Opinión

Malvinas: una oportunidad para volver a pensar como Nación

Hay momentos en la vida de las naciones en los que las circunstancias internacionales abren oportunidades que difícilmente vuelven a repetirse. Advertirlas requiere inteligencia; aprovecharlas exige capacidad, perseverancia y, fundamentalmente, sentido de Estado

Grupo de personas, incluyendo un veterano de Malvinas con medallas y gorra de la Armada Argentina, y un hombre de chaqueta oscura, parados en un evento al aire libre
Acto conmemorativo por las Islas Malvinas
Guardar

La actual disposición geopolítica de los Estados Unidos y sus necesidades estratégicas parecen haber abierto una ventana de oportunidad para la Argentina. Y corresponde reconocer el mérito del Gobierno al haber sabido leer esa nueva realidad, advertir tempranamente sus posibilidades y orientar hacia ella su política exterior. No se trata solamente de haber formulado un excelente discurso, sino de haber comprendido una circunstancia internacional favorable y procurar convertirla en una oportunidad para nuestro país. Ahora habrá que demostrar la pericia, la capacidad y la constancia necesarias para transformar esa visión y esos enunciados en hechos concretos.

Pero precisamente por nuestra debilidad relativa será indispensable actuar con prudencia, inteligencia y realismo. La convergencia de intereses con los Estados Unidos puede resultar extraordinariamente beneficiosa para la Argentina y constituye una oportunidad que debemos saber aprovechar. Para hacerlo plenamente, debemos reconocer que las relaciones internacionales son, por naturaleza, jerárquicas y desiguales, y que una coincidencia de objetivos no implica necesariamente una identidad de intereses. Los Estados Unidos defienden, legítimamente, su interés nacional y proyectan su poder en función de él. La Argentina, desde sus propias capacidades y posibilidades, debe hacer exactamente lo mismo: identificar las coincidencias, aprovecharlas con inteligencia y construir sobre ellas una relación sólida y mutuamente beneficiosa, sin perder nunca de vista cuáles son nuestros intereses permanentes como Nación.

PUBLICIDAD

En ese marco, resulta particularmente interesante el abordaje de la cuestión Malvinas. Permite trascender —sin abandonar en absoluto— la legítima e irrenunciable reivindicación histórica y de soberanía, para incorporarla a una concepción geopolítica y estratégica más amplia: el Atlántico Sur, la Antártida, los recursos naturales, las comunicaciones, el comercio, el desarrollo y la proyección internacional de nuestro país.

Malvinas no es solamente una cuestión pendiente del pasado. Es también una cuestión central para nuestro futuro.

Pero una política de semejante dimensión no puede ser únicamente la política de un gobierno. Necesita convertirse en una política de Estado. Como señaló el Presidente, frente a objetivos de esta trascendencia las diferencias domésticas deben quedar de lado. No porque desaparezcan —son naturales y necesarias en una democracia—, sino porque existen cuestiones que, por su importancia para el futuro del país, requieren una respuesta de la Nación en su conjunto.

PUBLICIDAD

Esto adquiere todavía mayor importancia cuando se considera quién está del otro lado del diferendo. El Reino Unido posee una extensa tradición diplomática y una arraigada cultura de defensa de sus intereses nacionales. Más allá de sus diferencias políticas internas y de la alternancia de sus gobiernos, ha demostrado históricamente capacidad para sostener políticas y objetivos de largo plazo cuando entiende que están comprometidos intereses permanentes del Estado.

Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas y pidió negociar una solución pacífica en la Resolución 2065 (REUTERS/Agustin Marcarian)
Naciones Unidas reconoce una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido por Malvinas y pidió negociar una solución pacífica en la Resolución 2065 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La Argentina debe estar a la altura de ese interlocutor. No se trata de alimentar antagonismos ni, mucho menos, de imaginar soluciones ajenas a la paz y al derecho internacional. Se trata precisamente de lo contrario: comprender que un diferendo de esta naturaleza exige continuidad, profesionalismo, conocimiento, paciencia y una extraordinaria capacidad diplomática y estratégica. Frente a un interlocutor experimentado, nuestras divisiones internas y nuestros cambios permanentes de rumbo constituyen una debilidad que no podemos permitirnos.

Por eso la unidad alrededor de Malvinas no es solamente una aspiración patriótica. Es también una necesidad estratégica.

Hace más de medio siglo, desde las condiciones extremas de su cautiverio, el coronel Argentino del Valle Larrabure dejó un mensaje que conserva una sorprendente actualidad. Se dirigió “al pueblo argentino, dirigentes y dirigidos”, pidiendo que “la sangre inútilmente derramada” los conmoviera a la reflexión. Aquellas palabras fueron escritas en circunstancias dramáticamente diferentes, en una Argentina atravesada por la violencia y las luchas fratricidas. Pero contienen una enseñanza que trasciende aquel tiempo: la necesidad de anteponer el bien común y el destino de la Nación a aquello que nos enfrenta.

