Panamá

Panamá y Estados Unidos sellan nueva etapa de cooperación sanitaria

La alianza busca modernizar el monitoreo sanitario y fortalecer la detección temprana de amenazas en Panamá y la región

Guardar
La alianza busca modernizar el
La alianza busca modernizar el monitoreo sanitario y fortalecer la detección temprana de amenazas en Panamá y la región. Archivo

Panamá y Estados Unidos formalizaron un Memorando de Entendimiento para fortalecer el sistema sanitario, con énfasis en vigilancia epidemiológica, prevención y respuesta a enfermedades, en una alianza que el Gobierno panameño presenta como un paso hacia mayor autosuficiencia institucional y seguridad sanitaria regional.

El acuerdo, con vigencia de tres años, marca una transición de un modelo de apoyo técnico y financiero directo a un esquema de fortalecimiento estructural y transferencia de capacidades, con el objetivo de que Panamá asuma más responsabilidad operativa y financiera en programas prioritarios, incluyendo la respuesta al VIH.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, sostuvo que el país seguirá liderando la respuesta al VIH y otras enfermedades, aumentando su inversión y asumiendo mayor responsabilidad, con la meta de consolidar un sistema de salud resiliente, eficiente y autosuficiente.

Añadió que la alianza busca resultados concretos en protección de vidas y fortalecimiento de la región.

Desde la representación diplomática, el embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, describió el memorando como una transición “ordenada” y “responsable” y lo definió como una “graduación”, no como un cierre.

Firma del memorando entre el
Firma del memorando entre el Ministerio de Salud y la Embajada de Estados Unidos establece un marco de cooperación sanitaria con vigencia de tres años. Cortesía Minsa

Según su enfoque, Panamá ya mostró capacidad, compromiso y liderazgo en salud pública, y el acuerdo apunta a sostener ese desempeño con herramientas más duraderas.

El memorando se enmarca en la cooperación del U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR), que ha apoyado acciones de prevención, diagnóstico y tratamiento.

En esta nueva fase, el Minsa plantea reforzar el sistema de vigilancia epidemiológica incorporando tecnología y capacidades para detectar tempranamente amenazas sanitarias y responder con mayor eficacia.

El U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) es la principal iniciativa internacional del Gobierno de Estados Unidos para combatir el VIH/sida a nivel global.

Fue lanzado en 2003 con el objetivo de reducir la transmisión del virus, ampliar el acceso al diagnóstico y garantizar tratamiento antirretroviral para millones de personas en países de ingresos bajos y medios.

En 2025, Panamá registró 1,059
En 2025, Panamá registró 1,059 nuevos casos de VIH y más de 30,000 personas viven con el virus en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El programa combina financiamiento, asistencia técnica y fortalecimiento institucional para mejorar los sistemas sanitarios, promover la prevención y apoyar el control epidemiológico, convirtiéndose en uno de los mayores esfuerzos bilaterales de salud pública en la historia.

PEPFAR opera en más de 50 países, con especial concentración en África subsahariana, aunque también tiene presencia en América Latina, Asia y el Caribe.

Sus intervenciones incluyen prevención, tratamiento, atención a poblaciones vulnerables, fortalecimiento de laboratorios, capacitación del personal sanitario y desarrollo de sistemas de vigilancia epidemiológica.

Además de reducir mortalidad y nuevas infecciones, el programa busca que los países beneficiarios avancen hacia la autosuficiencia sanitaria mediante la transferencia de capacidades y la sostenibilidad financiera de sus programas de respuesta al VIH.

El embajador Kevin Marino Cabrera
El embajador Kevin Marino Cabrera calificó el memorando como una “graduación” que refleja la capacidad de Panamá en salud pública. Cortesía Minsa

La firma del acuerdo con Panamá ocurre en un contexto de presión sostenida por el VIH en el país. Entre enero y octubre de 2025 se reportaron 1,059 nuevos casos de VIH y sida, mientras que en Panamá viven más de 30,000 personas con el virus, con mayor concentración de casos en hombres y en el grupo de 10 a 49 años, especialmente entre 20 y 29 años.

