En la semana epidemiológica N.° 5 se notificaron 822 casos de dengue, incluidos 3 clasificados como graves. Cortesía Minsa

Panamá acumula 20 muertes por influenza en lo que va de 2026, según el más reciente informe del Ministerio de Salud correspondiente a la semana epidemiológica N.° 5, que abarca del 1 al 7 de febrero.

Solo en esa semana se notificaron dos defunciones adicionales, mientras las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a la vacunación y a la detección temprana de síntomas, especialmente en personas con factores de riesgo.

De acuerdo con el Departamento de Epidemiología, el 90% de las personas fallecidas (18 de 20) no contaban con la vacuna contra la influenza. Además, el 70% (14) presentaba factores de riesgo, entre ellos edad avanzada y condiciones metabólicas, cardiovasculares o renales.

El Ministerio de Salud subrayó que la inmunización sigue siendo la principal herramienta para prevenir complicaciones graves y reducir la mortalidad asociada a esta enfermedad respiratoria.

La influenza puede manifestarse con fiebre alta repentina, dolor de cabeza intenso, malestar general, dolores musculares, fatiga y tos seca.

El Ministerio de Salud reportó 20 muertes por influenza en 2026, de las cuales 18 personas no estaban vacunadas. crédito iStock

En personas vulnerables, puede evolucionar hacia neumonía u otras complicaciones severas. Las autoridades recomiendan vacunarse oportunamente, evitar la automedicación, mantener el lavado frecuente de manos y acudir a un centro de salud ante signos de alarma como dificultad respiratoria o deterioro del estado general.

En cuanto al síndrome gripal, se contabilizaron 747 casos en la semana N.° 5, lo que representa una tasa de 16.2 casos por cada 100,000 habitantes. Por su parte, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, registraron 277 casos en la semana evaluada, con una tasa de 6.0 por 100,000 habitantes.

Entre los síntomas más comunes de estas afecciones se encuentran fiebre persistente, tos intensa, dificultad para respirar y dolor torácico. Las autoridades insisten en no subestimar cuadros respiratorios severos y buscar atención médica temprana.

En relación con el dengue, el informe señala 822 casos acumulados a nivel nacional hasta la semana N.° 5, así como 2 decesos provocados por el virus. De ese total, 727 corresponden a casos sin signos de alarma, 92 presentan signos de alarma y tres han sido clasificados como dengue grave.

La malaria acumula 979 casos en lo que va del año, mientras la leishmaniasis registra 189 contagios. REUTERS/Baz Ratner

Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, malestar general, dolor muscular y dolor ocular. Entre los signos de alarma destacan el dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, sangrado y somnolencia. El Ministerio de Salud enfatiza la importancia de no automedicarse y acudir a evaluación médica ante la sospecha de la enfermedad.

Las acciones de prevención contra el dengue se apoyan en operativos del equipo de Control de Vectores y estrategias de Promoción de la Salud. La entidad reitera que la eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti es fundamental para frenar la transmisión. Se recomienda desechar recipientes en desuso que acumulen agua, tapar tanques de almacenamiento, limpiar patios y mantener los alrededores de las viviendas libres de objetos que puedan servir como criaderos.

En cuanto a la malaria, se notificaron 116 casos en la semana evaluada, para un acumulado de 979 en lo que va del año. Esta enfermedad se caracteriza por fiebre intermitente, escalofríos, sudoración y dolor de cabeza. La prevención incluye el uso de mosquiteros, repelentes y el control de vectores en áreas endémicas.

La leishmaniasis reportó 42 casos en la semana actual y un acumulado de 189 en 2026. Esta enfermedad puede presentar lesiones cutáneas ulceradas o, en casos más graves, afectar mucosas. La recomendación es evitar la exposición en áreas selváticas sin protección y acudir a evaluación médica ante lesiones persistentes en la piel.

El informe oficial también reporta un caso de viruela símica (mpox) y siete casos acumulados de gusano barrenador en humanos en 2026. REUTERS/Ngendakumana Evrard/Foto de archivo

En el caso del gusano barrenador en humanos, se notificó un caso en la semana N.° 5, con un acumulado de siete en el año. Esta afección ocurre cuando larvas de mosca infestan heridas abiertas. Las autoridades recomiendan mantener una adecuada higiene personal, cubrir lesiones y buscar atención médica inmediata ante signos de infección.

El informe también actualiza la situación de otras enfermedades. No se registraron nuevos casos de zika ni chikungunya en la semana evaluada. Tampoco se notificaron casos de fiebre por hantavirus ni de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, que acumulan dos casos en 2026.

La leptospirosis no reportó casos nuevos en la semana, aunque se actualizó uno de semanas anteriores, para un total de tres en el año. Asimismo, se notificó un caso de viruela símica (mpox) en la semana N.° 5.

Las autoridades sanitarias insisten en que la participación comunitaria y el autocuidado son claves para prevenir la propagación de enfermedades. El Ministerio de Salud mantiene operativos en todo el país y refuerza la vigilancia epidemiológica, al tiempo que exhorta a la población a vacunarse, eliminar criaderos de mosquitos, evitar la automedicación y acudir a los centros de salud ante síntomas sospechosos.

En un contexto de circulación simultánea de varias enfermedades, la prevención y la atención oportuna se convierten en herramientas esenciales para reducir complicaciones y salvar vidas.