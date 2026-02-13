Mercado bursátil panameño mueve $9,600 millones y fortalece su proyección regional

Latinex cerró 2025 con 291 emisores listados, principalmente de los sectores financiero e inmobiliario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mercado de valores panameño cerró 2025 con un desempeño marcado por el crecimiento del volumen negociado, el fortalecimiento de la infraestructura financiera, la expansión de los servicios internacionales y una mayor participación de inversionistas locales, consolidando a Latinex (Bolsa Latinoamericana de Valores y Central Latinoamericana de Valores) como uno de los principales canales de financiamiento del país.

Durante el año, el volumen total superó los $9,600 millones, con un crecimiento de 34% frente a 2024, reflejando mayor dinamismo, confianza institucional y un uso más activo del mercado por parte del sector público y privado.

Este desempeño estuvo acompañado por el fortalecimiento de la custodia de valores, que permitió cerrar 2025 con más de USD 44,000 millones en activos bajo administración, un crecimiento de 26% respecto al año anterior.

Esta evolución reflejó no solo el aumento en las operaciones, sino también una mayor sofisticación de los participantes, un uso más intensivo de plataformas digitales y una mayor integración con mercados internacionales.

Desde la administración de Latinex, su presidenta ejecutiva, Olga Cantillo, destacó que 2025 fue un año centrado en ejecución estratégica, inversión en infraestructura, mejora de estándares operativos y fortalecimiento del mercado local.

Según explicó, este trabajo permitió establecer una base sólida para encarar 2026 con una hoja de ruta orientada a escalar el impacto, ampliar la liquidez y atraer más emisores e inversionistas.

Olga Cantillo, presidenta ejecutiva de Latinex, destacó que en 2025 se invirtió en infraestructura, se elevaron estándares y se fortaleció el mercado local para encarar 2026 con una visión de crecimiento. Cortesía Latinex

Uno de los principales motores del mercado local durante 2025 fue la estrategia del Gobierno de incrementar su financiamiento interno mediante letras, notas y bonos del Tesoro, con el objetivo de reducir su exposición a las altas tasas del mercado internacional.

Esta política fue respaldada por inversionistas institucionales, bancos y fondos locales, que encontraron en estos instrumentos una alternativa atractiva de inversión, con menor riesgo cambiario y mayor previsibilidad.

Las subastas y procesos de colocación de deuda pública registraron un crecimiento sostenido, consolidando a la bolsa como un canal prioritario para el financiamiento estatal. El aumento en la demanda por títulos soberanos permitió ampliar los plazos, diversificar vencimientos y reducir presiones sobre el endeudamiento externo, al tiempo que fortaleció la profundidad del mercado doméstico.

En paralelo, el mercado corporativo mantuvo un papel relevante, con emisiones de empresas de sectores financieros, inmobiliarios, energéticos y de consumo. Al cierre de 2025, Latinex contaba con 291 emisores listados, lo que reflejó una estructura diversificada y una mayor oferta de instrumentos para distintos perfiles de inversionistas.

El Gobierno incrementó su financiamiento interno mediante letras y notas del Tesoro, reduciendo su exposición a tasas internacionales. Archivo

El mercado accionario también mostró señales positivas. El índice LTXSI registró un crecimiento acumulado de 24.14% en 2025, impulsado por el desempeño de emisores líderes y una mayor rotación de acciones. Este comportamiento contribuyó a recuperar el interés por la renta variable, luego de varios años dominados por la deuda.

En el plano internacional, uno de los avances más relevantes fue la consolidación del enlace iLink con Euroclear Bank, que permitió conectar emisiones locales con capital global proveniente de más de 27 países. Este mecanismo facilitó el acceso de inversionistas extranjeros sin perder el anclaje doméstico, fortaleciendo la visibilidad del mercado panameño.

Durante 2025, las operaciones canalizadas mediante operadores remotos y acuerdos de corresponsalía superaron los $1,600 millones, reflejando una mayor integración con plazas financieras de Centroamérica y otros mercados. Este crecimiento reforzó el posicionamiento de Panamá como plataforma regional de intermediación financiera.

Como parte de esta estrategia, Latinex consolidó la Fase II del iLink para emisiones corporativas, facilitando la colocación de más de $100 millones por parte de tres emisores. A ello se sumó el lanzamiento del servicio de Listado Internacional en español, orientado a estructuras bajo Regla 144A y RegS, que permitió listar valores en Panamá bajo estándares comparables a centros financieros como Luxemburgo y Singapur.

El enlace iLink con Euroclear permitió conectar emisiones locales con inversionistas de más de 27 países. REUTERS/Regis Duvignau/Ilustración/Archivo

Este proceso de internacionalización se vio reforzado con la primera emisión listada en colones costarricenses realizada por Bladex por 25,000 millones de colones, convirtiéndose en la primera operación en moneda extranjera estructurada desde Panamá. Este hito evidenció la capacidad técnica, operativa y regulatoria del mercado para manejar múltiples monedas y atraer estructuras transfronterizas.

La integración regional también se reflejó en el crecimiento de las operaciones entre Panamá, Costa Rica, El Salvador y Guatemala, que acumularon más de $1,600 millones en volumen negociado y miles de transacciones durante el año. Este flujo fortaleció la interconexión de los mercados centroamericanos y amplió las oportunidades para emisores e inversionistas.

En materia de sostenibilidad, Latinex avanzó en la consolidación de mejores prácticas, con la actualización de su Guía de Instrumentos Temáticos, la publicación de su Reporte de Sostenibilidad por cuarto año consecutivo y el fortalecimiento del Índice Voluntario de Sostenibilidad, que integra a 20 emisores comprometidos con factores ASG.

Estos esfuerzos fueron complementados con programas de formación y desarrollo de talento. A través del Programa de Educación Bursátil, más de 2,137 personas recibieron capacitación durante 2025, lo que representó un crecimiento de 19% respecto al año anterior y reforzó la profesionalización del ecosistema financiero.

En 2025, el volumen negociado en la bolsa panameña superó los $9,600 millones, con un crecimiento de 34% frente al año anterior. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

De cara a 2026, Latinex enfocará su estrategia en tres ejes: profundizar el mercado local, consolidar a Panamá como punto de acceso internacional y fortalecer el acompañamiento a los participantes mediante misiones comerciales, roadshows y espacios de diálogo. La meta es ampliar la base de inversionistas, diversificar productos y elevar los estándares operativos.

En este contexto, se prevé que el financiamiento público continúe siendo un componente relevante del mercado, mientras las empresas buscan aprovechar la plataforma panameña para acceder a capital regional e internacional. La combinación entre inversión local, integración regional y enlaces globales perfila al mercado de valores como uno de los pilares financieros del país en 2026.