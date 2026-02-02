Del Queen Mary 2 al Disney Adventure: una temporada histórica en el Canal de Panamá

Imagen del Disney Adventure cruzando las esclusas ampliadas del Canal de Panamá, convertido en el crucero más grande en la historia de la vía interoceánica por tonelaje y capacidad de pasajeros. Tomado de X

El Disney Adventure marcó un hito en la historia del Canal de Panamá al convertirse en el crucero más grande en atravesar la vía interoceánica, destacando el peso de la temporada de cruceros y la posición estratégica de la ruta acuática a nivel global.

El tránsito ocurrió a primeras horas de este 2 de febrero de 2026, cuando el gigante de 208 mil toneladas de arqueo bruto —propiedad de Disney Cruise Line y considerado uno de los cruceros más grandes del mundo— completó con éxito el paso por las esclusas ampliadas inauguradas en 2016, superando el récord anterior en capacidad de pasajeros y tamaño de casco.

Con capacidad para alrededor de 6 mil pasajeros y más de 2,300 tripulantes, el Disney Adventure es una nave de la clase Global diseñada para cruceros de largo alcance y lujo familiar.

Construido a partir de un proyecto iniciado en 2018 y finalizado en 2025 tras una redefinición de su capacidad y diseño, este buque tiene 342 metros de eslora, 46 metros de manga y es uno de los pocos cruceros que supera las 200 mil toneladas.

El tránsito del Disney Adventure no sólo representa un récord por tamaño, sino también forma parte de una estrategia operacional de la línea de cruceros, orientada a fortalecer su presencia en rutas internacionales, consolidar su marca y ampliar su oferta de experiencias temáticas en alta mar.

La temporada de cruceros 2025–2026 del Canal de Panamá arrancó con expectativas altas: cinco cruceros realizarían su primer tránsito, entre ellos el Disney Adventure, y más de 40 buques neopanamax —incluidos varios de gran tamaño— estaban programados para cruzar la vía en la presente temporada.

La ampliación de 2016, con sus esclusas de mayor capacidad, había sido celebrada como un salto tecnológico y logístico para el Canal.

Que un gigante como el Disney Adventure transite por ellas es una señal clara de que la infraestructura panameña continúa adaptándose y consolidándose en el mercado mundial de cruceros y transporte marítimo.

En declaraciones a medios, el administrador de la Autoridad del Canal, Ricaurte Vásquez, celebró el hecho como un “momento histórico” que demuestra la preparación, la precisión operativa y los altos estándares de la vía interoceánica, así como la confianza que las principales líneas de cruceros tienen en el Canal como eje de conectividad marítima y turística.

Retos operativos

Vásquez explicó que la llegada de buques de este tamaño presenta retos operativos —como la coordinación de tráfico, la seguridad en las esclusas y la planificación de horarios—, pero también oportunidades estratégicas para potenciar el turismo y la economía local.

Para ello, señaló, se está invirtiendo cerca de 90 millones de balboas en nuevas facilidades para permitir que los pasajeros puedan desembarcar, visitar el Canal, conocer Panamá y luego reembarcar.

Estas inversiones forman parte de una visión de desarrollo integral que busca vincular de manera sostenible el tránsito marítimo con beneficios tangibles para la población, el sector turístico y los servicios asociados.

El administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, destacó que el tránsito de buques de este tamaño requiere coordinación, seguridad y planificación, pero también genera oportunidades turísticas y económicas para el país. REUTERS/Enea Lebrun

Durante las conversaciones con periodistas, Vásquez también fue consultado sobre si los cambios recientes en el ambiente portuario —en referencia a decisiones del Ejecutivo y de la Corte Suprema sobre concesiones de Panama Ports Company— podrían afectar las operaciones del Canal.

Su respuesta fue cauta: afirmó que la ACP acata las decisiones institucionales y que estas no han interrumpido los planes para licitar dos nuevas terminales portuarias, una en Telfers y otra en Corozal.

El administrador detalló que el proceso contempla la búsqueda de operadores portuarios, la recepción de manifestaciones de interés, la elaboración de un pliego de precalificación y, posteriormente, el desarrollo del pliego final de licitación.

Según explicó, el objetivo es avanzar durante 2026 y concretar la adjudicación definitiva a inicios de 2027.

Sobre ese proceso, indicó que ya se han sostenido reuniones con posibles interesados y que actualmente el pliego de precalificación se encuentra en el mercado, como parte de una estrategia gradual para atraer operadores internacionales con experiencia en terminales de alto tráfico.

Turismo marítimo

Además del récord establecido por el Disney Adventure, la temporada de cruceros 2025-2026 se perfila como una de las más dinámicas e históricas de los últimos años. A principios de enero, el transatlántico Queen Mary 2 —buque insignia de Cunard y considerado uno de los más emblemáticos del mundo— completó su primer tránsito por las esclusas ampliadas como parte de su viaje mundial 2026.

La temporada de cruceros 2025-2026 contempla cerca de 200 tránsitos de cruceros por la vía interoceánica, una de las campañas más activas de los últimos años y un reflejo del auge del turismo marítimo. REUTERS

El paso del Queen Mary 2 ocurrió entre el 24 y 25 de enero, cuando la nave ingresó al complejo neopanamax, realizó una estancia nocturna en Cocolí y continuó bajo el Puente de las Américas durante la jornada siguiente, en un recorrido calificado como una experiencia icónica para sus pasajeros.

La temporada de cruceros 2025-2026 contempla 195 tránsitos, entre recorridos completos y parciales por la vía interoceánica, consolidando al Canal de Panamá como un corredor clave no sólo para el comercio global, sino también para el turismo marítimo de alto valor.