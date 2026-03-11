Avalancha de hojas de vida satura sistemas del proyecto ferroviario en Panamá

La Secretaría Nacional del Ferrocarril reportó saturación temporal del correo oficial tras recibir un volumen extraordinario de hojas de vida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Secretaría Nacional del Ferrocarril, entidad adscrita al Ministerio de la Presidencia, reportó en las últimas horas una saturación temporal de sus sistemas de correo electrónico luego de recibir un volumen extraordinario de hojas de vida tras lanzar una convocatoria pública dirigida a profesionales interesados en participar en el futuro proyecto del tren Panamá–David–Frontera.

La institución explicó que la respuesta superó las expectativas iniciales y que actualmente se están ampliando las capacidades tecnológicas para continuar recibiendo perfiles de aspirantes en áreas técnicas, administrativas y de ingeniería vinculadas al desarrollo del proyecto ferroviario.

Según comunicó la entidad, la convocatoria forma parte de un proceso de identificación temprana de talento panameño que podría participar en las distintas etapas del proyecto, el cual todavía se encuentra en fase de preinversión y estudios de factibilidad.

La secretaría precisó que la recopilación de hojas de vida permitirá crear una base de profesionales que eventualmente podrá ser considerada por las empresas que participen en el desarrollo del ferrocarril, una vez avance el proceso técnico y financiero de la iniciativa.

El proyecto contempla 14 estaciones en puntos estratégicos como La Chorrera, Penonomé, Santiago, David y Paso Canoas. Tomado de la Presidencia

La institución subrayó que el objetivo es anticipar la demanda de recursos humanos para una obra que se perfila como uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos del país.

El proyecto ferroviario Panamá–David–Frontera contempla un recorrido aproximado de 475 kilómetros a lo largo del territorio nacional, conectando la ciudad de Panamá con la provincia de Chiriquí y extendiéndose hasta Paso Canoas, en la frontera con Costa Rica.

De acuerdo con la planificación preliminar, el corredor ferroviario contará con 14 estaciones distribuidas en puntos estratégicos del país, incluyendo Ciudad de la Salud, Albrook, Panamá Pacífico, La Chorrera, Chame/Coronado, Río Hato, Penonomé, Divisa, Santiago, Soná, San Félix, David, Bugaba y Paso Canoas–Frontera.

El diseño del sistema ferroviario contempla servicios tanto para pasajeros como para transporte de carga, con el objetivo de fortalecer la conectividad logística entre las provincias y facilitar el traslado de mercancías, productos agrícolas y viajeros entre el centro y el occidente del país.

En la planificación técnica se proyecta que los trenes de pasajeros puedan alcanzar velocidades cercanas a los 177 kilómetros por hora, mientras que los trenes de carga operarían alrededor de 100 kilómetros por hora, lo que permitiría cubrir el trayecto entre Panamá y David en aproximadamente tres horas mediante un servicio expreso.

El proyecto ferroviario se encuentra actualmente en fase de preinversión y estudios técnicos de factibilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance del proyecto ferroviario también se apoya en una serie de estudios técnicos, financieros y ambientales que actualmente se desarrollan en paralelo.

Entre estos trabajos se incluyen evaluaciones de impacto ambiental, análisis de mercado, estudios de población objetivo y evaluaciones económicas y sociales, que permitirán determinar la viabilidad integral de la obra.

En ese contexto, el Gobierno autorizó recientemente un contrato de más de 4 millones de dólares con la firma internacional AECOM para brindar asesoría técnica y estratégica en el desarrollo de ingeniería preliminar y en la consolidación de los estudios necesarios para el proyecto.

La planificación del tren también contempla infraestructuras complementarias clave, entre ellas la posibilidad de desarrollar un puente ferroviario adicional sobre el Canal de Panamá, considerado estratégico para garantizar la continuidad del corredor logístico.

Los estudios también evalúan aspectos geotécnicos, planificación territorial y potencial de desarrollo urbano alrededor de las estaciones, lo que podría impulsar nuevas dinámicas económicas y logísticas en distintas regiones del país conforme avance el proyecto ferroviario.

El corredor ferroviario proyectado tendría unos 475 kilómetros y conectaría la capital con la frontera con Costa Rica. (Freepik)

El tren Panamá–David–Frontera es promovido por el gobierno del presidente José Raúl Mulino como una de las principales iniciativas de infraestructura del país.

Estudios preliminares estiman que la inversión total podría ubicarse entre 4,000 y 5,000 millones de dólares, dependiendo del diseño final, las soluciones de ingeniería y el modelo de financiamiento que se adopte para su ejecución.

La iniciativa busca mejorar la conectividad nacional, dinamizar la actividad económica y fortalecer la integración logística con Centroamérica, en especial mediante la conexión ferroviaria con la frontera costarricense.

Mientras avanzan los estudios técnicos y la planificación institucional, la Secretaría Nacional del Ferrocarril indicó que continuará recopilando perfiles profesionales interesados en participar en el proyecto.

La entidad explicó que la convocatoria busca identificar talento panameño que pueda aportar en las distintas fases de desarrollo, desde la ingeniería y la planificación hasta las áreas administrativas y operativas que requerirá el sistema ferroviario una vez avance hacia etapas posteriores de ejecución.