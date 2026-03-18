Gobierno panameño pre-autoriza plan de financiamiento para cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado

Vista del Consejo de Gabinete, presidida por el presidente José Raúl Mulino.

El Consejo de Gabinete pre-autorizó este martes al Ministerio de Economía y Finanzas a suscribir estructuras de financiamiento para las necesidades de liquidez estacional del Estado.

Mediante el Decreto No.1-26, que modifica el Decreto de Gabinete N°.33 de 6 de agosto de 2024, modificado por el Decreto de Gabinete N°.7 de 4 de febrero de 2025, el decreto autoriza la suscripción de estructuras de financiamiento con diferentes entidades financieras locales e internacionales, por un monto acumulado y rotativo de hasta $12 mil millones en el momento que se presenten condiciones de mercado favorables para Panamá.

Esto, asegura en una nota de prensa el ente gubernamental, permitiría cubrir las necesidades estacionales de liquidez del Estado, el pago de otras obligaciones del Estado y/o realizar operaciones de manejo de pasivos.

El Ministerio de Economía y Finanzas por su parte considera que la estrategia de suscribir estructuras de financiamiento para las necesidades de liquidez estacional del Estado ha sido conveniente, debido a que ha permitido recibir de forma constante propuestas del sector financiero local e internacional, generando mayor competencia, así como diversificar las monedas y las fuentes de recursos de la nación canalera.

Además, permite ejecutar de manera oportuna las estructuras de financiamiento con mejores condiciones para el Estado.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, reconoce que el panameño de a pie aún no ve el crecimiento económico. EFE/Carlos Lemos

Felipe Chapman, ministro de Economía y Finanzas, manifestó que la observación que hacen los panameños de que no ven el crecimiento económico es “tremendamente válida”, pero que el gobierno está trabajando para generar la confianza necesaria y atraer la inversión local e internacional que produzca empleo.

Por otra parte, el Consejo de Gabinete destaca en su comunicación que también asignó $18,842,193.43 para aportar al Fondo Tarifario de Occidente, que busca garantizar la estabilización de la tarifa eléctrica para las familias residentes en Almirante, Guabito, Las Tablas y Changuinola, comunidades ubicadas en la provincia de Bocas del Toro.

El informe gubernamental sostiene que dicho aporte estatal beneficiará a unas 183 mil personas que habitan en esa zona del atlántico panameño.

El monto, asegura la nota del Consejo de Gabinete, compensa el beneficio aplicado por la Empresa de Distribución Eléctrica Chiriquí, S.A. (Edechi) a sus clientes finales y la tarifa pagada, durante el periodo comprendido de julio a diciembre de 2025.

La resolución de Gabinete autoriza a las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas para que gestione los trámites necesarios para transferir, de manera total o parcial, a la Empresa de Transmisión Eléctrica, S.A. (Etesa) estos fondos, en su condición de Fiduciario del Fondo Tarifario de Occidente.

Se autoriza la suscripción de estructuras de financiamiento local o internacional. REUTERS/Dado Ruvic

Detalla que el pago está sustentado en resoluciones de 2015 en las que el Estado, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, suscribió con Etesa el Contrato de Fideicomiso del Fondo Tarifario de Occidente.

Se indica que este contrato determina que los clientes residentes en Almirante, Guabito, Las Tablas, Changuinola y áreas circunvecinas mantendrán las tarifas que actualmente pagan, y que la diferencia con la tarifa a costo real aprobada correspondiente será asumida por el Estado, mientras se hagan las adecuaciones necesarias para mejorar la calidad en el suministro de su energía eléctrica.

La información oficial de la reunión del Consejo de Gabinete, que fue presidida por el presidente José Raúl Mulino, termina señalando que este fideicomiso tiene como objetivo estabilizar los precios de la energía a los clientes de la Edechi, mediante la transferencia de fondos, a fin de que sean traspasados en su totalidad a los consumidores finales.