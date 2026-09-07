Opinión

FAL: qué cambia desde noviembre y qué deberán preparar las empresas

El nuevo Fondo de Asistencia Laboral comenzará a operar en dos meses, pero el desafío para Recursos Humanos comienza ya

El FAL tiene prevista su entrada en vigencia para el 1° de noviembre de 2026 (Foto: Europa Press)
El FAL tiene prevista su entrada en vigencia para el 1° de noviembre de 2026 (Foto: Europa Press)
Guardar

Las últimas reglamentaciones avanzan sobre la administración e inversión de los recursos destinados a este fondo y anticipan nuevos desafíos para las áreas de Recursos Humanos, Payroll y Finanzas.

El Fondo de Asistencia Laboral (FAL) comienza a tomar forma. Creado por la Ley de Modernización Laboral 27.802 y reglamentado posteriormente por el Decreto 408/2026, el régimen tiene prevista su entrada en vigencia para el 1° de noviembre de 2026.

PUBLICIDAD

El objetivo del Fondo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de las relaciones laborales, mediante recursos que se constituirán a partir de contribuciones mensuales realizadas por los empleadores a través del Sicoss F 931 (Sistema de Cálculo de Obligaciones de la Seguridad Social).

El objetivo del Fondo es contribuir al cumplimiento de determinadas obligaciones económicas derivadas de la extinción de las relaciones laborales

El FAL no reemplaza el régimen indemnizatorio vigente ni elimina la responsabilidad del empleador frente al trabajador. Tampoco permite compensar cualquier concepto, sino exclusivamente los siguientes:

PUBLICIDAD

• Art. 95 LCT: Despido antes del vencimiento del plazo (Contratos a plazo fijo).

• Art. 212 LCT: Imposibilidad de reincorporación o incapacidad absoluta del trabajador.

• Art. 232/233 LCT: Indemnización sustitutiva de preaviso e Integración del mes de despido.

• Art. 241 LCT: Extinción por mutuo acuerdo (voluntad concurrente formalizada).

• Art. 245/246 LCT: Indemnización por antigüedad (despido directo incausado o indirecto).

• Art. 247 LCT: Despido por fuerza mayor o falta de trabajo debidamente justificada.

• Art. 248 LCT: Indemnización por fallecimiento del trabajador en actividad.

• Art. 250/254 LCT: Vencimiento de contrato a plazo fijo e incapacidad/inhabilidad sobreviniente.

Si los recursos acumulados resultaran insuficientes para afrontar la obligación correspondiente, la empresa continuará siendo responsable por la diferencia. El Fondo funciona como un mecanismo de asistencia financiera para afrontar determinadas obligaciones laborales, pero no modifica por sí mismo el derecho del trabajador a percibir la indemnización que legalmente corresponda.

Reglas de inversión del FAL

Uno de los últimos avances normativos llegó con la Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, que estableció las pautas bajo las cuales podrán invertirse los recursos acumulados en el FAL.

La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, que estableció las pautas bajo las cuales podrán invertirse los recursos acumulados (Foto: Reuters)
La Resolución 1276/2026 del Ministerio de Economía, que estableció las pautas bajo las cuales podrán invertirse los recursos acumulados (Foto: Reuters)

Los recursos podrán invertirse, entre otros instrumentos, en títulos de deuda del Estado Nacional, deuda provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, depósitos en entidades financieras autorizadas por el Banco Central y obligaciones negociables emitidas en la Argentina.

En determinados instrumentos provinciales y privados se exige, además, una calificación mínima de riesgo AAA en escala nacional, otorgada por al menos dos agentes registrados ante la Comisión Nacional de Valores.

A su vez, al menos un 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado.

Al menos un 10% del patrimonio deberá mantenerse en activos de alta liquidez y bajo riesgo de mercado

El objetivo es que los recursos generen rendimiento, pero el sistema mantenga capacidad suficiente para responder cuando se produzcan las obligaciones laborales para las cuales fue creado.

Una cuenta y un identificador para cada empleador

La instrumentación del régimen podrá realizarse mediante fondos comunes de inversión o fideicomisos financieros sujetos a regulación y supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Cada empleador contará con una Cuenta Individual del Empleador, identificada mediante un código único denominado ID FAL. Al 23 de agosto, aún no figuraba un campo identificado para cargar el ID FAL.

172° aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Javier Milei
Cada empleador contará con una Cuenta Individual del Empleador, identificada mediante un código único denominado ID FAL (Foto: Jaime Olivos)

Si no se informa un ID válido, los recursos quedarán inicialmente retenidos sin imputación específica. Transcurrido el plazo reglamentario sin que la situación sea regularizada, podrá activarse el procedimiento de asignación de oficio.

