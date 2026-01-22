Panamá

Panamá busca reactivar Puerto Armuelles y despierta interés logístico del sur de Costa Rica

Tras décadas de deterioro económico, el nuevo muelle multipropósito busca reposicionar a la ciudad como nodo logístico regional.

Guardar
Puerto Armuelles cuenta con acceso
Puerto Armuelles cuenta con acceso directo al Pacífico, lo que facilitará la llegada y salida de carga. Cortesía

Puerto Armuelles, en el distrito de Barú (provincia de Chiriquí), arrastra desde hace más de dos décadas el impacto del derrumbe de su economía bananera, que se aceleró tras la salida de la transnacional Chiquita y la posterior reconfiguración de la actividad en la zona.

En ese contexto, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que empresarios del sur de Costa Rica han manifestado formalmente su interés en utilizar el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles como plataforma logística para operaciones de importación y exportación.

El anuncio se produce en momentos en que esta infraestructura avanza en su construcción y es vista como una oportunidad para reactivar una zona históricamente golpeada por el desempleo y la caída de su principal actividad productiva.

La pobreza extrema en Puerto Armuelles es una realidad multidimensional, no solo de ingresos, sino de carencias en salud (desnutrición infantil),vivienda (hacinamiento, insalubridad), educación, saneamiento, y servicios básicos, afectando gravemente a la población, especialmente a los niños, y manifestándose en la falta de acceso a condiciones dignas.

Según la AMP, el proyecto registra un avance físico cercano al 65% al cierre de 2025. Este progreso ha despertado el interés no solo de empresarios costarricenses, sino también de inversionistas nacionales y conglomerados marítimos internacionales, principalmente vinculados a la carga agropecuaria orientada a la agroindustria.

El retiro de la industria
El retiro de la industria bananera de Puerto Armuelles provocó un profundo deterioro económico y social en la zona. REUTERS/Ann Wang

Rolando Cuevas, asesor técnico de la entidad, explicó que Puerto Armuelles podría convertirse en un punto clave para el movimiento de mercancías en el Pacífico centroamericano.

“El interés no se limita al sector agroindustrial. También hemos recibido manifestaciones de la industria pesquera y del sector turismo, particularmente para operaciones asociadas a mini cruceros”, señaló Cuevas, al destacar que el muelle ampliará la oferta de servicios marítimos y portuarios en una región que hoy carece de infraestructura moderna.

Puerto Armuelles fue durante décadas un enclave bananero de importancia regional. La salida de las empresas del sector, provocó el cierre de fincas, la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y un deterioro progresivo del tejido económico local.

El nuevo muelle multipropósito busca cambiar esa realidad. El contrato original para su construcción fue firmado en octubre de 2022, con un monto de 21.3 millones de dólares. Posteriormente, la Junta Directiva de la AMP aprobó una adenda por 10.1 millones de dólares, junto con una extensión de 365 días al plazo de ejecución. La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de enero de 2026 y establece que la obra podría estar lista para el 15 de julio de 2027.

Cuevas explicó que el muelle se promueve activamente dentro del Grupo de Puertos del Pacífico Centroamericano, que agrupa terminales de países de la región que actualmente invierten en modernización portuaria.

El Muelle Multipropósito de Puerto
El Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles contará con una plataforma de atraque de aproximadamente 180 metros de longitud y una profundidad operativa cercana a los 12 metros, diseñada para atender buques de carga general, agroindustrial y actividades logísticas en el Pacífico occidental panameño. Cortesía

La estrategia apunta a integrar a Puerto Armuelles en una nueva ruta logística regional por el litoral Pacífico, aprovechando su cercanía con Costa Rica y su acceso directo al océano.

El respaldo al proyecto no se limita al ámbito gubernamental. El Banco Interamericano de Desarrollo participa mediante una consultoría para definir un modelo de gestión portuaria sostenible, mientras que universidades como la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Tecnológica de Panamá colaboran con estudios técnicos sobre vialidad, servicios básicos y desarrollo urbano.

La dimensión social es otro de los ejes del proyecto. Según la AMP, se evalúan aspectos como el suministro de agua, energía y accesos viales, con el objetivo de que el puerto genere un impacto directo en la comunidad.

Además, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ha iniciado cursos técnicos, como mecánica de motores fuera de borda, y se proyecta la creación de un centro de formación contiguo al muelle para capacitar personal portuario y marítimo.

