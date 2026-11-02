Opinión

Cuando la herencia o la sociedad se convierten en una guerra: llegar a tiempo y con estrategia

Qué herramientas legales existen para proteger el patrimonio, detectar posibles irregularidades y evitar que una pelea entre familiares termine en una disputa interminable

Una balanza inclina su plato con papeles y sellos sobre otro plato con dinero en euros, con la silueta de una casa de fondo.
Los conflictos por herencias pueden prolongarse durante años y poner en riesgo el patrimonio familiar cuando no hay acuerdos ni transparencia en la administración de los bienes (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un padre muere y deja propiedades, empresas y cuentas bancarias. Uno de sus hijos controla los bienes, otro no consigue acceder a la información y un tercero sospecha que parte del dinero desapareció. La sucesión avanza en los tribunales, pero nadie cobra, nadie se pone de acuerdo y el patrimonio empieza a perder valor. Lo que parecía una discusión entre herederos puede terminar en una causa penal.

El conflicto tampoco empieza siempre con una muerte reciente. Hay sucesiones que llevan diez años sin resolverse y cuentas que nadie termina de explicar. Y no siempre enfrenta a hermanos: a veces estalla entre socios que nunca se eligieron.

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Dos amigos, o dos familias, fundaron una compañía y fueron socios durante décadas. Sus hijos recibieron las acciones, pero no heredaron aquella confianza. Ahora deben acordar inversiones, sueldos y dividendos de una empresa que ninguno quiere perder. En esos casos, lo que define el conflicto no es el afecto entre las familias, sino el estatuto, el libro de actas y quién firma los cheques.

Hay herederos que tienen una fortuna sobre el papel y no pueden disponer de un solo dólar. También hay accionistas que desconocen cuánto gana su propia empresa, qué debe o dónde está su dinero. La ley ofrece herramientas: el heredero puede exigir una rendición de cuentas a quien administra, y el socio tiene derecho a acceder a los libros. El problema es que, en los hechos, alguien concentra las cuentas, los documentos y las decisiones, y esos derechos nunca llegan a ejercerse.

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El conflicto suele anunciarse de manera parecida: el hermano que deja de responder cuando se pregunta por las cuentas, el socio que posterga la asamblea, los balances que llegan tarde o no llegan, y un «después lo vemos» que se repite durante años. Son detalles menores y, por eso, se toleran. Cuando se acumulan, el conflicto ya empezó, aunque nadie lo haya dicho.

Estos conflictos suelen pensarse como asuntos civiles y, en buena parte, lo son. Pero después de veintitrés años de ejercicio y desde la práctica penal, veo un error que se repite: estas disputas casi nunca se pierden por falta de razón, sino por llegar tarde al ámbito penal o por hacerlo sin una estrategia clara. Tarde, cuando la familia discute durante años mientras alguien vacía cuentas, vende bienes o fabrica papeles que después cuesta desarmar. Sin estrategia, cuando la denuncia se presenta por enojo, sin documentación, y termina archivada o se vuelve en contra de quien la impulsó.

Mirar un conflicto patrimonial con ojos de penalista no significa llevarlo al fuero penal. Significa advertir a tiempo dónde puede haber un delito y usar esa información para ordenar la negociación. Muchas veces, un riesgo penal bien identificado y explicado con serenidad es lo que lleva a todos a sentarse a la mesa. Una sospecha puede ser el comienzo de una investigación; nunca su conclusión.

Manos sobre una mesa de madera sosteniendo un documento impreso con el título Testamento, rodeado de carpetas, papeles y billetes de euro.
Las empresas familiares también pueden convertirse en escenarios de disputas entre herederos, especialmente cuando deben decidir sobre inversiones, dividendos y el control de la compañía (Imagen Ilustrativa Infobae)

La primera decisión estratégica no es necesariamente denunciar. En la práctica, el primer movimiento suele ser silencioso: pedir informes bancarios y societarios por las vías legales, preservar registros y, si hace falta, solicitar medidas cautelares antes de que la otra parte advierta que se está revisando su gestión. Conviene hacerlo temprano: la prueba decisiva suele estar en extractos, actas de directorio o correos que hoy pueden obtenerse y mañana quizá no.

