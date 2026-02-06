Canal de Panamá activa sistema de alerta temprana en cuenca donde se construirá nuevo embalse

Estaciones hidrometeorológicas instaladas en la cuenca del río Indio permiten monitorear lluvias y niveles del agua en tiempo real. Archivo

El Canal de Panamá puso en marcha un Sistema de Alerta Temprana (SAT) en la cuenca del río Indio, en coordinación con el Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) y el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), para reducir riesgos ante inundaciones y sequías cada vez más intensas en esa zona.

La medida busca fortalecer la prevención y la capacidad de respuesta de las comunidades ubicadas en la parte baja de la cuenca, donde los eventos hidrometeorológicos extremos se han vuelto más frecuentes.

El proyecto beneficiará directamente a más de 2,000 habitantes de sectores como Quebrada Bonita, El Chilar, Guayabalito, Boca de Río Indio y Pueblo Viejo, zonas históricamente expuestas a crecidas repentinas y periodos de escasez hídrica.

Estas comunidades han sido recurrentemente afectadas por eventos extremos, lo que motivó el fortalecimiento de los mecanismos de prevención.

Como parte del sistema, el Canal reforzó estaciones hidrometeorológicas que permiten medir en tiempo real la cantidad de lluvia, el nivel del río y las condiciones atmosféricas.

Estos equipos generan información clave para activar protocolos de emergencia y emitir alertas oportunas ante posibles desbordamientos o sequías severas.

Los sistemas de alerta temprana combinan sensores, estaciones meteorológicas, centros de monitoreo y redes de comunicación, integrados para transformar datos técnicos en avisos claros para las comunidades.

Su función principal es anticipar riesgos, facilitar evacuaciones preventivas y reducir pérdidas humanas y materiales en escenarios extremos.

Comunidades como Quebrada Bonita y Boca de Río Indio participan en capacitaciones sobre prevención y respuesta ante inundaciones. Cortesía ACP

Desde el componente social, el proyecto incluye capacitaciones comunitarias, simulacros, planes de acción local y fortalecimiento de los canales de comunicación.

En comunidades con limitaciones de conectividad, se avanza en la instalación de internet en escuelas y espacios públicos para mejorar la difusión de alertas y recomendaciones.

La directora nacional de Meteorología del IMHPA, Elicet Yáñez, ha destacado que estos sistemas pueden ser determinantes para la toma de decisiones oportunas, ya que los pronósticos se emiten con entre 36 y 72 horas de anticipación, permitiendo a las familias prepararse ante lluvias intensas o periodos secos prolongados.

Desde el SINAPROC, se resalta que el SAT fortalece la organización comunitaria y convierte a los residentes en el primer nivel de respuesta ante emergencias. Con herramientas básicas y formación práctica, las comunidades pueden actuar rápidamente frente a inundaciones, deslizamientos, mareas y vientos fuertes.

El proyecto del nuevo lago de río Indio abarcará unas 4,600 hectáreas y tendrá capacidad similar al lago Gatún. (AP Foto/Matías Delacroix)

La implementación del sistema en río Indio se enmarca en una estrategia más amplia de seguridad hídrica, relacionada con los planes del Canal para construir un embalse o reservorio en esta cuenca.

Tras la sequía de 2023 y 2024, provocada por el fenómeno de El Niño, la institución aceleró sus planes para ampliar sus reservas de agua.

El llamado Proyecto del Lago de Río Indio busca convertirse en una solución estructural frente a la escasez. Aunque su superficie será diez veces menor que la del lago Gatún, tendrá una capacidad de almacenamiento similar, lo que permitiría garantizar agua para el consumo humano y las operaciones de la vía interoceánica por las próximas décadas.

La obra abarcará unas 4,600 hectáreas, equivalentes al 8% de la cuenca, y se ejecutará en un plazo estimado de seis años.

El diseño prioriza la eficiencia en almacenamiento, con el objetivo de maximizar el volumen sin afectar de forma excesiva el entorno natural.

Programas sociales del Canal incluyen reforestación, paneles solares e internet en escuelas de la cuenca. EFE/Bienvenido Velasco

La inversión total del proyecto se estima entre $1,500 millones y $1,600 millones, de los cuales alrededor de $400 millones se destinarán al componente socioambiental y de reasentamiento, considerado uno de los más sensibles por su impacto directo en las comunidades.

En materia laboral, la construcción de la presa, el vertedero y el túnel de conexión hacia el lago Gatún generará cerca de 2,700 empleos directos durante cuatro años.

Paralelamente, el Canal desarrolla programas de reforestación, apoyo productivo, mejora de acueductos, paneles solares, educación e internet escolar en la zona.

Algunos moradores de comunidades de la cuenca del río Indio y organizaciones ambientales han expresado su rechazo al proyecto del nuevo embalse, señalando preocupaciones por posibles desplazamientos, afectaciones ambientales y cambios en su forma de vida. (Foto AP/Matías Delacroix)

De acuerdo con la ACP Río Indio se presenta como la opción más viable para garantizar el abastecimiento de agua a más del 50% de la población y para apoyar las actividades productivas de la región, incluyendo la operación del Canal, durante los próximos 50 años.

El proyecto de río Indio no ha estado libre de controversia. Grupos ambientalistas y moradores de algunas comunidades que serán impactadas se oponen a la construcción del nuevo embalse y señalan que hay otras alternativas que tienen un menor impacto.