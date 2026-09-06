Las inversiones asociadas a la revolución energética

Según el Ministerio de Economía, los proyectos energéticos presentados en el RIGI totalizan USD 150.000 millones y, sumados a iniciativas en minería, fertilizantes, siderurgia e infraestructura, amplían el impacto sobre toda la economía (Foto: Reuters)

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El vertiginoso desarrollo de Vaca Muerta desata grandes inversiones dentro y fuera del sector energético, cuya importancia económica debe ser destacada. El desarrollo de Vaca Muerta impulsa inversiones dentro y fuera del sector energético.

Según el Ministerio de Economía, los proyectos energéticos presentados en el RIGI totalizan USD 150.000 millones y, sumados a iniciativas en minería, fertilizantes, siderurgia e infraestructura, amplían el impacto sobre toda la economía.

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Dentro del sector energético existen distintas etapas de exploración, desarrollo de infraestructura, transporte, transformación y finalmente distribución, que en su conjunto permiten aumentar la producción de petróleo y gas. Todas ellas demandan inversiones multimillonarias en cada etapa, que además nutren a un creciente universo de proveedores en todo el país, que también desatan sus propias inversiones.

Pero la abundancia de energía a buen precio que permite la revolución energética en marcha, en simultáneo habilita otros proyectos de inversión en vastos sectores de la economía, muchos de ellos ya presentados en el RIGI o a la espera del Súper RIGI.

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La abundancia de energía a buen precio que permite la revolución energética en marcha, en simultáneo habilita otros proyectos de inversión en vastos sectores de la economía

Según datos del Ministerio de Economía, solo los proyectos del sector energético presentados en el marco del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) totalizan unos USD 150.000 millones, monto equivalente a 20% del PBI.

Proyectos en minería, fertilizantes, siderurgia e infraestructura también están en el marco del RIGI y ya suman otros USD 50.000 millones

Pero otros proyectos en minería, fertilizantes, siderurgia e infraestructura también están en el marco del RIGI y ya suman otros USD 50.000 millones. Además de otras inversiones en data centers que están a la espera del Súper RIGI. Todos estos proyectos demandan mucha energía, estable y a buen precio, y solo son factibles gracias al desarrollo de Vaca Muerta, lo que pone en evidencia la red de inversiones asociadas a la revolución energética.

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El despegue del sector energético

Como consecuencia de ese proceso inversor, Argentina no solo registra nuevos máximos de producción de petróleo, sino que proyecciones privadas elevan a 1,5 millones de barriles diarios la producción petrolera para fin de la década, de los cuales alrededor de 970.000 barriles diarios del total irán al mercado de exportación.

Proyecciones privadas elevan a 1,5 millones de barriles diarios la producción petrolera para fin de la década

Lo mismo en producción de gas.

Ya se alcanzaron nuevos máximos y hacia 2033 la inyección total de gas de producción nacional pasaría de los actuales 140 millones de m3/d a alrededor de 280 millones de m3/d, con unos 100 millones de m3/d de exportación de GNL.

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Ya se alcanzaron nuevos máximos y hacia 2033 la inyección total de gas de producción nacional pasaría de los actuales 140 millones de m3/d a alrededor de 280 millones de m3/d

Nuevas inversiones

Para lograr dichos objetivos de producción, la inversión de la industria petrolera para el período 2026/2040 se estima en alrededor de unos USD 300.000 millones, un promedio de unos USD 20.000 millones por año.

Con esta expansión productiva, las exportaciones de petróleo y gas pasarán de un promedio de USD 15.000 millones en la actualidad a unos USD 44.000 millones a mediados de la próxima década (x3).

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La inversión de la industria petrolera para el período 2026/2040 se estima en alrededor de unos USD 300.000 millones

La balanza comercial energética este año mostrará un superávit cercano a los USD 11.000 millones y se proyectan USD 16.000 millones para el año entrante.

El salto en las exportaciones el año entrante responde a la inminente inauguración del Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS). Esto permitirá exportar un total de 550.000 b/día, e incluso con la posibilidad de escalar a 700.000 u 800.000 barriles diarios en su máxima capacidad.

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La balanza comercial energética este año mostrará un superávit cercano a los USD 11.000 millones

El Oleoducto Vaca Muerta Sur conectará la producción de crudo en Vaca Muerta con Punta Colorada en la provincia de Río Negro.

En 2027 también comienza a operar el primer barco de licuefacción de GNL de la compañía Southern Energy, consorcio que lidera PAE, que ya tiene cerrado un contrato de exportación con la compañía alemana SESE.

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La consolidación del país en el mercado mundial del GNL provendrá del proyecto Argentina LNG, que nuclea a YPF y varios grupos de empresas

Y la consolidación del país en el mercado mundial del GNL provendrá del proyecto Argentina LNG, que nuclea a YPF, ENI, grupo energético italiano, y XRG, la compañía internacional de inversiones energéticas del grupo Adnoc (Abu Dhabi National Oil Company, Emiratos Árabes Unidos).

Un mapa detalla el trazado del Oleoducto Vaca Muerta Sur entre las provincias de Neuquén y Río Negro en Argentina

El proyecto está presentado en el RIGI y su aprobación se hará por etapas. Ya está aprobada la ingeniería de detalle y se viene la firma del compromiso de inversión que gatillará inversiones de USD 25.000 a USD 30.000 millones para la infraestructura de licuefacción y exportación, y alrededor de USD 15.000 millones adicionales para el desarrollo de los campos gasíferos en Vaca Muerta.