También se han desarrollado jornadas informativas en centros educativos de nivel secundario, orientadas a explicar el alcance del proyecto y las oportunidades laborales que podría generar, con la intención de que los jóvenes de la región encuentren opciones de desarrollo sin necesidad de migrar.

El Banco Interamericano de Desarrollo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brinda asistencia técnica al proyecto del Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, apoyando la definición de un modelo de gestión portuaria sostenible y su integración al desarrollo económico y social de la región. Cortesía

Con el interés creciente de empresarios regionales y el avance sostenido de las obras, Puerto Armuelles intenta recuperar su relevancia económica.

El nuevo muelle multipropósito se perfila como una apuesta para diversificar la actividad productiva, fortalecer la logística regional y ofrecer una salida a una ciudad que, tras el fin del auge bananero, busca reconstruir su futuro económico.

Temas Relacionados

PanamáBananoChiriquíCosta RicaInversiones

Últimas Noticias

42% de los fallecidos en siniestros viales en El Salvador son peatones

Autoridades del VMT han registrado 32 personas atropelladas en diferentes puntos del territorio salvadoreño, la mitad de las víctimas eran adultos mayores.

42% de los fallecidos en

Honduras inicia el 2026 con al menos 55 muertes violentas en los primeros 21 días de enero

A pesar de declaraciones oficiales que insisten en la disminución de homicidios respecto a años previos, analistas, organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil expresan su inquietud por un panorama en el que la inseguridad no cede y la percepción ciudadana sigue siendo de riesgo constante

Honduras inicia el 2026 con

Empresa eléctrica lanza plataforma digital para pagos, consultas y reclamos en El Salvador

La modernización tecnológica introducida por AES El Salvador revoluciona la forma en que más de un millón y medio de usuarios administran sus servicios, agilizando pagos, consultas y solicitudes desde la comodidad de sus dispositivos preferidos

Empresa eléctrica lanza plataforma digital

El Salvador acumula más de 7,500 bitcoins por valor arriba de 670 millones de dólares

El Gobierno de Bukele adquirió 1,513.6 criptomonedas durante el año pasado, llevando las reservas a cifras récord en medio de un acuerdo con el FMI

El Salvador acumula más de

El encuentro de Fátima Bosch y Rachel Paz une a México y Guatemala en una causa solidaria internacional

La actual Miss Universo aterrizó en Guatemala para comenzar una travesía solidaria llena de significado. Fátima Bosch expresó su emoción por conectar con sus raíces latinoamericanas y trabajar de la mano con su par guatemalteca

El encuentro de Fátima Bosch

TECNO

Adobe introduce nuevas herramientas IA

Adobe introduce nuevas herramientas IA y puede convertir un PDF en podcast o presentación

La Generación Z ya no quiere estudiar tecnología ni programación: qué está pasando

Qué hace el celular con nuestros datos mientras no lo usamos 

Steam sorprende con un nuevo juego gratis que ya puedes descargar sin límites

Por qué HONOR se convirtió en la marca de celulares con mayor crecimiento reciente

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

‘Sinners’ de Ryan Coogler rompe

‘Sinners’ de Ryan Coogler rompe el récord de nominaciones en los premios Oscar con 16 menciones

Premios Oscar 2026: lista completa de nominados de la gala más prestigiosa del cine

Nominaciones a los Oscar 2026: dónde ver la transmisión en vivo para América Latina

Chris Noth confirmó el fin de su amistad con Sarah Jessica Parker: “Yo no habría actuado igual”

La confesión de Thomas F. Wilson: el lado amargo de la fama tras “Volver al Futuro” y el peso de un papel eterno

MUNDO

Putin recordó la venta de

Putin recordó la venta de Alaska a EEUU y aunque dijo que no le concierne Groenlandia, le puso precio: mil millones de dólares

Quiénes se sumaron a la iniciativa del Consejo de Paz de Donald Trump y firmaron su compromiso en Davos

Una turbina de avión se incendió en la pista y obligó a frenar el despegue en un aeropuerto brasileño

Los deslizamientos de tierra dejan dos muertos y varios desaparecidos en Nueva Zelanda

Los organizadores de la vigilia de Tiananmen en Hong Kong se declaran inocentes ante el tribunal chino que los acusa de subversión