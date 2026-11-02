La conversación que falta, un encuentro con docentes

El fortalecimiento profesional de los docentes requiere participación en las decisiones escolares y tiempo para planificar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay un conocimiento que se construye cada día en la escuela: al preparar una clase, reconocer una dificultad, acompañar a un estudiante o conversar con una familia. Es un saber profesional que combina formación, experiencia y reflexión. Darle lugar en la conversación educativa permite comprender mejor lo que sucede en las aulas y encontrar respuestas compartidas.

Con ese espíritu nos reunimos en La conversación que falta, el espacio de Tramared.com del que participaron Anabella González, Ignacio Budano, Marina Bertone y Diego Rubini, con la moderación de Federico del Carpio y quien escribe. El intercambio acercó experiencias, preocupaciones, desafíos y posibilidades de trabajo. Sobre todo, permitió reconocer el compromiso de quienes siguen encontrando en la escuela un lugar para enseñar, cuidar y abrir oportunidades.

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Entre los planteos recuperados en la síntesis del encuentro apareció la necesidad de ir más allá de «empoderar» discursivamente a los docentes. La expresión invita a detenernos: ¿qué significa fortalecer su capacidad profesional? Reconocer su experiencia es un punto de partida. Ese reconocimiento adquiere sentido cuando pueden participar en las decisiones, contar con recursos y apoyos, y disponer de tiempo para planificar, aprender y trabajar con otros.

Empoderar implica ampliar la capacidad de actuar con criterio profesional. Supone una autonomía acompañada: posibilidades de tomar decisiones adecuadas al contexto, con objetivos compartidos, responsabilidades claras y oportunidades de revisar sus resultados. La participación docente puede aportar conocimiento sobre la viabilidad de una propuesta y enriquecer su implementación.

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La vocación también encontró lugar en la conversación. Da sentido al vínculo con la enseñanza y se expresa en el deseo de que otros aprendan. Se vuelve profesional cuando se cultiva con conocimientos, formación continua y reflexión sobre la práctica. Reconocerla permite valorar una disposición que sostiene la tarea, al tiempo que invita a cuidar las condiciones institucionales en las que se ejerce.

En esa tarea, enseñar y cuidar están profundamente relacionados. La síntesis del encuentro recoge que el cuidado no es un «extra»: escuchar, advertir una dificultad y acompañar forman parte del vínculo pedagógico. Organizar esa responsabilidad requiere tiempos, equipos de orientación y articulación con otros profesionales, para que cada situación encuentre una respuesta adecuada.

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Una buena conducción escolar tiene un valor decisivo en esa organización. Orienta, respalda las intervenciones y abre espacios donde los colegas pueden compartir preguntas y construir criterios. Su liderazgo enriquece la enseñanza cuando reconoce los saberes del equipo y ayuda a convertirlos en proyectos comunes. También sostiene un clima escolar de confianza, respeto y acuerdos, favorable para aprender y abordar los conflictos.

El vínculo con las familias forma parte de esa construcción. Escuchar sus perspectivas y compartir responsabilidades permite comprender mejor las necesidades de los estudiantes. En el intercambio se reconoció el valor de abrir el diálogo a otros profesionales y actores de la comunidad. Construir esa confianza lleva tiempo y requiere canales de comunicación que hagan posible conversar también cuando aparecen diferencias.

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La inclusión acercó la reflexión a las oportunidades de formación y a los apoyos para acompañar trayectorias diversas. Se señalaron dificultades para acceder a capacitaciones gratuitas y pertinentes. A partir de esa experiencia, resulta valioso pensar propuestas accesibles, vinculadas con problemas de enseñanza y acompañadas de espacios para llevar lo aprendido a la práctica.

La pareja pedagógica apareció como una posibilidad para fortalecer el trabajo. La distinción recogida en la síntesis entre co-enseñanza y la función de un «ayudante» permite precisar su potencial: dos profesionales que planifican, enseñan y revisan juntos sus intervenciones. Para hacerlo necesitan tiempos compartidos y responsabilidades definidas. La colaboración puede enriquecer tanto la experiencia de los estudiantes como el aprendizaje de los propios docentes.

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También se conversó sobre el tiempo que requieren las tareas administrativas. El ejemplo de los registros simultáneos en papel y en formato digital abre una oportunidad de mejora: revisar qué información es necesaria, cómo se utiliza y qué procedimientos pueden simplificarse. Recuperar tiempo para preparar clases y coordinar intervenciones es una manera concreta de fortalecer la profesión.

La continuidad de las políticas completa esta reflexión. Los equipos escolares necesitan oportunidades para desarrollar las propuestas, observar sus resultados y ajustarlas. Registrar lo aprendido y compartirlo entre gestiones permite construir sobre la experiencia acumulada. La evaluación puede ayudar a reconocer qué conviene sostener y qué necesita modificarse.

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La política educativa toma forma en esas decisiones: cómo se organizan los apoyos, qué recursos llegan a las escuelas y qué posibilidades tienen sus equipos de participar. Acercar los ministerios a las aulas puede enriquecer ese proceso. Escuchar antes de diseñar, acompañar durante la implementación y volver para conocer los resultados permite articular la experiencia docente con las responsabilidades de gobierno.

Este encuentro no agota la diversidad de experiencias de la docencia. Ofrece una invitación a seguir conversando desde el reconocimiento mutuo y con la enseñanza como propósito compartido. Empoderar a los docentes es dar valor y lugar a su conocimiento, respaldar sus decisiones y crear condiciones para que puedan seguir aprendiendo con otros.

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La conversación que falta empieza cuando la experiencia del aula encuentra escucha y continúa cuando esa escucha se convierte en decisiones compartidas para enseñar mejor.