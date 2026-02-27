Las autoridades de Panamá anuncian normalización de operaciones en puertos de Balboa y Cristóbal

Contenedores en la terminal de Balboa luego de que el gobierno de Panamá ordenó la ocupación del puerto tras un fallo de la Corte Suprema que declaró inconstitucional la concesión a la empresa hongkonesa CK Hutchison en la Ciudad de Panamá, el lunes 23 de febrero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix)

Las autoridades de Panamá aseguraron que el movimiento de contenedores en los puertos de Balboa y Cristóbal estará normalizado a más tardar el lunes próximo, tras la reciente transición de operador consecuencia de la salida del conglomerado chino. Según información reportada por EFE, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) tomó control de ambas terminales el 23 de febrero y entregó su gestión transitoria a dos compañías internacionales: APM Terminals, filial de la danesa Maersk, y Terminal Investment Limited (TiL), subsidiaria de la Mediterranean Shipping Company (MSC).

Importancia estratégica de los puertos

Los puertos de Balboa, en el litoral Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, concentran el 38 % del tráfico de contenedores del sistema portuario panameño. Durante 2025, estas terminales movilizaron 2,67 millones y 1,21 millones de contenedores, respectivamente. El cambio de operador se produjo luego de que la Corte Suprema de Panamá anulara la concesión concedida al grupo chino, en una decisión que puso fin a más de dos décadas de operación extranjera directa en estos puertos estratégicos.

De acuerdo con EFE, la AMP justificó la designación de los nuevos operadores por su dominio en el flujo de carga: más del 80 % de los contenedores en Balboa corresponden a Maersk y más del 90 % en Cristóbal a MSC. El objetivo, según la autoridad portuaria, es evitar interrupciones en la cadena logística y facilitar la continuidad de las operaciones comerciales internacionales.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, destacó durante su conferencia semanal que los trabajos avanzan rápidamente hacia la normalización, con la colaboración de los equipos de APM Terminals y TiL. “Hago un pedido especial a todos los involucrados para que se trabaje las 24 horas con el fin de agilizar importaciones y exportaciones fundamentales para la economía nacional”, declaró el mandatario panameño según citó EFE. Mulino insistió en la necesidad de laborar durante todo el fin de semana para restablecer el flujo de contenedores en los plazos previstos.

ARCHIVO - Contenedores de carga se apilan mientras las grúas cargan y descargan contenedores de buques de carga en el puerto de Cristóbal en Colón, Panamá. (Foto AP/Matías Delacroix, Archivo)

Operación del Canal de Panamá y contexto internacional

Mientras tanto, la administración del Canal de Panamá informó que sus operaciones continúan desarrollándose con normalidad y seguridad. El Canal, que no gestiona directamente los puertos ni forma parte de su estructura administrativa, mantiene coordinación con las autoridades centrales para facilitar el arribo de buques a estas terminales. Según datos oficiales, el Canal de Panamá, con 82 kilómetros de extensión, conecta 180 rutas marítimas y 1.920 puertos en 170 países, siendo Estados Unidos, China y Japón sus principales usuarios.

La transición de operadores en los puertos de Balboa y Cristóbal ha generado atención internacional por su impacto en la logística regional y global, en un contexto donde el comercio marítimo enfrenta retos por la sequía y las restricciones de tránsito impuestas en el Canal. Expertos consultados por medios internacionales han señalado que la rápida normalización de las operaciones será clave para evitar retrasos en la cadena global de suministros, especialmente para rutas que conectan América, Asia y Europa.

El Puerto de Balboa recibió este martes su primer buque tras el traspaso de sus operaciones al Gobierno panameño, como parte de la normalización de los servicios en las terminales de Balboa y Cristóbal. Las autoridades informaron que se realizaron movimientos de contenedores y la activación del Sistema Operativo de las Terminales Portuarias (TOS). También se formalizó la sustitución patronal de 526 trabajadores. La garita del puerto quedó habilitada para exportaciones, ingreso de contenedores vacíos y movimiento de carga rodante, según anunciaron representantes del Gobierno.