También estará prevista la portabilidad de los recursos entre vehículos de inversión habilitados, bajo las condiciones que termine estableciendo la CNV.

Aunque la estructura general del FAL ya se encuentra definida, parte de su instrumentación práctica todavía está en proceso de reglamentación

Por eso, aunque la estructura general del FAL ya se encuentra definida, parte de su instrumentación práctica todavía está en proceso de reglamentación.

El aporte según el tamaño de la empresa

Uno de los puntos centrales para las compañías será determinar correctamente la alícuota aplicable.

La Ley 27.802 establece una contribución mensual del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, calculada sobre la remuneración imponible correspondiente a cada trabajador alcanzado.

En ese sentido, existe un aspecto clave para la aplicación práctica del régimen. La determinación de la alícuota no debería realizarse simplemente observando la cantidad de trabajadores de la compañía o considerando informalmente si una organización es pequeña, mediana o grande.

A los efectos del FAL, el Decreto 408/2026 establece que serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que cuenten con el certificado que acredite esa condición, conforme a la Resolución 220/2019 y sus modificatorias.

Mujer sentada en escritorio revisando papeles, encadenada con pesas, frente a un monitor con hoja de cálculo, calculadora, café, sándwich, calendario.
Serán consideradas Micro, Pequeñas y Medianas Empresas aquellas que cuenten con el certificado que acredite esa condición (Imagen Ilustrativa Infobae)

La existencia y vigencia del Certificado Mipyme se transforma en un elemento determinante para determinar la contribución aplicable al FAL. Micro, Pequeñas, Medianas Tramo 1 y Medianas Tramo 2 que acrediten esa condición estarán comprendidas en la alícuota del 2,5 por ciento.

Para las áreas encargadas de la liquidación de nómina, esto incorpora un nuevo control: verificar correctamente la situación de la compañía frente al Registro de Empresas MiPyME y mantener actualizada la documentación que acredita esa condición.

¿El FAL representa un nuevo costo laboral?

La respuesta requiere una aclaración. Si se observaran solamente las alícuotas del 1% y 2,5%, podría interpretarse que el FAL representa automáticamente un incremento equivalente del costo de nómina. Sin embargo, la reglamentación contempla un mecanismo de compensación.

El Decreto 408/2026 establece que los empleadores podrán detraer mensualmente una alícuota equivalente a la correspondiente al FAL de determinadas contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social.

Los empleadores podrán detraer mensualmente una alícuota equivalente a la correspondiente al FAL de determinadas contribuciones patronales destinadas a los subsistemas de la Seguridad Social

Para las relaciones laborales alcanzadas por este mecanismo, el principal cambio no debería analizarse simplemente como la incorporación de un costo adicional del 1% o del 2,5%. Lo que cambia es el destino de una parte de los recursos, su administración y, especialmente, su trazabilidad.

La reglamentación contempla, no obstante, situaciones particulares. Entre ellas, la interacción con el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), respecto de las relaciones laborales alcanzadas por dicho beneficio mientras resulte aplicable.

Por eso, el impacto económico deberá analizarse considerando la situación particular de cada empleador y de las relaciones laborales comprendidas.

El desafío para Recursos Humanos comienza antes de noviembre

Aunque todavía resten definiciones operativas, para las empresas el 1° de noviembre no debería ser el punto de partida de la implementación, sino la fecha para llegar preparados.

Las áreas de Recursos Humanos, Payroll, Finanzas y Legales deberán comprender cómo interactuarán la liquidación de cargas sociales, ARCA, el ID FAL y las entidades encargadas de administrar los recursos.

Cuatro personas sentadas en una mesa de madera utilizan computadoras portátiles y dispositivos móviles en un entorno de oficina
Las áreas de Recursos Humanos, Payroll, Finanzas y Legales deberán comprender cómo interactuarán la liquidación de cargas sociales, ARCA, el ID FAL (Imagen Ilustrativa Infobae)

También habrá que incorporar nuevos controles dentro de los procesos habituales. El líder de RRHH deberá tener claridad sobre:

• La vigencia del Certificado Mipyme.

• La correcta determinación de la base imponible.

• La identificación de los trabajadores alcanzados.

• La correcta registración de las contribuciones.

• La conciliación de los fondos.

A esto se suma otro momento crítico: la utilización del Fondo frente a una desvinculación. Cuando corresponda solicitar recursos del FAL, será necesario contar con información consistente sobre la relación laboral y su finalización, incluyendo datos vinculados con la remuneración, antigüedad, fecha y causa de extinción, y liquidación practicada.

Esto convierte a la calidad de la información laboral en un elemento central del funcionamiento del nuevo sistema.

