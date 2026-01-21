Panamá

Panamá prohíbe ocho plaguicidas por riesgos a la salud y al ambiente

Las autoridades vetaron sustancias asociadas a cáncer, daños neurológicos y afectaciones hormonales, con un período de transición para el sector productivo

Guardar
Los plaguicidas vetados por Panamá
Los plaguicidas vetados por Panamá están asociados a riesgos para la salud, según criterios internacionales. Archivo

Panamá prohibió ocho plaguicidas altamente peligrosos como parte de una nueva resolución del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), una decisión que se alinea con estándares internacionales de salud y ambiente, pero que también reabre el debate sobre el uso intensivo de estos productos en la agricultura, pese a la evidencia de sus riesgos.

La medida quedó formalizada mediante la Resolución OAL-003-ADM-2026, publicada en la Gaceta Oficial, y establece la prohibición, registro, importación, fabricación, formulación, venta, uso y distribución de ocho plaguicidas clasificados como altamente peligrosos (PAP), además de restricciones parciales para otros ingredientes activos.

Según el MIDA, la decisión responde a criterios de toxicidad aguda, efectos crónicos en la salud humana, persistencia ambiental y evidencia científica que los vincula con daños al sistema endocrino, neurológico y reproductivo.

También se tomó en cuenta su clasificación como carcinogénicos o disruptores endocrinos por organismos internacionales.

Entre los plaguicidas prohibidos figura el carbofurán, un insecticida ampliamente utilizado en cultivos agrícolas que actúa sobre el sistema nervioso.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) lo ha catalogado como extremadamente peligroso, debido a su alta toxicidad por ingestión e inhalación. Diversos estudios lo han asociado con intoxicaciones agudas en trabajadores agrícolas y con la muerte de fauna silvestre, especialmente aves.

Los ocho químicos incluidos en
Los ocho químicos incluidos en la lista del MIDA son considerados plaguicidas altamente peligrosos (PAP). crédito Pngtree

Otro producto incluido en la lista es el carbaril, también insecticida, que aunque fue durante décadas uno de los más usados a nivel mundial, ha sido vinculado con alteraciones hormonales y posibles efectos cancerígenos. La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) y la Unión Europea han restringido o eliminado su uso en varios países.

La resolución también prohíbe el benomilo, un fungicida relacionado con malformaciones congénitas y alteraciones reproductivas, así como el endosulfán, considerado uno de los plaguicidas más tóxicos del mundo y prohibido en más de 80 países tras ser incluido en el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes.

En el grupo de sustancias con prohibiciones parciales figuran ingredientes como clorotalonil, paraquat y mancozeb, que siguen siendo utilizados en diversas regiones del mundo, pero bajo creciente escrutinio.

El paraquat, por ejemplo, ha sido relacionado con enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, mientras que el mancozeb ha sido señalado por posibles efectos teratogénicos y daño al sistema endocrino.

Riesgo

El MIDA argumenta que estas decisiones se basan en evaluaciones de riesgo y en recomendaciones de organismos como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Convenio de Rotterdam, que regula el comercio internacional de plaguicidas peligrosos.

El Convenio de Rotterdam regula
El Convenio de Rotterdam regula el comercio internacional de ciertos plaguicidas peligrosos, mientras la FAO emite guías y recomendaciones sobre su manejo. Foto: Getty Images

A nivel global, los organismos internacionales han advertido de forma reiterada sobre el impacto de los plaguicidas en la salud pública.

La OMS estima que cada año se producen millones de casos de intoxicación aguda por plaguicidas, especialmente en países en desarrollo, donde los controles son más laxos y la capacitación de los trabajadores es limitada.

Los efectos no se limitan a la exposición directa. Estudios científicos han demostrado que residuos de plaguicidas pueden permanecer en el suelo, el agua y los alimentos, afectando a consumidores finales y ecosistemas completos.

En el caso de los cultivos, el uso excesivo también contribuye a la degradación del suelo y a la pérdida de biodiversidad, incluyendo polinizadores esenciales para la seguridad alimentaria.

Paradójicamente, pese a estos riesgos ampliamente documentados, el uso de plaguicidas continúa en aumento a nivel mundial.

La FAO ha señalado que el crecimiento de la demanda de alimentos, la presión por mayores rendimientos agrícolas y el cambio climático han llevado a muchos productores a depender cada vez más de insumos químicos para controlar plagas y enfermedades.

