Panamá busca reactivar Puerto Armuelles y despierta interés logístico del sur de Costa Rica

Puerto Armuelles cuenta con acceso directo al Pacífico, lo que facilitará la llegada y salida de carga. Cortesía

Puerto Armuelles, en el distrito de Barú (provincia de Chiriquí), arrastra desde hace más de dos décadas el impacto del derrumbe de su economía bananera, que se aceleró tras la salida de la transnacional Chiquita y la posterior reconfiguración de la actividad en la zona.

En ese contexto, la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que empresarios del sur de Costa Rica han manifestado formalmente su interés en utilizar el Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles como plataforma logística para operaciones de importación y exportación.

El anuncio se produce en momentos en que esta infraestructura avanza en su construcción y es vista como una oportunidad para reactivar una zona históricamente golpeada por el desempleo y la caída de su principal actividad productiva.

La pobreza extrema en Puerto Armuelles es una realidad multidimensional, no solo de ingresos, sino de carencias en salud (desnutrición infantil),vivienda (hacinamiento, insalubridad), educación, saneamiento, y servicios básicos, afectando gravemente a la población, especialmente a los niños, y manifestándose en la falta de acceso a condiciones dignas.

Según la AMP, el proyecto registra un avance físico cercano al 65% al cierre de 2025. Este progreso ha despertado el interés no solo de empresarios costarricenses, sino también de inversionistas nacionales y conglomerados marítimos internacionales, principalmente vinculados a la carga agropecuaria orientada a la agroindustria.

El retiro de la industria bananera de Puerto Armuelles provocó un profundo deterioro económico y social en la zona. REUTERS/Ann Wang

Rolando Cuevas, asesor técnico de la entidad, explicó que Puerto Armuelles podría convertirse en un punto clave para el movimiento de mercancías en el Pacífico centroamericano.

“El interés no se limita al sector agroindustrial. También hemos recibido manifestaciones de la industria pesquera y del sector turismo, particularmente para operaciones asociadas a mini cruceros”, señaló Cuevas, al destacar que el muelle ampliará la oferta de servicios marítimos y portuarios en una región que hoy carece de infraestructura moderna.

Puerto Armuelles fue durante décadas un enclave bananero de importancia regional. La salida de las empresas del sector, provocó el cierre de fincas, la pérdida de miles de empleos directos e indirectos y un deterioro progresivo del tejido económico local.

El nuevo muelle multipropósito busca cambiar esa realidad. El contrato original para su construcción fue firmado en octubre de 2022, con un monto de 21.3 millones de dólares. Posteriormente, la Junta Directiva de la AMP aprobó una adenda por 10.1 millones de dólares, junto con una extensión de 365 días al plazo de ejecución. La decisión fue publicada en la Gaceta Oficial el 6 de enero de 2026 y establece que la obra podría estar lista para el 15 de julio de 2027.

Cuevas explicó que el muelle se promueve activamente dentro del Grupo de Puertos del Pacífico Centroamericano, que agrupa terminales de países de la región que actualmente invierten en modernización portuaria.

El Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles contará con una plataforma de atraque de aproximadamente 180 metros de longitud y una profundidad operativa cercana a los 12 metros, diseñada para atender buques de carga general, agroindustrial y actividades logísticas en el Pacífico occidental panameño. Cortesía

La estrategia apunta a integrar a Puerto Armuelles en una nueva ruta logística regional por el litoral Pacífico, aprovechando su cercanía con Costa Rica y su acceso directo al océano.

El respaldo al proyecto no se limita al ámbito gubernamental. El Banco Interamericano de Desarrollo participa mediante una consultoría para definir un modelo de gestión portuaria sostenible, mientras que universidades como la Universidad Autónoma de Chiriquí y la Universidad Tecnológica de Panamá colaboran con estudios técnicos sobre vialidad, servicios básicos y desarrollo urbano.

La dimensión social es otro de los ejes del proyecto. Según la AMP, se evalúan aspectos como el suministro de agua, energía y accesos viales, con el objetivo de que el puerto genere un impacto directo en la comunidad.

Además, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano ha iniciado cursos técnicos, como mecánica de motores fuera de borda, y se proyecta la creación de un centro de formación contiguo al muelle para capacitar personal portuario y marítimo.

También se han desarrollado jornadas informativas en centros educativos de nivel secundario, orientadas a explicar el alcance del proyecto y las oportunidades laborales que podría generar, con la intención de que los jóvenes de la región encuentren opciones de desarrollo sin necesidad de migrar.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) brinda asistencia técnica al proyecto del Muelle Multipropósito de Puerto Armuelles, apoyando la definición de un modelo de gestión portuaria sostenible y su integración al desarrollo económico y social de la región. Cortesía

Con el interés creciente de empresarios regionales y el avance sostenido de las obras, Puerto Armuelles intenta recuperar su relevancia económica.

El nuevo muelle multipropósito se perfila como una apuesta para diversificar la actividad productiva, fortalecer la logística regional y ofrecer una salida a una ciudad que, tras el fin del auge bananero, busca reconstruir su futuro económico.