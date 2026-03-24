Panamá

Diputados sugieren volver al teletrabajo ante aumento en los precios del combustible en Panamá

El galón de gasolina de 95 octanos cuesta $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre se vende en $4.57

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Panameños empiezan a resentir el
Panameños empiezan a resentir el precios de los combustibles. REUTERS/Chalinee Thirasupa

El alza en el precio del combustible empieza a golpear el bolsillo de los panameños, en el transporte y en el costo de los alimentos, por lo que en la Asamblea Nacional algunos diputados proponen que se vuelva al teletrabajo, tanto en el sector público como en el privado.

En 2020 la administración de Laurentino Cortizo (2019-2024) implementó el teletrabajo como una medida para evitar el contagio producto de la epidemia del Covid-19.

Consistía en la prestación de servicios subordinada, sin presencia física en el centro de trabajo o la entidad pública, a través de medios informáticos de telecomunicaciones y análogos, mediante los cuales, a su vez, se ejerce el control y la supervisión de las labores.

El diputado José Pérez Barboni hizo un llamado a la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, para que se implemente la ley ya existente del teletrabajo, que data del 2020.

Pérez Barboni recordó que en febrero de ese año se estableció la citada ley de teletrabajo, la cual fue reglamentada en septiembre, por lo que sugirió que “no hay excusa para que el sector público y el sector privado tengan las facilidades de hacer el teletrabajo, que responda de manera reactiva y a corto plazo a la crisis energética”.

El diputado José Pérez Barboni,
El diputado José Pérez Barboni, del Movimiento Otro Camino (MOCA), propone volver al teletrabajo. EFE/ Carlos Lemos

Esta situación, añadió, demuestra una vez más lo vulnerable que es Panamá ante los diferentes sucesos y acontecimientos globales, sobre todo que impactan el tema del combustible.

Es momento de que ayudemos al panameño a hacer un ahorro inmediato que evite ese gasto y ese desplazamiento, que le puede tomar hasta horas, y ese gasto de centenares de dólares al mes de combustible al cual en estos momentos no es fácil de acceder”, manifestó el diputado en declaraciones recogidas por TVN.

El viernes 20 de este mes el combustible en Panamá aumentó en 0.20 centavos para el galón de la gasolina de 95 octanos, en 0.18 centavos para la de 91 octanos y en 0.31 centavos para el diésel bajo en azufre.

Con esta alza el galón de gasolina de 95 octanos pasó a costar $4.31, el de la gasolina de 91 octanos $4.01 y el galón de diésel sin azufre, utilizado en su mayoría por el transporte colectivo, se vende en $4.57, precios que regirán hasta el próximo 3 de abril.

Debemos volver al teletrabajo, y lo digo claramente por el aumento desmedido del combustible, por el alto costo de la vida y porque la canasta básica está por las nubes”, indicó en su oportunidad el diputado Manuel Cheng.

La ley de teletrabajo fue
La ley de teletrabajo fue reglamentada en la Asamblea Nacional en septiembre de 2020.

Agregó que hoy la gasolina y el diésel están golpeando duramente los bolsillos de todos los panameños. “He escuchado relatos de personas que antes llenaban el tanque de su auto con $35 y ahora lo hacen con $50 o más y esta es la realidad que está viviendo nuestro pueblo. El pueblo ya no aguanta más, cada aumento representa un sacrificio adicional para miles de familias”.

Cheng igualmente hizo un llamado a las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral para que en aquellas posiciones donde sea posible impulse el teletrabajo en el sector público, al menos dos veces por semana, e incentive al sector privado a hacer lo mismo.

Mientras, transportistas de diversas partes del país analizan con sus bases los altos costos del combustible, por lo que no descartan tomar medidas como un aumento en sus tarifas, a pesar del anuncio de las autoridades de que no se permitirá un incremento del pasaje, situación que impactaría aún más la economía de miles de panameños que para movilizarse diariamente utilizan el transporte público o el selectivo.

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