Las cifras también apuntan a un reto crítico: más de 10,000 personas diagnosticadas no estarían en tratamiento, y hasta finales de 2024 se reportaban 21,034 usuarios en Terapia Antirretroviral (TARV), un componente clave para reducir carga viral y cortar cadenas de transmisión.

Según el Ejecutivo, el nuevo esquema busca convertir la cooperación en una plataforma de capacidades permanentes: mejor registro, más seguimiento, respuesta más rápida ante brotes y una coordinación más robusta para proteger no solo a Panamá, sino también la seguridad sanitaria regional.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeEstados UnidosEnfermedadesVigilancia SanitariaSIDAVIHPrevenciónTratamientos

Últimas Noticias

Gobierno de Honduras en Consejo de Ministros anuncian supresión de Secretaría de Planificación, Presidencia y SEDECOAS

En las últimas declaraciones, Argueta subrayó que la planilla estatal se incrementó en casi 20 mil millones de lempiras durante los cuatro años recientes, una cifra mencionada también por el ministro de Finanzas, Emilio Hércules.

Gobierno de Honduras en Consejo

El Ministerio de Comunicaciones anuncia intervención de más de mil kilómetros de la red vial en Guatemala

La estrategia contempla una expansión inédita de proyectos de infraestructura que incluyen emergencias en rutas troncales, rehabilitación de obras suspendidas y apertura de procesos de licitación con participación de capital nacional y extranjero

El Ministerio de Comunicaciones anuncia

Banca panameña crece con más consumo y capital extranjero en 2025

El financiamiento residencial mantuvo su peso estructural, aunque el mayor dinamismo provino del crédito vehicular.

Banca panameña crece con más

Ni armas ni violencia: el insólito método por el que se roban la mayoría de los autos en Costa Rica

Un exhaustivo informe de la Unidad de Análisis Criminal del OIJ revela que el “descuido” de los propietarios es la principal puerta de entrada para el hampa, superando ampliamente a los asaltos a mano armada

Ni armas ni violencia: el

El gobierno de Guatemala presenta plan nacional de reparación a víctimas del conflicto armado

La nueva política, elaborada con organizaciones de sobrevivientes, contempla mecanismos de búsqueda de desaparecidos, preservación de la memoria colectiva y acciones para resarcir a comunidades indígenas afectadas por la violencia interna

El gobierno de Guatemala presenta

TECNO

Anthropic desafía al Pentágono y

Anthropic desafía al Pentágono y rechaza relajar límites para uso militar de su IA

Hacker usa la IA Claude para robar datos de agencias de gobierno en México

Alguien te bloqueó en WhatsApp y no lo sabes: sigue estos pasos para averiguarlo

Stripe pone la mira en PayPal y explora una adquisición histórica

Perú acelera en inteligencia artificial con la adopción de agentes con IA: cuál es la tendencia en 2026

ENTRETENIMIENTO

“Guerra de novias” se convierte

“Guerra de novias” se convierte en serie: Emma Roberts protagonizará la nueva versión

Los exsuegros de Billy Ray Cyrus defienden al cantante ante las acusaciones de abuso de Firerose

Así comenzó la lucha de Eric Dane contra la ELA: cuál fue el síntoma sutil que marcó el inicio de la enfermedad

Murió Oliver ‘Power’ Grant, productor y arquitecto empresarial del histórico Wu-Tang Clan

Gerard Butler se baja del avión y la secuela de “El piloto” queda en suspenso

MUNDO

Ucrania advirtió que cientos de

Ucrania advirtió que cientos de africanos han muerto o sido capturados combatiendo para Rusia

El Reino Unido postergó la ratificación del acuerdo de soberanía sobre las islas Chagos ante la presión de Estados Unidos

La Corte Suprema de Brasil condenó a los ideólogos del asesinato de Marielle Franco

Estados Unidos presiona al Vaticano y a Europa para que reclamen al régimen cubano una transición pacífica

Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra el régimen de Irán para frenar sus ventas de petróleo y el desarrollo de misiles