“Estamos atrasados”, dice Molinar al anunciar rediseño curricular y mejoras en escuelas en Panamá

Más de 950 mil alumnos y 52,757 docentes retornaron a las aulas en más de 3,000 centros educativos a nivel nacional. EFE/Carlos Lemos

Este 2 de marzo marcó el inicio oficial del año escolar 2026 en Panamá con más de 950 mil estudiantes y 52,757 docentes retornando a las aulas, en una jornada que combinó actos de inauguración, mensajes de optimismo y también cuestionamientos sobre la calidad e infraestructura del sistema educativo.

En la escuela José Agustín Arango, en Betania, la ministra de Educación, Lucy Molinar, encabezó la reinauguración de un plantel remodelado y aprovechó para enviar un mensaje enfocado en la transformación integral del sistema.

Durante el acto, Molinar destacó que la renovación del centro educativo representa el tipo de proyectos que la administración busca replicar en todo el país.

“Queremos escuelas bonitas, espacios bien diseñados, pensados para atender a nuestros niños”, afirmó. Recordó que la orden de proceder fue entregada el año pasado y que se exigió calidad al contratista. La escuela, que recibe a más de 500 estudiantes, presentaba techos en mal estado y deficiencias estructurales antes de la intervención.

La ministra también hizo un llamado directo a las comunidades para proteger las instalaciones escolares, señalando que en algunos sectores se han registrado robos, amenazas e intimidaciones por parte de pandillas que afectan el avance de proyectos.

Para 2026, el presupuesto del Meduca supera los $4,800 millones, equivalente a cerca del 7% del Producto Interno Bruto. Archivo

“Es muy fácil decir que resuelvan todos los problemas, pero si quien tiene que cooperar no coopera, es complicado tener los resultados que esperamos”, sostuvo, al referirse a situaciones como la denunciada en la escuela de El Pinate.

En su balance del inicio del año, Molinar aseguró haber recibido reportes positivos desde distintas regiones del país y destacó la alianza con empresas tecnológicas como Google, Microsoft e Intel para la formación docente. Indicó que ninguna compañía de ese nivel “pone su sello en un proyecto que no funciona”.

También subrayó que este año 3,000 escuelas recibirán alimentación escolar, insistiendo en que “estudiar sin hambre ya no es un eslogan”.

El presidente José Raúl Mulino también se pronunció sobre el regreso a clases y envió un mensaje de respaldo a estudiantes y docentes, deseándoles un año enfocado en aprender y avanzar. El Ministerio de Educación informó que el retorno a las aulas involucra a más de 3,000 centros educativos en todo el país, con el sistema oficial concentrando la mayor parte de la matrícula.

La Cámara de Comercio señaló que 876,605 estudiantes en 3,112 centros educativos representan el desafío de priorizar calidad y pertinencia en la educación pública. Archivo

Sin embargo, el inicio del calendario escolar también estuvo marcado por cuestionamientos. El diputado Betserai Richards denunció que en el circuito 8-6 existen múltiples planteles que no se encuentran en condiciones óptimas para recibir a los estudiantes, señalando problemas estructurales y retrasos en trabajos de mantenimiento.

Las críticas se producen en un contexto donde el Ministerio de Educación maneja uno de los presupuestos más altos del Estado, cercano al 7% del Producto Interno Bruto.

Para 2026, el presupuesto estimado del Meduca supera los 4,800 millones de dólares, una cifra que lo convierte en la entidad con mayor asignación dentro del aparato gubernamental.

Desde el sector privado, la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá también fijó posición. En un pronunciamiento, el gremio sostuvo que el regreso de más de 876,605 estudiantes en 3,112 centros educativos no debe verse como una simple estadística, sino como la dimensión del desafío nacional.

El organismo insistió en que abrir las escuelas es apenas el punto de partida y que la prioridad debe ser elevar la calidad y pertinencia del sistema educativo.

El Ministerio de Educación informó que 13 planteles no iniciaron clases por trabajos de mantenimiento y adecuaciones pendientes. (AP Foto/Matias Delacroix)

El gremio empresarial planteó la necesidad de una reforma educativa integral, moderna y flexible, que permita actualizar planes de estudio con mayor agilidad, fortalecer la educación científica y técnica, incorporar tecnología de manera efectiva y conectar el aula con la realidad productiva del país.

También enfatizó que no puede existir reforma sin fortalecer la capacitación continua de los docentes, en un contexto marcado por la inteligencia artificial, la automatización y la transformación digital.

Molinar, por su parte, reconoció que el país enfrenta rezagos y que el sistema requiere cambios estructurales. Señaló que se trabaja en el rediseño curricular, en acelerar la mejora de infraestructuras y en hacer más expeditos los procesos administrativos. “Estamos atrasados”, admitió, al tiempo que reiteró que la prioridad es dotar a los estudiantes de herramientas para competir en un mundo que cambia con rapidez.

El inicio del año escolar 2026 refleja así un escenario mixto: avances en infraestructura puntual y programas de alimentación, alianzas tecnológicas y discursos de transformación, pero también denuncias por planteles en mal estado y un debate abierto sobre la eficiencia en el uso de uno de los presupuestos más altos del Estado.

La magnitud del sistema —casi un millón de estudiantes— convierte cada decisión en un factor determinante para el futuro económico y social del país.

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Educación (Meduca), alrededor del 99.5% de los centros escolares se encuentran preparados para iniciar el periodo lectivo, mientras que un grupo reducido de planteles permanece en trabajos de rehabilitación, mantenimiento y adecuaciones.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que el país enfrenta rezagos en el sistema educativo y aseguró que se trabaja en el rediseño curricular, la mejora de infraestructuras y la agilización de procesos administrativos para fortalecer la formación de los estudiantes. Tomado de X

Son 13 los centros educativos los que no estarán en condiciones de recibir a los estudiantes a inicio de marzo. Estos planteles se concentran principalmente en zonas con mayor rezago de infraestructura y complejidad logística, como áreas comarcales, sectores rurales de Darién, Bocas del Toro, Veraguas y comunidades apartadas de Panamá Este y Ngäbe-Buglé, donde los proyectos han enfrentado retrasos por licitaciones desiertas, dificultades de acceso y problemas estructurales acumulados.