Cuando aparecen transferencias inexplicadas, firmas presuntamente falsas o desvíos de fondos, la dimensión penal puede resultar decisiva. La administración fraudulenta, la estafa y la falsificación documental tienen requisitos distintos y necesitan pruebas. Una mala decisión comercial o la falta de dividendos no acreditan, por sí solas, una maniobra delictiva. Además, para ciertos delitos patrimoniales entre determinados familiares, la ley exime de pena, sin eliminar la responsabilidad civil. No es una inmunidad general: importan el delito, el vínculo y si intervinieron terceros. Aun así, dejar pasar una maniobra acreditable puede causar un daño irreversible. El criterio está en elegir la vía adecuada, no en utilizar el proceso penal como amenaza.

En una sociedad familiar hay que resolver primero si todavía es posible trabajar juntos. Muchas veces es la propia empresa, a través de su directorio, la que necesita ordenar el conflicto entre sus accionistas antes de que afecte la operación. Si la confianza desapareció, separarse a tiempo puede salvar la empresa y, quizá, algo del vínculo familiar.

Cuando el conflicto ya estalló, el trabajo tiene un orden. Primero, un diagnóstico reservado: qué hay, qué falta, qué se puede probar y qué riesgos existen, también penales, para cada uno. Después, proteger lo que puede perderse. Recién entonces, negociar.

La experiencia enseña que muchos de estos conflictos no se destraban con un escrito, sino con tiempo: escuchar a cada parte por separado, entender qué necesita de verdad y construir una salida que el expediente, por sí solo, no ofrece. No siempre hace falta iniciar otro juicio; a veces hace falta mirar de otra manera el conflicto que todos creen conocer. Eso exige ver el tablero completo: el expediente sucesorio, la sociedad, los bancos y el riesgo penal de cada movimiento, con una sola estrategia que ordene el trabajo de abogados, contadores y peritos. Negociar desde ese lugar es distinto: quien sabe qué puede acreditar no necesita levantar la voz para ser escuchado.

La prevención y el asesoramiento legal pueden evitar que una disputa patrimonial escale a una causa penal. Preservar documentos, revisar las cuentas y actuar a tiempo resulta clave para proteger los bienes
La prevención y el asesoramiento legal pueden evitar que una disputa patrimonial escale a una causa penal. Preservar documentos, revisar las cuentas y actuar a tiempo resulta clave para proteger los bienes

Una negociación así no significa resignar derechos. Volvamos a los tres hermanos del comienzo. Uno necesita liquidez; otro quiere conservar la empresa; el tercero, el que sospecha, antes que nada necesita saber. Negociar con un hermano no es lo mismo que negociar con un contrario: el acuerdo tiene que dejarle a cada uno una salida digna, porque la familia sigue existiendo después de la firma.

En familias conocidas o empresas con marca, hay además un activo que no figura en ningún inventario: la reserva. Un conflicto que se resuelve en una mesa protege el apellido, la relación con los bancos y la confianza de los clientes. Uno que termina en los diarios rara vez beneficia a alguien. Preservar la confidencialidad es legítimo; ocultar irregularidades, no.

También hay que mirar la situación inversa. Quien administró durante años una empresa familiar o los bienes de una sucesión puede quedar, tras una ruptura, señalado por apropiación o fraude. Negar todo no alcanza: hay que reconstruir decisiones, identificar autorizaciones y preparar una explicación verificable de la gestión antes de que una sospecha se convierta en imputación. La reputación puede dañarse mucho antes de que un juez determine lo ocurrido.

Existe también una dimensión que los expedientes no muestran. Detrás de muchas disputas hay cuentas pendientes que no son patrimoniales: preferencias, ausencias, cuidados que uno asumió y otro no. Parte del oficio de un abogado es separar lo que se discute en el expediente de lo que se discute en la familia, porque solo lo primero puede resolverlo un juez. Es comprensible que muchos demoren en actuar: pedir información puede sentirse como desconfiar de un hermano o de un socio de toda la vida. Sin embargo, la claridad no es una agresión; suele ser la condición para que el vínculo sobreviva al conflicto.

Para quien todavía está a tiempo, la prevención empieza antes del fallecimiento o de la ruptura entre socios. Un testamento, un acuerdo societario o un protocolo familiar, también cuando hay activos en el exterior, permiten ordenar quién administra, cómo se transmite el control y cómo sale quien no quiere continuar. Ninguna estructura reemplaza la transparencia.

La muerte de un padre o una madre no debería convertir a sus hijos en adversarios permanentes. Porque heredar bienes no debería significar heredar una guerra. Y en estos conflictos, tener razón no alcanza: hay que llegar a tiempo y con una estrategia clara, antes de que, mientras se discute, desaparezca el patrimonio.

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