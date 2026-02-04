Fuertes vientos y lluvias dejan más de 50 incidentes en Panamá por sistema frontal

Las fuertes ráfagas de viento provocaron la voladura de más de 30 techos en distintas comunidades del país, principalmente en la provincia de Colón, según reportes del Sinaproc. Cortesía

Las fuertes ráfagas de viento registradas en las últimas horas en distintas regiones de Panamá provocaron al menos 56 incidentes a nivel nacional, principalmente desprendimientos de techos, caída de árboles, afectaciones al tendido eléctrico y daños en estructuras, según reportó el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc).

Las autoridades atribuyen estos eventos a las condiciones climáticas asociadas a un sistema frontal frío ubicado sobre la cuenca del Caribe, que ha intensificado los vientos alisios de componente norte.

De acuerdo con el balance preliminar, el Centro de Operaciones de Emergencias Nacional (COEN) atendió al menos 30 casos de desprendimiento de techos, la mayoría concentrados en la provincia de Colón, con 25 reportes. También se registraron afectaciones en Panamá, Chiriquí, la Comarca Ngäbe Buglé y Herrera.

A estos se sumaron 21 situaciones relacionadas con árboles caídos sobre vías, viviendas, redes eléctricas y otras infraestructuras.

Las autoridades informaron que nueve de estos casos ocurrieron en Panamá, dos en Coclé, dos en Veraguas, tres en Chiriquí, tres en Panamá Oeste y uno en Los Santos.

Además, se realizaron inspecciones en dos terrenos considerados de riesgo en Colón, se reportó el colapso parcial de una estructura en la capital, la inundación de una vivienda en Veraguas y la evaluación de un árbol con peligro de caída en Herrera.

Las autoridades mantienen advertencias por oleaje elevado y vientos intensos en el Caribe panameño, debido a las condiciones climáticas adversas generadas por el sistema frontal. (Foto AP/Matías Delacroix)

Sinaproc explicó que estos incidentes se producen en medio de un aviso de vigilancia y prevención por fuertes vientos y oleajes significativos en el Caribe panameño, vigente hasta el 4 de febrero.

Esta condición está vinculada a un frente frío procedente del norte del continente, que al desplazarse hacia Centroamérica genera una marcada diferencia de presión atmosférica, fortaleciendo los vientos y provocando mar picado en el litoral caribeño.

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), informó que el sistema frontal también está generando lluvias persistentes en sectores del Caribe, especialmente en Bocas del Toro, Colón, Guna Yala y el norte de Veraguas, así como condiciones inestables en zonas montañosas de la Cordillera Central. Estas lluvias aumentan el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos.

Para este miércoles 4 de febrero de 2026, el pronóstico oficial indica cielos nublados y lluvias en horas de la mañana en Guna Yala, Colón y el norte de Veraguas. En el Pacífico, se prevén aguaceros aislados en Panamá Norte. Durante la tarde, se mantendrán las precipitaciones en la región centro-occidental del Caribe, mientras que en el Pacífico se esperan lluvias en Chiriquí y Darién.

En horas de la noche, continuarán las lluvias en el Caribe y se espera una disminución de la nubosidad en el Pacífico.

Dos embarcaciones encallaron en la provincia de Colón debido al fuerte oleaje y las ráfagas asociadas al sistema frontal que afecta el Caribe panameño. Cortesía

En materia marítima, el IMHPA mantiene condiciones de advertencia en el litoral Caribe, el Pacífico central y el Pacífico oriental, debido al incremento del oleaje y los vientos sostenidos. Solo el litoral Pacífico occidental y el golfo de Chiriquí presentan condiciones favorables para la navegación, según el último informe meteorológico.

Uno de los efectos más notorios del frente frío ha sido el descenso de las temperaturas en varias regiones del país. Las autoridades reportaron mínimas de hasta 10 °C en zonas montañosas y áreas elevadas, especialmente en Chiriquí, Veraguas y sectores de la Cordillera Central. Las temperaturas máximas, en contraste, se mantienen cercanas a los 34 °C en áreas bajas y costeras, generando un marcado contraste térmico.

Meteorólogos explicaron que estos frentes fríos, conocidos localmente como “empujes fríos”, son más frecuentes entre diciembre y febrero, cuando masas de aire polar provenientes de Norteamérica avanzan hacia el Caribe.

Al interactuar con la humedad tropical, producen vientos intensos, lluvias persistentes y descensos temporales de temperatura, particularmente en horas de la madrugada y la mañana.

Las proyecciones climáticas indican que las condiciones inestables podrían extenderse durante los próximos días, con nuevos episodios de lluvias en el Caribe y vientos moderados a fuertes en zonas costeras. Aunque se espera una disminución gradual de la intensidad del frente frío hacia finales de la semana, las autoridades mantienen vigilancia ante posibles reactivaciones del sistema.

Aunque Panamá se encuentra en temporada seca, las autoridades reportan lluvias aisladas en varias regiones del país debido a la influencia del sistema frontal. EFE

Frente a este escenario, Sinaproc reiteró sus recomendaciones a la población, entre ellas evitar actividades acuáticas cuando haya oleaje elevado, asegurar techos y objetos sueltos, mantenerse alejados de árboles y estructuras inestables, y seguir las instrucciones de los organismos de seguridad. También pidió reportar cualquier emergencia a través de los números oficiales.

El organismo informó que mantiene un monitoreo permanente en coordinación con estamentos de seguridad, autoridades locales y equipos de respuesta, con el objetivo de atender oportunamente las emergencias y reducir riesgos para la población. Asimismo, recordó que los efectos de los sistemas frontales pueden variar rápidamente, por lo que es fundamental mantenerse informado por medios oficiales.

Además de las afectaciones en tierra, el mal tiempo en la provincia de Colón dejó al menos dos embarcaciones encalladas, en medio del fuerte oleaje y las ráfagas de viento que impactan la costa atlántica.

Uno de los casos corresponde al buque identificado como Ms. Robin, que fue arrastrado por el oleaje hasta el muro de un hotel en la ciudad de Colón.

El segundo incidente involucró a un barco granelero con 10 tripulantes a bordo, que encalló en las playas del corregimiento de María Chiquita, en el distrito de Colón. Ante estos hechos, la Autoridad Marítima de Panamá y el Sistema Nacional de Protección Civil coordinan la atención de la situación mientras se mantienen condiciones adversas en el litoral Caribe.

Mientras persistan estas condiciones, las autoridades recomiendan especial precaución en zonas vulnerables, comunidades costeras y regiones montañosas, donde el impacto del viento, las lluvias y las bajas temperaturas suele ser mayor.