Entrenador panameño de fútbol anuncia su “nuevo equipo” antes del Mundial

Thomas Christiansen dirige a Panamá desde agosto de 2020 y logró la clasificación al Mundial 2026. Credit: Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

El entrenador de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen, anunció que se incorpora a un nuevo “equipo”.

No se trata de un club ni de un cambio de banquillo, sino de una alianza estratégica con la agencia internacional PH Sport, que desde ahora lo representará de cara al FIFA World Cup 2026.

El estratega hispano-danés dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde compartió el mensaje oficial de la firma: “Experiencia internacional. Liderazgo. Identidad”, acompañado de la bienvenida al técnico que liderará a Panamá en el mayor escenario del fútbol mundial.

La agencia destacó que acompañará a Christiansen en este nuevo capítulo profesional rumbo al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Panamá integrará el Grupo L junto a Inglaterra, Croacia y Ghana en la Copa del Mundo. (Foto AP/Etienne Laurent).

La Copa del Mundo 2026 será histórica por múltiples razones: contará con 48 selecciones y tendrá sedes en tres países. En el caso de Panamá, el combinado nacional disputará la fase de grupos en territorio canadiense y estadounidense, dentro del Grupo L, donde enfrentará a Inglaterra, Croacia y Ghana, un reto de alto nivel competitivo para la escuadra canalera.

Su debut será el 17 de junio en Toronto, frente al conjunto ghanés. Posteriormente, enfrentará a Croacia y cerrará la fase ante Inglaterra, en sedes que forman parte del circuito canadiense y estadounidense del torneo.

La incorporación a PH Sport ocurre en un momento clave para Christiansen. El técnico, de 52 años, llegó a Panamá en agosto de 2020, en plena pandemia de COVID-19, con el objetivo de reconstruir el proyecto tras la experiencia mundialista de Rusia 2018.

Aunque no logró clasificar al Mundial de Catar 2022, decidió continuar al frente del equipo y consolidar un proceso que hoy rinde frutos con la clasificación a la cita de 2026.

El estratega que clasificó a Panamá se une a una firma europea de representación. Tomada de Instagram

En la eliminatoria pasada —la ruta hacia Catar—, tras quedar fuera de la clasificación, Christiansen expresó públicamente su deseo de seguir dirigiendo a Panamá, señalando que su prioridad era permanecer en el proyecto antes que escuchar ofertas externas. Esa continuidad permitió mantener la base del plantel y fortalecer el ciclo que finalmente aseguró el boleto mundialista actual.

La agencia PH Sport, con sede en España, ha ganado relevancia en el mercado europeo por su modelo integral de representación. Ofrece servicios que incluyen negociación contractual, asesoría legal y financiera, gestión de imagen y planificación estratégica de carrera.

La firma ha ampliado su presencia en ligas como LaLiga, Premier League, Serie A, Bundesliga y competiciones sudamericanas, consolidando una red de contactos en distintos mercados.

En su cartera figuran más de 50 futbolistas profesionales, entre ellos jugadores activos en clubes de Portugal, Inglaterra y España, así como talentos jóvenes en proceso de proyección internacional. La agencia también representa entrenadores y perfiles técnicos, reforzando su presencia tanto en el fútbol de clubes como en selecciones nacionales.

PH Sport representa a más de 50 futbolistas y técnicos con presencia en ligas europeas y sudamericanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Su crecimiento en los últimos años responde a la expansión del mercado global y a la profesionalización de la gestión deportiva fuera del terreno de juego.

Para Christiansen, contar con una estructura de representación internacional cobra especial importancia en el contexto del Mundial.

La Copa del Mundo 2026 será la segunda participación histórica de Panamá en un torneo de esta magnitud, después del debut en Rusia 2018. Bajo su conducción, el equipo ha consolidado una identidad competitiva en la región de la CONCACAF y ha logrado resultados destacados en torneos como la Liga de Naciones y la Copa Oro.

La preparación hacia el Mundial incluye una agenda de amistosos internacionales, trabajo táctico intensivo y consolidación de un plantel que combina experiencia y juventud.

El desafío será competir ante selecciones europeas y africanas con mayor tradición mundialista, en un torneo que se disputará en estadios emblemáticos de ciudades como Los Ángeles, Dallas, Houston, Atlanta, Ciudad de México y Toronto, entre otras sedes confirmadas.

Panamá disputará dos partidos amistosos ante Sudáfrica en marzo próximo, como parte de los últimos ensayos internacionales antes del Mundial 2026. Foto Jerome Miron

Panamá tendrá dos partidos amistosos ante Selección de fútbol de Sudáfrica durante la fecha FIFA de marzo, en una gira que marcará un hito histórico para el fútbol panameño. El equipo dirigido por Thomas Christiansen viajará al continente africano para disputar dos encuentros programados para el viernes 27 y el martes 31 de marzo, en sedes que aún están por confirmarse.

En enero, Panamá enfrentó a Selección de fútbol de Bolivia en territorio sudamericano, con un empate 1-1 en La Paz. Días después, recibió a Selección de fútbol de México en suelo panameño, en un encuentro que perdió en los minutos finales tras un autogol, en un partido que dejó sensaciones mixtas en el cuerpo técnico.

La alianza con PH Sport no implica cambios en su vínculo contractual con la Federación Panameña de Fútbol. Christiansen mantiene su rol como seleccionador nacional, mientras la agencia asumirá la gestión estratégica de su carrera profesional y posibles oportunidades futuras.

En un fútbol cada vez más interconectado, donde la gestión fuera de la cancha es determinante, el anuncio refuerza la proyección internacional del técnico que ha llevado a Panamá a su segunda cita mundialista.