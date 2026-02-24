Panamá superó los 822 contagios de dengue

El informe sanitario reporta 97 hospitalizados y 2 defunciones asociadas al virus en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Panamá acumula 822 casos de dengue en lo que va de 2026, según el más reciente informe epidemiológico del Ministerio de Salud, que advierte sobre la persistencia de la transmisión del virus y la necesidad de reforzar las medidas preventivas en hogares y comunidades.

Del total reportado, 727 corresponden a casos sin signos de alarma, mientras que 92 presentan signos de alarma y se han confirmado 3 casos de dengue grave, reflejando la circulación activa del virus en distintas regiones del país.

El reporte también señala que la enfermedad mantiene impacto hospitalario relevante, con 97 personas hospitalizadas y un acumulado de 2 defunciones asociadas al dengue.

Las autoridades sanitarias reiteraron que el aumento de casos ocurre en un contexto marcado por condiciones climáticas favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, particularmente por las lluvias, que generan acumulación de agua en recipientes y espacios abiertos, creando hábitats ideales para el vector transmisor.

A nivel territorial, la Región Metropolitana lidera el número de contagios con 219 casos, seguida por San Miguelito con 93, Bocas del Toro con 92, Panamá Oeste con 86, Colón con 83 y Herrera con 53.

También se reportan casos en Chiriquí (48), Panamá Este (45), Panamá Norte (40), Los Santos (19), Veraguas (18) y Coclé (14), mientras que la Comarca Kuna Yala registra 8, Ngäbe-Buglé 3 y Darién 1 caso, evidenciando la dispersión del virus a nivel nacional.

El análisis por corregimientos muestra focos de transmisión en 24 de Diciembre y Tocumen con 40 casos cada uno, Belisario Frías con 36, Bocas del Toro con 32, Las Garzas con 29 y Puerto Caimito con 24, áreas donde las autoridades han intensificado operativos de control vectorial y campañas comunitarias para eliminar criaderos.

Estas intervenciones forman parte de la estrategia nacional que combina fumigación, inspección domiciliaria y promoción de la salud.

En cuanto a los grupos etarios, el informe revela que los adultos jóvenes concentran la mayor cantidad de casos, con 111 contagios en el grupo de 25 a 34 años y 113 en personas de 35 a 49 años, lo que representa el 35% del total.

No obstante, las tasas de incidencia muestran que el grupo más afectado proporcionalmente es el de 15 a 19 años, con 18.2 casos por cada 100,000 habitantes, lo que alerta sobre la exposición en adolescentes.

Las autoridades sanitarias destacan que la tasa de incidencia nacional alcanza 17.4 casos por cada 100,000 habitantes, lo que confirma un escenario de transmisión activa.

En este contexto, el Ministerio de Salud ha reforzado operativos de vigilancia epidemiológica y control de vectores, con el objetivo de contener el aumento de casos y reducir el riesgo de complicaciones asociadas al virus.

Entre los síntomas principales del dengue se encuentran fiebre alta, dolor de cabeza intenso, malestar general, dolor muscular, dolor ocular y erupciones cutáneas, mientras que los signos de alarma incluyen dolor abdominal persistente, vómitos, sangrado y dificultad respiratoria, situaciones que requieren atención médica inmediata.

Las autoridades recomiendan evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante la sospecha de la enfermedad.

Panamá registró 32,077 casos de dengue al cierre de 2024, lo que representó un incremento del 94% frente a los 16,546 contagios reportados en 2023, consolidando uno de los picos más altos de la enfermedad en los últimos años.

Del total de casos, 28,692 fueron sin signos de alarma, 3,133 presentaron signos de alarma y 252 se clasificaron como dengue grave, con la región metropolitana concentrando la mayor incidencia al acumular 8,553 contagios.

En términos de mortalidad, el país contabilizó 52 defunciones por dengue durante 2024, cifra significativamente superior a las 18 registradas en 2023 y a los 4 decesos reportados en 2022, reflejando el impacto sanitario del aumento de casos y la circulación del virus en el territorio nacional.

Para 2025, la situación epidemiológica mostró una mejora, con 16,103 casos confirmados y 27 muertes, lo que representó una reducción del 51% en las defunciones y una caída considerable en el número de contagios respecto al año anterior, aunque las autoridades sanitarias mantuvieron la vigilancia ante el riesgo de nuevos repuntes asociados a factores climáticos y la presencia de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

A nivel regional, América Latina atraviesa un aumento sostenido de casos de dengue, situación que organismos internacionales consideran preocupante.

La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud han advertido que el dengue se ha convertido en una enfermedad emergente en expansión, impulsada por factores como el cambio climático, la urbanización acelerada y la movilidad poblacional, que favorecen la proliferación del mosquito vector.

Estos organismos también han señalado que la prevención sigue siendo la principal herramienta de control, ya que no existe tratamiento específico contra el virus y el manejo clínico se centra en aliviar síntomas y prevenir complicaciones.

En ese sentido, recomiendan eliminar recipientes que acumulen agua, mantener patios limpios, tapar depósitos y fortalecer la vigilancia comunitaria, medidas clave para interrumpir el ciclo de transmisión.

En Panamá, las autoridades reiteraron el llamado a la participación ciudadana para eliminar criaderos dentro y alrededor de las viviendas, incluyendo la disposición adecuada de latas, botellas, neumáticos y envases en desuso, así como la limpieza frecuente de patios y canaletas.

Estas acciones buscan reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, responsable de la transmisión del dengue, zika y chikungunya.

El Ministerio de Salud enfatizó que la combinación de lluvias, acumulación de agua y condiciones urbanas densas aumenta el riesgo de reproducción del mosquito, por lo que el éxito de las estrategias de control depende del trabajo conjunto entre autoridades y comunidades.

En este contexto, la vigilancia epidemiológica y las campañas de sensibilización continuarán siendo pilares de la respuesta sanitaria.

La evolución de los casos en las próximas semanas será clave para determinar el comportamiento del dengue durante el resto del año. Mientras tanto, las autoridades insisten en que la prevención domiciliaria, la detección temprana de síntomas y la atención médica oportuna son fundamentales para evitar complicaciones y reducir el impacto de la enfermedad en la población panameña.