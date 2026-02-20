Más de 876 mil estudiantes regresarán a clases en Panamá desde el 2 de marzo

El Meduca reportó que cerca del 99.5% de las escuelas estarán listas para iniciar clases, mientras un grupo reducido continúa en mantenimiento. Cortesía Meduca

El próximo 2 de marzo, Panamá dará inicio al año escolar 2026 con el regreso de más de 876 mil estudiantes a las aulas del sistema educativo oficial y particular, en medio de un proceso marcado por avances en infraestructura, conectividad y nombramientos docentes, pero también por planteles que continúan en mantenimiento.

La ministra de Educación, Lucy Molinar, reconoció que no todas las escuelas estarán listas para el arranque, aunque aseguró que existe un esfuerzo institucional significativo para garantizar condiciones adecuadas desde el primer día de clases.

De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Educación (Meduca), alrededor del 99.5% de los centros escolares se encuentran preparados para iniciar el periodo lectivo, mientras que un grupo reducido de planteles permanece en trabajos de rehabilitación, mantenimiento y adecuaciones.

La titular de la cartera explicó que estos casos serán atendidos de forma progresiva durante el año, reiterando que el objetivo es evitar retrasos prolongados en la continuidad académica de los estudiantes.

Son 13 los centros educativos los que no estarán en condiciones de recibir a los estudiantes a inicio de marzo. Estos planteles se concentran principalmente en zonas con mayor rezago de infraestructura y complejidad logística, como áreas comarcales, sectores rurales de Darién, Bocas del Toro, Veraguas y comunidades apartadas de Panamá Este y Ngäbe-Buglé, donde los proyectos han enfrentado retrasos por licitaciones desiertas, dificultades de acceso y problemas estructurales acumulados.

Los estudiantes desarrollarán actividades bajo modalidades no presenciales para no afectar el calendario escolar en dichas zonas.

El sistema educativo panameño recibirá a estudiantes distribuidos entre escuelas públicas y privadas, con un predominio del sector oficial, que concentra la mayor matrícula nacional.

En paralelo, el Meduca informó que el proceso de nombramientos docentes avanza con la incorporación de 3,150 educadores seleccionados en concurso, quienes se suman a un total de 52,790 maestros y profesores que estarán en sus puestos al iniciar el año escolar, con el propósito de garantizar cobertura académica desde el primer día.

Más de 876 mil estudiantes regresarán a las aulas el 2 de marzo en centros educativos oficiales y particulares del país. EFE/Carlos Lemos

La logística previa al inicio de clases incluirá desde este sábado 21 de marzo el traslado de docentes a áreas de difícil acceso, operativo desarrollado con apoyo de instituciones de seguridad y transporte estatal, con el fin de asegurar la presencia de educadores en regiones comarcales y comunidades apartadas. Este proceso se ejecuta en fases y contempla movilización aérea, marítima y terrestre, en una estrategia diseñada para evitar vacantes docentes en zonas vulnerables.

En materia de infraestructura educativa, el Meduca reportó la ejecución de 130 proyectos vinculados a reparaciones, ampliaciones y mejoras en centros escolares, además de iniciativas en acto público y proyectos en desarrollo. La inversión contempla intervenciones en techos, sistemas eléctricos, plomería, pintura, sustitución de aulas rancho y construcción de espacios temporales prefabricados, con impacto en miles de estudiantes a nivel nacional.

Las autoridades detallaron que la inversión directa en mantenimiento y mejoras asciende a 15.3 millones de dólares, con proyectos orientados a intervenir 2,726 centros educativos, mientras que programas adicionales incluyen el reemplazo de techos en 120 colegios, la instalación de aulas prefabricadas reutilizables, mantenimiento de sistemas fotovoltaicos y eliminación de letrinas en escuelas ubicadas en zonas rurales.

La inversión en mantenimiento escolar supera los $15.3 millones e impacta a más de 2,700 centros educativos a nivel nacional. EFE/Bienvenido Velasco

El presupuesto del Ministerio de Educación para 2026 se ubica entre aproximadamente $3,639.5 millones y $3,745 millones, según el desglose oficial del Presupuesto General del Estado.

Uno de los componentes centrales del inicio del año escolar es la conectividad digital, donde el Meduca informó que actualmente 1,223 escuelas cuentan con acceso a Internet de alta velocidad, como resultado de una licitación nacional orientada a modernizar el sistema.

El plan contempla que los planteles conectados por fibra óptica dispongan de velocidades significativamente superiores, mientras que en zonas remotas se utilizará Internet satelital de baja órbita para ampliar la cobertura.

Aunque la meta gubernamental es alcanzar el 100% de conectividad escolar, las autoridades reconocieron que este objetivo se logrará de forma gradual durante el año, debido a limitaciones logísticas y técnicas en algunas regiones.

En paralelo, el programa tecnológico incluye la entrega de 54 mil computadoras para docentes, cuyo contrato ya se encuentra en ejecución, así como una licitación en curso para 531,250 equipos destinados a estudiantes, como parte de la estrategia de integración digital en el aula.

Más de 1,223 escuelas cuentan con internet de alta velocidad, mientras el gobierno proyecta alcanzar cobertura total durante el año escolar. (Imagen Ilustrativa Infobae) (UNICEF - NNA y technology by Nicole Olivares)

En el ámbito curricular, el Meduca presentó avances en el rediseño del currículo educativo, proceso que busca actualizar contenidos y reorganizar la estructura académica para responder a los cambios globales y a las demandas del mercado laboral. La ministra Molinar indicó que la reforma no es definitiva y continuará evolucionando mediante revisiones periódicas que permitan incorporar innovaciones y mejorar la pertinencia del sistema educativo.

El plan de verano implementado por la entidad reportó avances en mantenimiento escolar, con 662 centros intervenidos y 158 en proceso de atención, lo que representa cerca del 80% de ejecución de las labores programadas. Estas intervenciones incluyeron limpieza de instalaciones, reparación de luminarias, impermeabilización de techos, mejoras en cocinas escolares y adecuaciones de espacios administrativos.

Adicionalmente, el programa Plan Libertad, que involucra apoyo de privados de libertad en labores de mantenimiento escolar, ha permitido intervenir 300 escuelas en 10 regiones educativas, beneficiando a más de 150 mil estudiantes, mientras que la iniciativa Pintando el Futuro reporta la adecuación cromática de 194 planteles, con el objetivo de generar entornos de aprendizaje más armónicos.