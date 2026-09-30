Opinión

In memoriam Juan Carlos Pagotto

borinsky pagotto
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Hace tan solo un mes me acompañaste en la entrega del título de doctor honoris causa de la Universidad de Palermo, sin saber que sería la última vez que nos veríamos. Una profunda tristeza marca tu partida.

Eras un hombre del derecho penal y de la política. Noble, con don de gente. Podíamos sentarnos durante horas a discutir sobre derecho penal, café de por medio. Siempre me recordabas que, cuando eras abogado, te tocó intervenir en una causa ante mi Sala de Casación. Te había ido mal, pero rescatabas que yo había estudiado y leído bien el expediente. ¡Menos mal! Eso marcaba tu grandeza.

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Fuiste un trabajador incansable en la labor legislativa. Donde estuviste o trabajaste, siempre pusiste todo en la cancha. Fuiste una grandísima persona.

Dejaste un legado imborrable a tu hijo, Juan María: el de un gran padre y un incansable luchador por las causas justas.

Hasta siempre. Que en paz descanses. Un enorme y afectuoso saludo a tus familiares y seres queridos.

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