Superados aquellos trágicos años, la Argentina no logró dejar definitivamente atrás la lógica de la confrontación. Bajo formas muy diferentes, persistieron brechas políticas y sociales que consumieron energías, dificultaron los acuerdos básicos y contribuyeron a impedir la continuidad de políticas de Estado.

No necesitamos pensar todos de la misma manera. Una democracia supone diferencias, controversias y alternancia. Lo que necesitamos es aprender a convivir con ellas sin permitir que nos impidan actuar juntos cuando está comprometido un interés superior de la Nación.

Quizás allí radique la doble oportunidad que hoy nos presenta Malvinas.

Una oportunidad externa: aprovechar con inteligencia una coyuntura internacional particularmente favorable para avanzar, mediante la diplomacia, la negociación y una estrategia sostenida, en la defensa de nuestros derechos e intereses en el Atlántico Sur.

Y una oportunidad interna: demostrar que los argentinos todavía somos capaces de construir y sostener una política de Estado por encima de nuestras diferencias.

Malvinas puede ser, en ese sentido, mucho más que una reivindicación que nos une por su historia. Puede convertirse en la demostración de que una Nación puede convivir con sus diferencias y, al mismo tiempo, reconocer aquellos objetivos superiores ante los cuales esas diferencias deben subordinarse.

Si sabemos aprovechar esta coyuntura, podremos haber dado un paso importante en la defensa de nuestros derechos soberanos.

Pero si, además, conseguimos hacerlo unidos, con inteligencia, continuidad y sentido de Estado, habremos comenzado a recuperar algo que la Argentina necesita desde hace demasiado tiempo: la capacidad de pensar y actuar como Nación.

Temas Relacionados

Islas MalvinasMar ArgentinoPolítica exteriorSoberanía

Últimas Noticias

Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

El Presidente decidió un viraje significativo en un tema realmente sensible. Lo asoció directamente a las señales de Trump. Y asomó como un movimiento de fuerte sentido político local. La defensa del plan económico, otra vez en el centro y con mensaje interno

Milei, el llamativo giro por Malvinas y su propia señal de uso político doméstico

Alice Weidel: anatomía de la mujer que convirtió a la ultraderecha prorrusa en una opción de poder en Alemania

Ante una elección regional clave, la líder de AfD busca transformar el descontento por la inmigración, la energía cara y la injerencia de Bruselas en una mayoría capaz de gobernar

Alice Weidel: anatomía de la mujer que convirtió a la ultraderecha prorrusa en una opción de poder en Alemania

El falso soberanismo

Lo que se presenta como defensa nacional puede convertirse en simple alineamiento

El falso soberanismo

El legado de Messi: una lección de liderazgo

Cuando una figura marca una época, el reto posterior consiste en convertir admiración en cultura y continuidad en evolución

El legado de Messi: una lección de liderazgo

Vehículos autotripulados en CABA: ¿qué debemos considerar?

El desafío no pasa solo por la ingeniería, sino por fijar límites, responsabilidades y estándares públicos verificables

Vehículos autotripulados en CABA: ¿qué debemos considerar?

DEPORTES

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del GP de Italia

Antes de la clasificación, Franco Colapinto afronta la última práctica del GP de Italia

Boca Juniors visitará a Gimnasia de Mendoza antes de abrir su serie de cuartos de Sudamericana: hora, TV y probables formaciones

Francisco Cerúndolo enfrenta a Taylor Fritz, número 10° del mundo, por los octavos de final del US Open: hora y cómo verlo en vivo

Los Pumas se enfrentarán con Australia en Mendoza: hora, TV y formaciones

La selección argentina femenina disputará el partido inaugural del Mundial Sub 20 ante Polonia: hora, TV y probables formaciones

TELESHOW

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Luisana Lopilato y Lucía Puenzo reconstruyen la leyenda de Pepita La Pistolera: “La película no juzga ni condena”

Nahuel Pennisi: de su devoción por Mercedes Sosa a la táctica que usó para conquistar a su esposa

La música Beat argentina como semilla del Rock Nacional

Ivana Figueiras compartió un tierno mensaje tras el gesto de Darío Cvitanich: “Mi novio el más romántico”

"Todavía me gusta un poquito": Sabrina Rojas le dejó abierta la puerta a Pepe Chatruc si llegan solteros a noviembre

INFOBAE AMÉRICA

El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

El presidente de Ecuador confirmó que busca un tratado de libre comercio con Japón

La inflación acumulada en Bolivia llega al 3%: en el mismo período de 2025 era superior al 18%

Rusia lanzó un nuevo ataque sobre Ucrania en la antesala a las reuniones de los enviados de Trump a Moscú y Kiev

El partido de Le Pen generó polémica en Francia por amenazar con terminar la ayuda a Ucrania si ganan las elecciones de 2027

EEUU aprobó la venta de armamento a Arabia Saudita por USD 5.000 millones en medio de la guerra con Irán