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YPF ha señalado que, considerando futuras expansiones y nuevas fases, el programa integral de desarrollo productivo podría superar los USD 50.000 millones. El megaproyecto ya tiene compras en firme del ENI y de offtakers del exterior. Se trata de un hito de inversión privada en la historia del país y constituye el eje de la estrategia de YPF para convertir a la Argentina en un exportador mundial de GNL.

El megaproyecto ya tiene compras en firme del ENI y de offtakers del exterior

Ambos proyectos transformarán la geografía y urbanización regional con el arribo al complejo de Punta Colorada de un buque de carga por día y de dos cada cuatro días (alrededor de 380 por año).

A partir de este desarrollo, la Argentina se convertirá en el segundo exportador de etano líquido del mundo y aumentará la producción de propano y butano en alrededor de 3 millones de toneladas al año.

Argentina cuenta con una ventaja comparativa que puede traducir en ventaja competitiva en otras cadenas productivas

Con un gas en boca de pozo que puede promediar cotizaciones de menos de USD 3 el millón de BTU y un megavatio hora de electricidad en el mercado mayorista de USD 50 o menos, la Argentina cuenta con una ventaja comparativa que puede traducir en ventaja competitiva en otras cadenas productivas.

Sinergias

Empecemos por las cadenas productivas que agregan valor a la producción de hidrocarburos. Así como el gas asociado al petróleo tiene un costo marginal bajo que permite reducir el costo promedio del gas comercializado, el gas natural producido contiene líquidos cuya separación ya viene generando nuevas oportunidades de negocio.

La industrialización del gas rico sumará nuevos proyectos entre los que se incluyen la ampliación de plantas separadoras existentes y la instalación de una nueva planta, un poliducto a Bahía Blanca desde Neuquén e infraestructura portuaria para exportación. Unos USD 3.000 millones de inversión que desarrolla TGS y que también espera su incorporación en el RIGI.

El gas abundante como insumo petroquímico empieza a viabilizar nuevas inversiones que agregan valor y generan otros procesos de capitalización intermedios

El gas abundante como insumo petroquímico empieza a viabilizar nuevas inversiones que agregan valor y generan otros procesos de capitalización intermedios en la producción de bienes finales.

Fertilizantes

Fértil Pampa, subsidiaria de Pampa Energía, ya obtuvo la aprobación en el RIGI de un proyecto para producir urea, en el polo de Bahía Blanca con una inversión de USD 2.700 millones. Y Adecoagro va por la ampliación de Profertil, también en Bahía Blanca, con otro proyecto de USD 2.000 millones.

El gas abundante transformado en la generación de electrones está abriendo nuevas oportunidades de negocio asociadas al desarrollo de la minería

El gas abundante transformado en la generación de electrones está abriendo nuevas oportunidades de negocio asociadas al desarrollo de la minería, actividad intensiva en el consumo de energía.

En el proyecto integrado de Vicuña (Josemaría + Filo del Sol) se incluye la construcción de una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, una nueva estación transformadora y ampliaciones en las estaciones Rodeo y Gran Mendoza, para permitir la conexión al Sistema Argentino de Interconexión (SADI), donde la generación con gas abundante augura precios mayoristas de electricidad a la baja.

En el proyecto integrado de Vicuña (Josemaría + Filo del Sol) se incluye la construcción de una línea de 500 kV de aproximadamente 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro

Proyectos a la espera del Súper RIGI

Data Centers. Mientras el complejo nuclear avanza en la posible concreción de la unidad comercial, en el tránsito a ese desarrollo la Argentina puede ofrecer abundancia de electrones de energías renovables en combinación con la abundancia de electrones de nuevas plantas de gas natural para hacer atractiva la instalación de granjas de servidores en nuestra geografía, hoy privilegiada por la geopolítica y su preeminencia en el nuevo orden global.

Energía Nuclear. Meitner Energy, la compañía conformada entre capitales estadounidenses e Invap, se propone completar el desarrollo del reactor ACR-300 con licencia estadounidense obtenida por Invap. El consorcio presentó una iniciativa privada por USD 200 millones para construir su primera unidad en la Argentina. La intención es poder calificar el proyecto al Súper RIGI de próxima aprobación por el Congreso.

Podemos estar a la vanguardia del desarrollo de una unidad comercial que luego se produzca en serie para abastecer plantas desalinizadoras, centros urbanos y servidores de IA

Competimos con otros proyectos en otros países, pero podemos estar a la vanguardia del desarrollo de una unidad comercial que luego se produzca en serie para abastecer plantas desalinizadoras, centros urbanos y servidores de IA.

La lista no es exhaustiva, y la función empresarial agrega iniciativas cada semana. La revolución energética que muchos subestimaron está en marcha.

<b>Consideraciones finales</b>

El impacto de Vaca Muerta trasciende por completo las fronteras del sector de los hidrocarburos. Al garantizar un abastecimiento energético abundante, confiable y a precios altamente competitivos, la revolución en marcha funciona como una verdadera locomotora que encadena nuevas inversiones en otros sectores de la economía.

La nueva realidad energética habilita megaproyectos en minería a gran escala, petroquímica en fertilizantes, tecnología nuclear y centros de datos de última generación para IA. Muchos de ellos ya en marcha y otros a la espera de la aprobación del Súper RIGI, pero que evidencian la formación de una nueva red de inversiones vinculadas al nuevo desarrollo energético.

El flujo de inversiones se encadena con mayores exportaciones, catapultando la oferta de divisas en el mercado cambiario. El desarrollo de Vaca Muerta está generando una profunda transformación de la geografía, la logística y la competitividad argentina. En definitiva, la postergada revolución energética que muchos subestimaron ya se encuentra firmemente en marcha.

El autor es exsecretario de Energía y expresidente de YPF