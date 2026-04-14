Costa Rica

El costarricense Santiago Retana Rojas conquista Harvard y brilla como Mejor Orador, con solo 16 años

Reconocen el trabajo interdisciplinario ante expertos globales en Cambridge, donde investigó el vínculo entre salud comunitaria y contaminación en un sector clave de República Dominicana

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Santiago Retana Rojas, costarricense de 16 años, se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el premio Mejor Orador en la conferencia académica de Harvard. (Foto: La Nación)
Santiago Retana Rojas, costarricense de 16 años, se convirtió en el primer latinoamericano en recibir el premio Mejor Orador en la conferencia académica de Harvard. (Foto: La Nación)

El nombre de Santiago Retana Rojas quedó inscrito en la historia de la Universidad de Harvard al recibir el reconocimiento de “Mejor Orador” en una de las conferencias académicas más exigentes del ámbito internacional.

Este joven, de apenas 16 años, fue el primer latinoamericano en obtener esa distinción dentro de la competencia organizada por The Research Institute (El Instituto de Investigación), en el marco de The International Research Journal Conference (TIRJC) (La Conferencia Internacional de la Revista de Investigación), desarrollada en el histórico Loeb House, en Cambridge, Massachusetts.

La participación de Santiago no pasó desapercibida entre los estudiantes e investigadores provenientes de países como Estados Unidos, China, Corea del Sur, España y Brasil.

Su intervención sobresalió no solo por la calidad de la oratoria, sino también por la solidez de una investigación que abordó una problemática de alto impacto en la región caribeña: la conexión entre la contaminación ambiental y la salud comunitaria en los alrededores de la represa de Hatillo, ubicada en República Dominicana.

Según información publicada por La Nación, la trayectoria académica de Santiago es motivo de orgullo para su familia y su comunidad educativa. Nacido en San José, Costa Rica, se trasladó junto a sus padres a República Dominicana, donde actualmente cursa sus estudios en el Saint Joseph School.

Allí, se ha destacado como presidente de la National Honor Society (Sociedad Nacional de Honor), además de participar activamente en el Club de Debate, lo que evidencia su interés constante por la argumentación, la investigación y el liderazgo estudiantil.

El reconocimiento internacional obtenido en The International Research Journal Conference destaca la rigurosa investigación sobre contaminación ambiental y salud comunitaria en la represa de Hatillo. (Foto: La Nación)
El reconocimiento internacional obtenido en The International Research Journal Conference destaca la rigurosa investigación sobre contaminación ambiental y salud comunitaria en la represa de Hatillo. (Foto: La Nación)

La madre de Santiago, Ileana Rojas, lo describe como un estudiante disciplinado, acostumbrado a obtener altas calificaciones y siempre motivado por la curiosidad intelectual.

“Desde pequeño ha sido un estudiante muy aplicado y con muy buenas calificaciones. Actualmente es el presidente de la National Honor Society (Sociedad Nacional de Honor) en su colegio y participa en el Club de Debate”, comenta, resaltando la dedicación que su hijo muestra en cada proyecto académico.

Tal como destacó La Nación, el trabajo que le valió el reconocimiento internacional surgió al observar la realidad que viven los habitantes cercanos a la represa de Hatillo. Santiago decidió investigar la presencia de metales pesados en el agua y los efectos de la actividad agrícola sobre la salud de las comunidades.

La inquietud nació de la preocupación por la contaminación ambiental generada por la explotación minera y la agricultura intensiva en la zona, así como la necesidad de analizar el impacto social y sanitario de esa problemática.

Para desarrollar el estudio, Santiago recurrió a información científica obtenida en laboratorios y universidades, complementando estos datos con trabajo de campo y entrevistas directas a los habitantes afectados. De esta manera, su investigación integró tanto el análisis ambiental como el social, permitiendo comprender la magnitud del problema desde una perspectiva interdisciplinaria.

Durante la conferencia, Santiago expuso cómo la contaminación de la represa no solo afecta el ecosistema, sino que también representa un riesgo para la salud de quienes viven en sus alrededores. La presencia de metales pesados y residuos provenientes de la agricultura puede tener consecuencias graves para los habitantes, quienes están expuestos de manera constante a estos agentes contaminantes.

La investigación de Santiago analizó el impacto de los metales pesados y la agricultura intensiva en la salud de las comunidades cercanas a la represa de Hatillo, en República Dominicana. (Foto: La Nación)
La investigación de Santiago analizó el impacto de los metales pesados y la agricultura intensiva en la salud de las comunidades cercanas a la represa de Hatillo, en República Dominicana. (Foto: La Nación)

La distinción de Harvard reconoce no solo la capacidad de oratoria de Santiago, sino la rigurosidad y el compromiso social de su labor investigativa. La madre del joven subraya que su hijo abordó el tema con una mirada amplia, interesándose tanto por los efectos ambientales como por los daños a la salud de la población local.

Este logro posiciona a Santiago como un referente entre los jóvenes latinoamericanos interesados en la ciencia y la investigación. Su ejemplo demuestra que la dedicación, la curiosidad y el trabajo en equipo pueden abrir puertas en escenarios internacionales, y que los problemas locales pueden tener repercusión global cuando se abordan con seriedad y método.

El reconocimiento obtenido en la prestigiosa universidad estadounidense refuerza el valor de la participación activa de los estudiantes en temas que afectan a sus comunidades. Santiago Retana Rojas, con apenas 16 años, ha marcado un precedente para futuras generaciones, mostrando que el talento joven de la región puede alcanzar los más altos estándares académicos y ser escuchado en foros internacionales de gran relevancia.

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