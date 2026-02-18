Empresas en Panamá proyectan expansión en 2026 con más empleo y mejores ingresos

Un 33% de las compañías prevé contratar más personal el próximo año y 54% planea mantener su planilla. Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Panamá se encamina hacia 2026 con un fuerte repunte en expectativas de ventas, empleo y crecimiento económico, según el Informe de Actividad Económica de ELEMENTE correspondiente a diciembre de 2025, que recoge la opinión de 219 empresas.

El 79% de las compañías proyecta aumentar sus ventas en 2026, mientras que 87% espera mantener o ampliar su planilla durante los próximos 12 meses, en un entorno donde el sector privado anticipa mejores condiciones económicas.

El indicador de Tendencia Positiva de Ventas alcanzó 58%, el nivel más alto en 24 meses. El repunte está impulsado por una mejora significativa frente al mes anterior y por un salto en las expectativas para 2026, donde 79% prevé mayores ventas, apenas 17% estima que serán iguales y solo 4% proyecta una reducción. Este cambio marca una aceleración clara en la percepción empresarial hacia el próximo año.

Las perspectivas de empleo también muestran dinamismo. 33% de las empresas espera aumentar el número de empleados en 2026 y 54% planea mantener su planilla, lo que significa que casi nueve de cada diez compañías no prevén recortes de personal.

Solo 13% anticipa una reducción en su fuerza laboral, reflejando un escenario de estabilidad o expansión en el mercado formal.

El 80% de las empresas considera que la situación económica será mejor en 2026, según el informe de ELEMENTE. EFE/Carlos Lemos

El informe incorpora además una proyección de crecimiento del Producto Interno Bruto. Para 2026, se anticipa un crecimiento real de al menos 4%, en línea con estimaciones oficiales que ubican la expansión económica del país entre 4% y 4.5%.

La expectativa empresarial coincide con las proyecciones gubernamentales que apuntan a una recuperación sostenida apoyada en infraestructura, logística y servicios.

En cuanto al clima macroeconómico, 80% de las empresas espera que la situación económica del país sea mejor en 2026, mientras que 16% cree que será igual y apenas 4% anticipa un deterioro.

En materia de inversiones, 74% prevé un mejor clima para invertir el próximo año, reforzando la lectura de un entorno más favorable para la actividad productiva.

Uno de los nuevos indicadores incorporados por la consultora es el Nivel de Confianza Económica (NCE). En diciembre de 2025, el índice alcanzó 8.4 sobre 10, mostrando un incremento respecto a mediciones anteriores.

Las proyecciones económicas para 2026 apuntan a un crecimiento real cercano al 4%, en línea con estimaciones oficiales. Archivo

Las actividades con mayor confianza fueron Banca (9.5) y Agropecuario, mientras que los niveles más bajos se registraron en sectores específicos con 6.4, aunque todos dentro de una zona positiva de evaluación.

El dinamismo esperado para 2026 no es homogéneo por actividad. Turismo – Hoteles registró la tendencia positiva más alta con 92%, seguido por Finanzas – Seguros con 76% y Comercio al por menor con 74%.

Energía fue el sector con menor indicador positivo, con 41%, evidenciando diferencias sectoriales en las expectativas de desempeño.

En términos estructurales, el principal reto identificado por las empresas para 2026 es el Capital Humano (25%), seguido de retos comerciales (21%) y gobierno y regulación (16%).

La disponibilidad de talento, capacitación y productividad laboral se mantiene como la mayor preocupación empresarial, incluso en un entorno de optimismo económico.

El informe también refleja que el tejido empresarial participante está compuesto mayoritariamente por compañías con ingresos entre $2.5 millones y $50 millones anuales, y que una parte relevante emplea más de 200 colaboradores.

Esto sugiere que las expectativas positivas provienen tanto de empresas medianas como de grandes actores del mercado, con peso significativo en el empleo formal.

El Nivel de Confianza Económica alcanzó 8.4 sobre 10 en diciembre de 2025, reflejando una percepción positiva del entorno. (Imagen ilustrativa Infobae)

En paralelo, las proyecciones oficiales para 2026 apuntan a un crecimiento sostenido impulsado por la expansión logística, infraestructura y servicios financieros. Organismos multilaterales y bancos internacionales han estimado que Panamá podría ubicarse entre las economías de mayor crecimiento en América Latina en 2026, con tasas cercanas o superiores al 4%, dependiendo del desempeño del comercio, la inversión y el consumo interno.

El informe de ELEMENTE destaca que Panamá está “a la puerta de iniciar un período de fuerte crecimiento”, sustentado en inversiones en infraestructura y capacidad logística.

Las expectativas empresariales muestran una alineación con esa narrativa, particularmente en ventas y contratación, lo que podría traducirse en mayor dinamismo en el mercado laboral durante el próximo año.

Durante 2025, los indicadores del informe mostraron una recuperación progresiva en expectativas comerciales y clima de inversión. El salto observado en el último trimestre del año refuerza la lectura de que el sector privado llega a 2026 desde una posición más sólida que la registrada a inicios de 2025, especialmente en términos de confianza y planificación empresarial.