La resolución del MIDA concede
La resolución del MIDA concede un período de transición de 18 meses para agotar o retirar del mercado los plaguicidas prohibidos. Archivo

En Panamá, el sector agropecuario enfrenta el reto de adaptarse a estas restricciones sin afectar la productividad.

La resolución concede un período de transición de 18 meses para agotar inventarios existentes, al tiempo que insta a promover prácticas agrícolas más sostenibles y el uso de alternativas menos peligrosas.

La prohibición de estos plaguicidas marca un paso relevante en la política sanitaria y ambiental del país, pero también deja en evidencia un desafío mayor: cómo equilibrar la seguridad alimentaria, la competitividad agrícola y la protección de la salud humana en un contexto donde los riesgos de los plaguicidas son cada vez más claros, pero su dependencia sigue siendo estructural.

Temas Relacionados

PanamáSaludAgriculturaSector AgrícolaPlaguicidas

Últimas Noticias

Panamá enfrenta radiación solar extrema y riesgo elevado de incendios forestales

La combinación de baja nubosidad y ambiente seco elevará los índices UV-B por encima del nivel 11 en amplias zonas del país, incrementando riesgos sanitarios y ambientales

Panamá enfrenta radiación solar extrema

El Banco de Guatemala oficializa un nuevo índice para evaluar la competitividad exportadora

La herramienta estadística permitirá a responsables públicos y privados obtener información actualizada sobre el entorno de las exportaciones, facilitando la elaboración de propuestas fundamentadas y mejorando la planificación de políticas sectoriales

El Banco de Guatemala oficializa

El Ministerio de Agricultura de Guatemala informa sobre condiciones críticas para el agro por eventos climáticos adversos

El análisis agroclimático reciente identifica a varias regiones productoras bajo amenaza por la sequía, el frío y los vientos, circunstancias que complican la protección de cultivos y animales en diferentes departamentos guatemaltecos

El Ministerio de Agricultura de

Estrellas del Deporte 2025: El Salvador reconoce a sus atletas más destacados

La ceremonia reconoció con setenta y dos galardones a atletas, entrenadores y dirigentes destacados, celebrando la histórica medalla de oro del sóftbol femenino, el título de fútbol playa y el pase de la selección sub-17 al Mundial

Estrellas del Deporte 2025: El

ONU condena ataque armado contra cooperativa campesina en Honduras que dejó un muerto

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), este episodio revela la insuficiencia de la presencia estatal y la urgencia de una estrategia integral para abordar los motivos estructurales detrás de los enfrentamientos históricos por la tierra.

ONU condena ataque armado contra

TECNO

Los jóvenes serán los primeros

Los jóvenes serán los primeros afectados en no tener empleo por la IA, la predicción de DeepMind y Anthropic

El documental de Google DeepMind que muestra cómo AlphaFold revolucionó la biología

Lo más visto en Netflix Colombia en 2025: Las Guerreras K-Pop, Stranger Things y más

El aire acondicionado emite un olor desagradable: la razón y consejos para solucionarlo

Steam Machine de Valve: la nueva referencia en PC de videojuegos reveló su precio y sorprendió a los gamers

ENTRETENIMIENTOTELESHOW

Nuevos detalles de la polémica

Nuevos detalles de la polémica boda de Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: bailes familiares, regaños, un vestido único y más

A los 70 años murió Rob Hirst, baterista y miembro fundador de Midnight Oil

Premios Razzie 2026: “Blanca Nieves” lidera la lista de los nominados a lo peor del cine

La emotiva confesión de Margot Robbie tras trabajar con Jacob Elordi en ‘Cumbes borrascosas’: “Me volví codependiente de él”

Céline Dion despidió a Valentino Garavani con un emotivo homenaje y recuerdos de complicidad artística

MUNDO

La viuda del último sha

La viuda del último sha de Irán dijo que quiere regresar: “La juventud y todo el pueblo iraní serán finalmente libres”

La sangrienta represión de Irán contra los manifestantes tuvo un aliado oculto: China

Donald Trump habla en Davos: “Venezuela va a ganar más dinero en los próximos seis meses que en los 20 años previos”

Israel ordenó la evacuación de familias de Gaza por primera vez desde el alto el fuego

¿Qué es la “secta Moon” y por qué se asocia con el asesinato del ex líder nipón Shinzo Abe?