La calidad de la información laboral en un elemento central del funcionamiento del nuevo sistema

Una inconsistencia salarial, una fecha incorrecta o diferencias entre Payroll y los sistemas registrales pueden dejar de ser solamente problemas administrativos y trasladarse al procedimiento mediante el cual la empresa pretende disponer de los recursos acumulados.

Un cambio financiero que implica un cambio de gestión

El Fondo de Asistencia Laboral puede ser analizado desde su dimensión financiera: cuánto deberá contribuir una empresa, dónde se invertirán los recursos o cuál será el saldo disponible ante una futura desvinculación.

Pero desde Recursos Humanos existe otra lectura. El nuevo régimen incorpora una capa adicional de trazabilidad sobre determinadas obligaciones laborales futuras y exige conectar información que muchas veces hoy se encuentra distribuida entre distintos actores y sistemas.

Payroll deberá liquidar correctamente. Finanzas tendrá que comprender el movimiento y la administración de los recursos. Legales deberá validar las condiciones de las desvinculaciones. Y Recursos Humanos tendrá que garantizar que la información que conecta todo ese proceso sea consistente.

El autor es People Manager de mandü by Visma

Temas Relacionados

Reforma laboralIndemnizaciónDespidoRecursos HumanosEconomía-Argentina-Opinión

Últimas Noticias

Vaca Muerta puede convertirse en la usina que alimente la inteligencia artificial del mundo

La formación neuquina aportó 643.100 barriles diarios en julio y 96,5 millones de metros cúbicos de gas, una base que podría sostener generación eléctrica, cómputo intensivo y servicios digitales de mayor valor agregado

Vaca Muerta puede convertirse en la usina que alimente la inteligencia artificial del mundo

La infancia se volvió materia prima

Detrás de las apuestas, del grooming y de la sobreexposición de datos hay un mismo mecanismo: la atención de nuestros hijos convertida en negocio. La pregunta ya no es si van a usar la tecnología, sino si podrán hacerlo sin quedar a merced de quienes explotan su vulnerabilidad

La infancia se volvió materia prima

Si la política no se hace cargo, la violencia organiza el barrio

En 2025, el indicador de asesinatos fue de 4,4 cada 100.000 habitantes, según el Sistema Nacional de Información Criminal, tres puntos menos que una década atrás, aunque supera el promedio nacional

Si la política no se hace cargo, la violencia organiza el barrio

Sajonia-Anhalt: el terremoto que empieza a cambiar Alemania

La formación ultraderechista obtiene alrededor del 44% de los votos, multiplica su representación parlamentaria y obliga al canciller Friedrich Merz a replantear su estrategia de contención

Sajonia-Anhalt: el terremoto que empieza a cambiar Alemania

No hay salud sin salud bucodental

El panorama nacional también incluye que más del 80% presenta algún grado de periodontitis, mientras la evidencia científica asocia estos cuadros con diabetes, problemas cardiovasculares y deterioro cognitivo ligado al Alzheimer

No hay salud sin salud bucodental

DEPORTES

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

El brutal choque de un jugador a su rival sin pelota que abrió debate en Europa: “Intento de asesinato”

La revelación sobre el estado de salud de Charles Leclerc tras el fuerte accidente en el GP de Italia de Fórmula 1

Francisco Cerúndolo enfrentará a Alexander Blockx por los octavos de final del US Open: todo lo que hay que saber

El lado B del fútbol de élite: la historia de Ashley Young, de ser rechazado a los 15 años a jugar sin cartílago en la cadera

“Jugaste un partidazo, muy bien”: la historia de la promesa de las Inferiores de River Plate que deslumbró a Messi

TELESHOW

Juan Gil Navarro contó una inesperada anécdota con Alejandro Dolina: “Me pidió disculpas”

Juan Gil Navarro contó una inesperada anécdota con Alejandro Dolina: “Me pidió disculpas”

La llamativa foto de La Joaqui, Luck Ra y Tiago PZK que se viralizó en plena polémica por los rumores de romance

Gilda: cómo nació “No me arrepiento de este amor”, la canción que marcó su vida

Wanda Nara confesó qué hizo con las fotos hot que le enviaba a un ex: “Por miedo a que se filtren”

El dolor del Turco Naim por la muerte de su papá: “Te fuiste para estar cuidándome”

INFOBAE AMÉRICA

¿Cómo saber si un familiar tiene demencia y qué hacer para prevenirlo?

¿Cómo saber si un familiar tiene demencia y qué hacer para prevenirlo?

Para terminar las dictaduras del Socialismo del Siglo XXI hay que cesar sus leyes infames

Cómo los drones ucranianos golpean sector por sector a la economía rusa

La ruta de León XIV en Uruguay: los enviados del Vaticano recorrieron los lugares que visitará el papa

Una avioneta arrojó más de 400 kilos de droga sobre un campo de Uruguay y desató operativo contra una banda narco