Opinión

Alberdi: el país que todavía nos espera

En “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina” dejó un plan de país escrito con claridad y con profundo conocimiento de la importancia de las instituciones

Juan Bautista Alberdi
Juan Bautista Alberdi
Guardar

El 29 de agosto de 1810 nació en San Miguel de Tucumán Juan Bautista Alberdi, abogado, filósofo, músico, político, economista y escritor, inspirador máximo de nuestra Constitución, que dedicó su obra y su vida a la búsqueda y la lucha por la libertad.

Sin temor a la exageración, ocupa el panteón de los padres fundadores de la patria. A sus convicciones debemos el proyecto de Constitución Nacional plasmado en Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina: un plan de país escrito con claridad y con profundo saber de la importancia de las instituciones.

PUBLICIDAD

Su pensamiento, sin embargo, no se agota en esa obra fundacional. Desde el Fragmento Preliminar en adelante fijó pautas y principios para la clase dirigente que no han perdido vigencia. Sostuvo que la democracia reside en la soberanía del pueblo, porque “el pueblo es legítimo gobernante de sí mismo, la democracia es sólo el gobierno del pueblo”.

Defensor fervoroso de la república, llegó a una conclusión que vale como programa cívico: el pueblo es soberano cuando es inteligente.

Nos invitó a pensar que, frente a cada decisión en tiempos electorales, es fundamental que cada ciudadano tenga la obligación de practicar un escrutinio sobre quienes aspiran a representarnos. Ese escrutinio no es desconfianza: es un deber republicano. Conocer propuestas, ideas y antecedentes es la forma concreta de tomarse en serio el gobierno representativo. El voto vale lo que vale la conciencia con que se emite.

PUBLICIDAD

De ahí el lugar central que asignó a la educación del ciudadano. Daba por cumplida la misión cuando el pueblo estuviera educado y hubieran desaparecido la ignorancia y la miseria. Quería hombres capaces de leer la Carta del Estado y de “escribir sus propios derechos”, único camino para alcanzar “una literatura propia, una industria propia, una legislación propia, una vida…”. No hay soberanía sin instrucción.

Su mirada sobre el progreso fue igual de nítida. Cuando el Estado “se hace fabricante, constructor, empresario, banquero, comerciante, editor” distrae su finalidad, y “en todas las funciones que no son la esencia del gobierno, obra como ignorante y como un concurrente dañino de los particulares, empeorando el servicio del país, lejos de servirle mejor”. No hay desprecio del Estado en esa advertencia, sino defensa de su misión esencial.

Nos dejó, además, la llave del control: “otro medio de impedir que los delegatarios de la soberanía abusen de su ejercicio en daño del pueblo a quien pertenece, es la publicidad de todos los actos que lo constituyen. La publicidad es la garantía de las garantías”. Publicidad de los actos de gobierno, acceso a la información, rendición de cuentas: nada más actual.

Su legado sigue siendo inmenso y sus ideas continúan siendo un programa de gobierno: el de una nación moderna y de progreso, cimentada en una república verdadera, con igualdad, fraternidad y libertad. Hay un inmenso desafío por delante. Entre todos podemos hacer realidad sus sueños.

Temas Relacionados

Juan Bautista Alberdi

Últimas Noticias

Una semana entre Uber y deliverys: “Es lo que hay”, la frase que repiten los que sobreviven gracias a las app

La economía de plataformas se consolida como refugio ante la caída del empleo formal. En Argentina, más de un millón de personas encuentran así una salida, aunque sea precaria

Una semana entre Uber y deliverys: “Es lo que hay”, la frase que repiten los que sobreviven gracias a las app

La suspensión parcial de Calcatreu reabre el debate sobre el impacto regulatorio en la inversión minera

La medida provincial por el incumplimiento del cupo de contratación local vuelve a poner en cuestión la previsibilidad jurídica para proyectos extractivos y su efecto sobre decisiones de capital en Argentina

La suspensión parcial de Calcatreu reabre el debate sobre el impacto regulatorio en la inversión minera

La economía de los servicios frente a la desindustrialización

El cuidado, la salud, la educación, la logística, el turismo y la tecnología concentran opciones de expansión en el área metropolitana de Buenos Aires, donde viven más de 16 millones de personas

La economía de los servicios frente a la desindustrialización

Ingresos brutos: 307 años de impuesto anticipado

El máximo tribunal ratificó la suspensión de retenciones, percepciones y detracciones bancarias sobre la empresa y ordenó notificar a entidades financieras y agentes de cobro, mientras se tramita el juicio de fondo

Ingresos brutos: 307 años de impuesto anticipado

La paradoja del Pacífico: por qué el rescate a Japón define el tablero geopolítico y financiero global

La asistencia apunta a impedir una venta masiva de bonos federales por parte de Tokio, un movimiento que podría encarecer el financiamiento en Washington

La paradoja del Pacífico: por qué el rescate a Japón define el tablero geopolítico y financiero global

DEPORTES

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

La historia de Alma Almaraz, la jugadora de 16 años que juega en Boca Juniors y se hizo viral por su habilidad

Perdió la pelea de su vida, pero conquistó Las Vegas con un gesto que se hizo viral: la historia de amor que nació en un merendero

Valentín Perrone reveló cuándo apunta a llegar al MotoGP y su sueño de ganar en Buenos Aires: “Argentina es mi vida”

11 frases del Vasco Arruabarrena tras la victoria de Boca: de la dedicatoria para Aranda a la frase que generó risas entre los periodistas

De la atajada salvadora de Montero al golazo de Belmonte: el minuto final en La Bombonera que terminó con el triunfo de Boca

TELESHOW

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Bárbara Lombardo confesó la táctica que usó a los 11 años para colarse al show de Xuxa: "Terminé teniendo una relación con ella"

Wanda Nara compartió una foto con un hombre misterioso: de quién se trata

El reproche de Jimena Barón a Guido Kaczka luego de que no elogiara su talento: “Pendiente de si me reconocés como artista”

Quiénes son las dos nuevas figuras que se sumarían a MasterChef Celebrity

Tuli Acosta compartió el detrás de escena de su sesión de fotos y un detalle llamó la atención de sus fans: “En su ego caí”

INFOBAE AMÉRICA

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

República Dominicana: La casa de Los Palmeros convertida en centro de formación, un giro de la memoria pública hacia el trabajo y la inclusión

Las fuerzas de EEUU y Ecuador destruyeron una estación de reabastecimiento flotante que apoyaba operaciones narcos en el Pacífico oriental

TradeExpo 2026 buscará atraer inversión extranjera y compradores internacionales en El Salvador

Guatemala: La PNC captura a cuatro personas por extorsión y robo agravado en la capital

Costa Rica y Puerto Rico buscan fortalecer alianza regional contra narcotráfico, crimen organizado y migración