El gobierno panameño y Estados Unidos fortalecen alianzas con entrenamiento conjunto de sus fuerzas en Colón

AME2694. SHERMAN (PANAMÁ), 06/02/2026.- Integrantes de las tropas de Estados Unidos y Panamá participan en un entrenamiento este jueves, en inmediaciones a la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman (Panamá). Tropas de Estados Unidos y de Panamá continúan su participación en los primeros ejercicios conjuntos de 2026 para aprender las claves de las operaciones militares en la selva, una experiencia diaria para las fuerzas de seguridad panameñas que quieren aprovechar los soldados estadounidenses, menos acostumbrados a estos entornos. EFE/ Bienvenido Velasco

La colaboración militar entre Panamá y Estados Unidos ha dado un paso relevante este año con la realización de ejercicios conjuntos enfocados en operaciones en la selva. Más de un centenar de participantes, entre ellos 50 infantes de Marina estadounidenses y 61 oficiales panameños de distintas fuerzas, se han sumergido en un entorno desafiante para perfeccionar técnicas de supervivencia y patrullaje.

La Base Naval Cristóbal Colón, situada en Sherman, provincia de Colón, es el escenario de este entrenamiento que se extenderá hasta el 20 de febrero. El programa integra a miembros del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y la Policía Nacional de Panamá, quienes comparten sus conocimientos diarios sobre la selva con soldados provenientes de varios estados de Estados Unidos.

De acuerdo con el sargento mayor Pedro Chávez, instructor de brigada del Grupo Conjunto de Cooperación en Seguridad Panamá-EE.UU., el principal objetivo es que los participantes absorban las técnicas esenciales para sobrevivir y operar en la jungla.

Chávez señaló la exigencia del proceso: “Para ser certificados como instructores, los soldados estadounidenses deben superar una preparación que, por la complejidad de la selva panameña, resulta ‘medio difícil de cumplir’”.

El instructor estadounidense recalcó la diferencia de experiencia entre los grupos: “Uno se estrella con esa selva, y si no está preparado no sale, y si sale, no va a salir completo”. Destacó que los estadounidenses tienen la oportunidad de aprender de los panameños, quienes enfrentan el entorno selvático a diario.

El mayor Ariel Rosas, comandante de la Infantería del Senan, informó que este es el primer ejercicio conjunto del año centrado en la selva, tras haberse realizado tres entrenamientos similares en 2025. Rosas anticipó que “para entrenamientos futuros tenemos cuatro programados para 2026”.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá, a través de un comunicado, subrayó que el adiestramiento se enmarca en una tradición de cooperación bilateral con Estados Unidos y busca “fortalecer las capacidades técnicas, tácticas y operacionales” de las fuerzas panameñas. El Gobierno de Panamá, por su parte, reiteró que esta colaboración se desarrolla “con estricto respeto a la soberanía nacional”.

Las jornadas de instrucción no solo incluyen patrullaje, sino también lecciones prácticas como la construcción de refugios y encendido de fuego, elementos esenciales para desenvolverse en un ambiente selvático hostil. El intercambio de conocimientos y la convivencia entre tropas de ambos países refuerzan la preparación y la cooperación de cara a futuros desafíos en materia de seguridad regional.

La colaboración militar crece entre Estados Unidos y Panamá

La colaboración militar entre Estados Unidos y Panamá ha alcanzado niveles inéditos desde 2025, a partir de la firma de un Memorándum de Entendimiento que autoriza el uso rotacional de instalaciones clave panameñas para ejercicios de seguridad.

Este acuerdo, con una vigencia de tres años prorrogables, plantea implicaciones sensibles para la soberanía panameña y motiva discusiones internas, dado el trasfondo histórico en la relación bilateral. Según la información de Infobae, el gobierno de Panamá ha subrayado que el acuerdo excluye la instalación de bases militares permanentes, limitándose a fortalecer la cooperación frente a amenazas regionales.

En el último trimestre de 2025, la cooperación se materializó en nuevas maniobras realizadas por tropas estadounidenses y panameñas en la base Cristóbal Colón, en las que las unidades se centraron en entrenamientos de supervivencia y tácticas en terreno selvático. De acuerdo con tiempo.hn, estos ejercicios tienen el propósito de maximizar la coordinación e intercambio de conocimientos tácticos entre ambos países.

La presencia estadounidense se incrementó en agosto con la llegada de los buques de guerra USS Lake Erie y USS Sampson a la base Vasco Núñez de Balboa en Rodman. prensa.com informó que este despliegue se amparó en el Memorándum firmado con Panamá y contempla la utilización, bajo régimen rotatorio, de tres instalaciones: la Base Aérea Teniente Octavio Rodríguez (antes Howard), la Base Naval Vasco Núñez de Balboa (anteriormente Rodman Naval Station) y la Base Aérea Cristóbal Colón.

Este instrumento bilateral constituye la base legal para que la cooperación se lleve a cabo sin permanencia indefinida, como interpretó el gobierno panameño ante las consultas públicas.

Infobae destacó que el Ejecutivo local reiteró: “El acuerdo no implica la instalación de bases militares permanentes ni la cesión de soberanía, sino que busca fortalecer la cooperación en seguridad frente a amenazas regionales.”

Desde la instauración del acuerdo, la dinámica de cooperación incluye entrenamientos conjuntos con 50 efectivos de la Infantería de Marina de EE.UU., así como iniciativas multinacionales que incorporan el intercambio de información táctica y acciones en ayuda humanitaria.

La intensificación de la cooperación militar entre Estados Unidos y Panamá responde a la necesidad compartida de proteger el Canal de Panamá y fortalecer la seguridad regional ante escenarios cambiantes y amenazas emergentes.