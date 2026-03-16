La suspensión de COSCO Shipping impacta la actividad en el puerto de Balboa en Panamá

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, admitió que la ausencia de la compañía china afecta el flujo de mercancías, aunque COSCO representa solo el 4% de la carga total en Balboa. REUTERS/Enea Lebrun/File Photo

La suspensión de operaciones de COSCO Shipping en el puerto de Balboa, en Panamá, ha marcado un giro en la dinámica logística regional, destaca una nota publicada por la agencia Reuter.

El hecho se produce tras la anulación judicial del contrato de la anterior operadora y la entrada provisional de APM Terminals, lo que genera dudas sobre la continuidad de las actividades comerciales en uno de los puntos clave del Canal de Panamá.

El ministro de Asuntos del Canal, José Ramón Icaza, admitió que la ausencia de la compañía china afecta el flujo de mercancías, aunque COSCO representa solo el 4% de la carga total en Balboa. Cada movimiento de carga resulta esencial para la economía local, que depende de la conectividad portuaria para mantener su posición en el comercio internacional.

La transición en la administración del puerto surgió tras la decisión de la Corte Suprema panameña de anular la concesión a la unidad de Hong Kong de CK Hutchison. Esto abrió el camino para que APM Terminals —filial del grupo Maersk— asumiera la gestión durante un periodo máximo de 18 meses, mientras se define un operador definitivo.

El buque cisterna de GLP Aquarama, con bandera de Liberia, entra en las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, en Ciudad de Panamá, Panamá, el 12 de marzo de 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Cambios administrativos y contexto internacional

Simultáneamente, el puerto de Balboa se vio envuelto en negociaciones para la venta de varias terminales estratégicas. Entre los interesados figura un consorcio liderado por BlackRock y la naviera MSC, propiedad de la familia italiana Aponte.

La suspensión de la naviera COSCO en Balboa obedece a los cambios administrativos recientes. La empresa informó a principios de mes que comunicará la fecha de reanudación de operaciones solo cuando existan condiciones favorables, aunque no ha ofrecido detalles adicionales.

Actualmente, la interrupción de COSCO Shipping en el puerto de Balboa responde a la transición de la gestión portuaria, tras la anulación del contrato anterior y la entrada temporal de APM Terminals. El ejecutivo panameño busca garantizar la estabilidad operativa mientras se resuelve la situación administrativa y contractual del puerto.

El caso de Balboa pone en relieve la complejidad geopolítica que rodea a los puertos estratégicos en América Latina. , March 11, 2026. REUTERS/Enea Lebrun

Repercusiones en el sector logístico y perspectivas

La comunidad portuaria y los clientes de COSCO permanecen a la espera de posibles anuncios sobre la reanudación de operaciones. El escenario está marcado por la competencia internacional y la incertidumbre regulatoria, lo que añade presión sobre las autoridades para mantener la actividad y la conectividad de la terminal.

El caso de Balboa pone en relieve la complejidad geopolítica que rodea a los puertos estratégicos en América Latina. Las presiones de Estados Unidos y China han influido en las negociaciones y en la definición de los contratos, mientras Panamá intenta equilibrar sus intereses nacionales con la necesidad de atraer inversión extranjera y asegurar la continuidad comercial, advierte la nota de Reuter.

Por ahora, las autoridades panameñas reiteran que la actividad portuaria y la logística seguirán siendo una prioridad, más allá de los cambios de operadores o de las disputas diplomáticas. El desenlace de la suspensión de COSCO y la futura administración del puerto serán claves para el comercio marítimo en la región y para la posición de Panamá en el tránsito internacional de mercancías.