑA CRÓNICA: PANAMÁ BANANO AME8062. CHANGUINOLA (PANAMÁ), 27/03/2026.- Fotografía del 4 de marzo de 2026 que muestra personas observando racimos de bananos en una plantación tras la apertura gradual de la actividad bananera por parte de la transnacional Chiquita en Changuinola, provincia caribeña de Bocas del Toro (Panamá). Bocas del Toro es una provincia de naturaleza exuberante con una extensión de 4.654 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 160.000 personas, en su mayoría indígenas en condición de pobreza. La industria bananera, dominada por Chiquita desde hace más de 100 años, sostiene más del 80 % de la economía de la región. EFE/ Marcelino Rosario

Los trabajadores bananeros de Bocas del Toro enfrentaron una crisis grave cuando la empresa Chiquita suspendió operaciones a mediados de 2025. La compañía, que había informado pérdidas por USD 75 millones, despidió a miles de empleados tras una huelga sindical relacionada con reformas a la seguridad social. Desde finales de ese año, alrededor de 2.300 personas han regresado a sus labores.

Actualmente, la reanudación de la actividad se percibe en jornadas que aún no cubren la semana completa. Anaica Batista, empleada de la empacadora, explica que “aunque sean tres o cuatro días a la semana, hay proceso (trabajo), nos llevamos algo a casa”. La reactivación de la industria se produce de forma gradual, primero con tareas de limpieza y luego con la reapertura de las áreas de empaque.

El impacto de la crisis en la comunidad

Bocas del Toro, con una extensión de 4.654 kilómetros cuadrados y una población cercana a 160.000 personas —mayoritariamente indígenas en situación de pobreza—, depende en más del 80 % de la economía local de la producción bananera. La interrupción de la actividad dejó a familias enteras sin sustento y obligó a muchos a recurrir a ahorros mínimos o a buscar alternativas informales.

ACOMPAÑA CRÓNICA: PANAMÁ BANANO AME8062. CHANGUINOLA (PANAMÁ), 27/03/2026.- Fotografía del 4 de marzo de 2026 que muestra a trabajadoras empacando racimos de bananos tras la apertura gradual de la actividad bananera por parte de la transnacional Chiquita en Changuinola, provincia caribeña de Bocas del Toro (Panamá). Bocas del Toro es una provincia de naturaleza exuberante con una extensión de 4.654 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 160.000 personas, en su mayoría indígenas en condición de pobreza. La industria bananera, dominada por Chiquita desde hace más de 100 años, sostiene más del 80 % de la economía de la región. EFE/ Marcelino Rosario

Alvin Garay, con más de diez años en la finca 15, comenta que algunos lograron subsistir con pequeños ahorros, pero otros compañeros “la han pasado feo, feo”. La desigualdad en la capacidad de afrontar la crisis fue evidente entre los trabajadores.

Nueva etapa para la bananera en Panamá

La vuelta de Chiquita a la región se realiza mediante un modelo de aparcería. Según Alexander Gabarrete, representante de la empresa en Panamá, varias empresas administran la mano de obra, mientras que la transnacional mantiene la asistencia técnica, la supervisión y la comercialización de la fruta. La producción, por ahora limitada, se destina al mercado local, lo que permite evaluar la calidad tanto de la fruta como de las plantas empacadoras recientemente remodeladas.

La empresa prevé reactivar unas 5.000 hectáreas de banano de las aproximadamente 5.200 que existen en la zona. El objetivo es lograr una pronta exportación una vez que se haya comprobado la viabilidad del proceso productivo.

ACOMPAÑA CRÓNICA: PANAMÁ BANANO AME8062. CHANGUINOLA (PANAMÁ), 27/03/2026.- Fotografía del 4 de marzo de 2026 que muestra a trabajadores empacando racimos de bananos tras la apertura gradual de la actividad bananera por parte de la transnacional Chiquita en Changuinola, provincia caribeña de Bocas del Toro (Panamá). Bocas del Toro es una provincia de naturaleza exuberante con una extensión de 4.654 kilómetros cuadrados y una población de cerca de 160.000 personas, en su mayoría indígenas en condición de pobreza. La industria bananera, dominada por Chiquita desde hace más de 100 años, sostiene más del 80 % de la economía de la región. EFE/ Marcelino Rosario

Compromisos y expectativas de futuro

Como parte de los acuerdos con el gobierno panameño, Chiquita se comprometió a invertir alrededor de USD 30 millones en la reactivación de la actividad bananera en la provincia. La expectativa es que, a medida que aumenten las contrataciones, el movimiento económico se vuelva más evidente y permita una recuperación sostenida para Bocas del Toro.

El retorno al trabajo no ha sido sencillo, pero representa una esperanza concreta para miles de familias cuya vida gira en torno a la industria bananera. El proceso, aunque lento, marca el inicio de una etapa que podría devolver la estabilidad a una región que depende, en gran medida, del cultivo y la exportación de esta fruta.