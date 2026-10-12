Aprender sigue siendo una habilidad fundamental en la era de la IA

La inteligencia artificial permite obtener respuestas inmediatas y procesar información sin necesidad de realizar el esfuerzo tradicional de búsqueda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Durante siglos, estudiar fue una forma de acceder a un conocimiento que no estaba disponible para todos. Había que leer, buscar, preguntar, comparar, equivocarse, volver a empezar y eso exigía tiempo y esfuerzo.

Sin embargo, hoy podemos escribir una pregunta en una pantalla y recibir una respuesta en segundos, incluso sin saber leer ni escribir, alcanza con grabar un mensaje.

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La inteligencia artificial puede resumir un libro, traducir un texto, explicar una teoría, proponer ideas, escribir un informe, analizar información o ayudarnos a resolver un problema. Está incorporándose a nuestras vidas con una velocidad que pocas tecnologías tuvieron antes.

Y frente a esta transformación aparece una pregunta que no es tecnológica, sino profundamente educativa: ¿Para qué estudiar cuando una máquina puede responder por nosotros?

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La cuestión parece sencilla, pero el tema es profundo. Una máquina puede almacenar y procesar una cantidad de datos que ningún ser humano podría reunir a lo largo de toda su vida. Pero, también, a través de la IA podemos obtener una respuesta correcta sin comprender aquello que estamos preguntando, podemos recibir un texto perfectamente escrito sin haber elaborado ninguna de las ideas que contiene o conocer una definición sin entenderla.

El problema aparece cuando dejamos de aprender, cuando la herramienta selecciona, redacta y decide por nosotros. Y dejar de aprender es renunciar a comprender, a aplicar, a transferir a situaciones nuevas y a hipotetizar, entre otras tantas habilidades del pensamiento.

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Utilizar la inteligencia artificial para ampliar nuestras posibilidades puede ser una forma extraordinaria de aprendizaje, pero utilizarla para evitar el esfuerzo de pensar puede producir exactamente lo contrario: una apariencia de conocimiento acompañada de una creciente dependencia.

Por eso, el desafío consiste en preguntarnos qué educación necesitamos en un mundo en el que la tecnología puede hacer cada vez más cosas por nosotros.

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Es por eso que es necesario defender la idea que vale la pena estudiar para construir criterio, para aprender a distinguir una afirmación de una evidencia, para descubrir que no toda respuesta es verdadera simplemente porque está bien escrita o parezca verosimil; para formular mejores preguntas o para reconocer nuestros propios errores. Cuando estudiamos y profundizamos sobre una temática aprendemos a argumentar, a escuchar, a contrastar y cambiar de opinión cuando existen razones para hacerlo. Estudiamos para desarrollar una mirada propia, tan raro en estos tiempos.

La inteligencia artificial puede ofrecernos diez respuestas posibles, pero ninguna tecnología puede asumir por nosotros la responsabilidad de decidir cuál resulta pertinente para una determinada situación o qué consecuencias tendrá esa decisión. Cuanto más accesible se vuelve la información, más importante se vuelve saber qué hacer con ella. Y cuanto más poderosa es una tecnología, mayor es la responsabilidad de quienes la utilizan.

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A pesar de lo dicho, sería ingenuo negar las enormes posibilidades de la inteligencia artificial ya que puede facilitar el acceso al conocimiento, colaborar en procesos de aprendizaje, ayudar a personas con problemas de visión o auditivos para que accedan a determinados contenidos, liberar tiempo de tareas administrativas u ofrecer nuevas formas de acompañamiento. En educación, incluso puede contribuir a diseñar propuestas más personalizadas y diversificadas.

Pero una herramienta no es, por sí misma, una solución. La inteligencia artificial no elimina las desigualdades educativas, no garantiza que todos tengan las mismas posibilidades de acceso ni mucho menos reemplaza a un docente. No construye vínculos ni tampoco puede resolver las preguntas éticas que acompañan cada decisión humana. Y, además tiene otra limitación fundamental, suele equivocarse. A veces, una respuesta redactada con seguridad puede contener errores o una información aparentemente convincente puede necesitar ser verificada.

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Por eso, una de las capacidades más importantes del futuro no será solamente saber utilizar inteligencia artificial, sino saber cuándo confiar y cuándo dudar de ella, cuando amplía nuestro conocimiento. No le podemos delegar nuestras decisiones, nuestra escritura, nuestra memoria, nuestra búsqueda de información y hasta nuestra capacidad de formular preguntas porque corremos el riesgo de confundir comodidad con autonomía

La alfabetización digital, entonces, ya no alcanza. Necesitamos una verdadera alfabetización crítica. Cuanto más capaz sea la tecnología, más importante será desarrollar la inteligencia humana. No una inteligencia entendida solamente como capacidad de resolver problemas, sino como capacidad de comprender, imaginar, crear, discernir, convivir y asumir responsabilidades. Una máquina puede sugerirnos qué hacer, pero somos nosotros debemos decidir si debemos hacerlo.

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Por eso, aprender durante toda la vida dejó de ser una aspiración para convertirse en una necesidad. Y también puede ser una oportunidad. Formarse no significa solamente adquirir nuevas competencias laborales. Significa mantener abierta la curiosidad, ampliar perspectivas, comprender un mundo que cambia y conservar la capacidad de participar activamente en él.

Quizás esa sea una de las grandes tareas educativas de nuestro tiempo: enseñar a las personas a no dejar de aprender justamente cuando las máquinas parecen saberlo todo.

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Y como la inteligencia artificial llegó para quedarse, no necesitamos una educación que la ignore ni una sociedad que la convierta en una especie de oráculo tecnológico, sino personas capaces de utilizarla con inteligencia humana y mucho criterio, que comprendan que una respuesta rápida no siempre es una buena respuesta y que la eficiencia no siempre coincide con lo que es valioso.

La educación tiene allí una tarea irrenunciable. El verdadero desafío de la inteligencia artificial no es que las máquinas lleguen a pensar como los seres humanos, sino que los humanos no dejemos de pensar como tales.

Es necesario aprender qué vale la pena preguntar, qué merece ser creído, qué necesita ser discutido y qué decisiones queremos asumir como propias, pero especialmente para defender nuestra libertad de pensar libremente (valga la redundancia), de verdad.