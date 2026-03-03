Panamá activa calendario de protección para la langosta espinosa

La langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus) es la principal especie comercializada en Panamá. Tomada de Instagram-Smithsonian

La veda de la langosta ya está en vigor en Panamá, luego de la publicación en la Gaceta Oficial No. 30473 de la resolución que establece la prohibición temporal de captura, comercialización y transporte de esta especie durante su periodo reproductivo.

La medida, de carácter anual, busca proteger el ciclo biológico del recurso y garantizar su sostenibilidad a mediano y largo plazo. La resolución establece una veda temporal de marzo a junio para 2026.

La disposición se centra principalmente en la langosta espinosa del Caribe (Panulirus argus), considerada una de las especies de mayor valor comercial en el país. Esta variedad es ampliamente capturada en aguas del litoral atlántico panameño y constituye una fuente importante de ingresos para comunidades pesqueras artesanales, además de tener alta demanda en el mercado gastronómico local e internacional.

La razón fundamental de la veda es biológica. Durante determinados meses del año, la langosta entra en su fase de reproducción y desove. En ese periodo, las hembras portan miles de huevos adheridos a su abdomen, lo que las hace particularmente vulnerables a la captura. Si la pesca continúa sin restricción en esa etapa crítica, se reduce drásticamente la capacidad de renovación natural de la población, afectando el equilibrio del ecosistema marino y poniendo en riesgo la actividad económica futura.

Durante la veda queda prohibida la captura, transporte y venta del recurso en todo el territorio nacional Archivo

La langosta espinosa se diferencia de otros crustáceos por la ausencia de grandes pinzas frontales —a diferencia de la langosta europea o el bogavante— y por su característico caparazón cubierto de espinas.

Puede alcanzar tamaños considerables y su crecimiento es relativamente lento, lo que aumenta la importancia de regular su extracción. Además, su ciclo de vida incluye fases larvarias prolongadas en mar abierto, lo que significa que cualquier alteración en el número de reproductores tiene efectos acumulativos en los años siguientes.

En Panamá también existen otras especies de langosta, como la langosta pinta (Panulirus guttatus), que habita zonas coralinas. Sin embargo, la espinosa es la que concentra mayor esfuerzo pesquero y valor económico. Esta diferencia es relevante porque no todas las especies tienen la misma tasa de reproducción ni la misma resiliencia frente a la presión extractiva.

La resolución publicada en Gaceta Oficial establece que durante el periodo de veda queda prohibida no solo la captura, sino también el almacenamiento, transporte y comercialización del recurso en estado fresco, congelado o procesado, salvo excepciones debidamente reguladas. Las autoridades pesqueras pueden realizar inspecciones y aplicar sanciones a quienes incumplan la normativa.

Este tipo de medidas no son nuevas. La veda de la langosta forma parte de las políticas de manejo pesquero que buscan evitar la sobreexplotación. A nivel regional, varios países del Caribe aplican calendarios similares para sincronizar la protección de la especie y evitar que la presión pesquera se desplace de una jurisdicción a otra.

Autoridades de pesca y vigilancia marítima realizan operativos en costas y puntos de comercialización para verificar el cumplimiento de la veda, con inspecciones a embarcaciones, centros de acopio y restaurantes durante el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 30 de junio. Cortesía MiAmbiente

Más allá del componente ambiental, la decisión tiene un impacto económico inmediato. Durante los meses de veda, pescadores artesanales deben suspender la actividad relacionada con este recurso y, en muchos casos, diversificar su captura hacia otras especies permitidas. Para el sector gastronómico, la restricción implica ajustes en la oferta, especialmente en restaurantes especializados en mariscos.

Sin embargo, la lógica detrás de la medida es clara: permitir que la especie complete su ciclo reproductivo asegura que haya langosta disponible en los próximos años. Estudios internacionales sobre manejo pesquero han demostrado que las vedas temporales bien aplicadas contribuyen a la recuperación de biomasa y pueden incluso aumentar los rendimientos posteriores cuando se reabre la temporada.

La langosta representa una fuente importante de ingresos para comunidades pesqueras del Caribe panameño. Cortesía MiAmbiente

La langosta cumple además un papel ecológico importante en los arrecifes y fondos marinos, donde participa en el control de poblaciones de otros organismos y forma parte de cadenas tróficas complejas. Su disminución no solo afecta al sector pesquero, sino también al equilibrio de los ecosistemas costeros.

Cuando concluya el periodo establecido, la reapertura de la temporada dependerá del cumplimiento de los parámetros técnicos fijados por la autoridad competente. Hasta entonces, la protección de la langosta busca asegurar que uno de los productos más emblemáticos del mar panameño continúe siendo parte de la economía y la gastronomía del país sin comprometer su futuro.