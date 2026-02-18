Panamá sumó 309 mil contratos nuevos en 2025 pero sigue lejos del nivel prepandemia

Los hombres concentraron 208,953 contratos durante 2025, mientras que las mujeres sumaron 100,657 registros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En 2025 se registraron 309,610 contratos de trabajo en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel). La cifra representa un crecimiento de 11% frente a los 278,862 contratos inscritos en 2024, confirmando un repunte en la formalización laboral.

Sin embargo, el mercado laboral panameño aún no recupera los niveles previos a la pandemia, cuando en 2019 se habían registrado 378,495 contratos en todo el país.

La comparación es contundente. El volumen de contratos de 2025 todavía está casi 69 mil por debajo del nivel alcanzado en 2019, lo que evidencia que, pese a la recuperación, la economía no genera aún la misma cantidad de empleos formales que antes del impacto sanitario y la contracción económica posterior.

Del total registrado en 2025, 169,113 contratos fueron definidos, lo que confirma que la modalidad de tiempo determinado sigue siendo la principal puerta de entrada al empleo formal.

Los contratos indefinidos sumaron 78,316, mientras que 62,181 correspondieron a obra determinada, modalidad vinculada principalmente a construcción y proyectos específicos. El peso mayoritario de los contratos definidos refleja todavía un mercado laboral cauteloso, donde las empresas priorizan flexibilidad antes que compromisos permanentes.

De los contratos inscritos el año pasado, 169,113 fueron definidos, 78,316 indefinidos y 62,181 por obra determinada. (Imagen ilustrativa Infobae)

En términos de género, 208,953 contratos fueron para hombres y 100,657 para mujeres. La brecha se mantiene amplia. Los hombres concentraron cerca de dos tercios de los contratos registrados durante el año, una tendencia que sigue marcada por sectores como construcción, logística y comercio mayorista.

René Quevedo, experto en temas laborales y asesor empresarial, explicó que entre 2019 y 2024 la economía panameña sufrió dos “shocks”: la pandemia y el cierre minero, este último con la posterior pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings en marzo de 2024, eventos que tuvieron impactos laborales distintos. A estos se agregan tres “aftershocks”, asociados con las protestas sociales de 2022, 2023 y 2024.

Indicó que la pandemia eliminó 407 mil empleos formales privados entre 2020 y 2021, equivalente al 47% de las planillas de la empresa privada registradas a agosto de 2019. De hecho, sostuvo que en 2020 tres de cada cuatro empleos asalariados privados desaparecieron o quedaron suspendidos.

En 2025 se registraron 309,610 contratos de trabajo, 11% más que en 2024, aunque todavía casi 69 mil por debajo del nivel de 2019. EFE/Bienvenido Velasco

“El cierre minero y la consecuente pérdida del grado de inversión por parte de Fitch Ratings resultaron en la destrucción de 54,107 empleos formales no agrícolas entre agosto de 2023 y octubre de 2024”, destacó Quevedo.

Mientras los contratos muestran crecimiento, otro indicador relevante también refleja movimiento en el mercado laboral. En 2025 se notificaron 37,175 renuncias en la sede central del Mitradel, de las cuales 19,753 correspondieron a hombres y 17,422 a mujeres. El dato sugiere una dinámica activa de rotación laboral, aunque no necesariamente implica mejora en estabilidad.

En paralelo, el Ministerio tramitó 18,573 solicitudes de permisos de trabajo para extranjeros durante 2025, de las cuales 17,219 fueron aprobadas.

En la sede central del Mitradel se notificaron 37,175 renuncias en 2025, reflejando una dinámica activa de rotación laboral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La mayor parte de estos permisos se concentró bajo la figura del Decreto 6, así como en categorías de residente permanente y razones humanitarias, reflejando que el mercado laboral formal también mantiene una participación relevante de mano de obra extranjera bajo marcos regulatorios específicos.

Otro componente del panorama laboral es el programa Mi Primer Empleo, diseñado para facilitar la inserción laboral de jóvenes mediante pasantías en empresas privadas.

Durante 2025, 345 empresas participaron en el programa, se registraron 5,737 aspirantes inscritos, y 6,360 jóvenes fueron capacitados.

Además, se generaron 2,780 oportunidades de pasantías, que derivaron en 1,424 inserciones laborales efectivas. El programa busca reducir la barrera de experiencia que enfrentan jóvenes recién graduados o sin historial laboral formal.

A pesar del crecimiento en contratos, el panorama completo del empleo aún no está definido. La Contraloría General no ha publicado las cifras oficiales de desempleo e informalidad correspondientes a 2025, lo que impide evaluar con precisión el impacto real del repunte en contratos formales.

El programa Mi Primer Empleo generó 2,780 oportunidades de pasantías y logró 1,424 inserciones laborales durante el año. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las últimas cifras disponibles indican que en 2024 la tasa de desempleo rondaba el 9.5% y la informalidad superaba el 49.3%, niveles superiores a los registrados antes de la pandemia.

Diversos analistas anticipan que, aunque los contratos formales aumentaron en 2025, la desaceleración de algunos sectores estratégicos podría reflejarse en un incremento del desempleo o en mayor presión hacia la informalidad, especialmente en comercio, construcción y actividades vinculadas a inversión privada.

El comportamiento de los contratos durante el año también mostró picos marcados en septiembre y octubre, cuando se superaron los 30 mil registros mensuales, lo que sugiere dinamismo estacional. Sin embargo, el crecimiento anual acumulado todavía no compensa el rezago estructural que dejó la crisis sanitaria, ni logra igualar el dinamismo previo a 2020.

El dato clave es este: Panamá está creando más empleo formal que en 2024, pero aún no ha regresado a la capacidad de generación laboral que tenía antes de la pandemia. El mercado muestra señales de recuperación, pero no de consolidación.