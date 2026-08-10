Opinión
Agregar Infobae enGoogle

IA: el verdadero desafío para las empresas

El objetivo ya no es tenerla sino saber implementarla

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Muchas implementaciones de inteligencia artificial no escalan porque resuelven tareas individuales y no procesos completos dentro de la organización. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Durante décadas, las ventajas competitivas de las empresas estuvieron asociadas al acceso. Acceso al capital, a la tecnología, al talento o a la información. Con la inteligencia artificial ocurre algo diferente: el acceso dejó de ser el factor decisivo mucho antes de lo que imaginábamos.

Hoy prácticamente cualquier gran empresa puede utilizar los modelos más avanzados disponibles en el mercado. De hecho, según McKinsey, cerca del 88 % de las organizaciones ya incorporó inteligencia artificial en al menos una función de su negocio. Sin embargo, esa misma expansión dejó al descubierto una paradoja: disponer de la tecnología no es suficiente para garantizar valor.

PUBLICIDAD

La discusión, entonces, cambió de lugar. Se trata de quién consigue integrar las herramientas tecnológicas a su operación antes y mejor que sus competidores.

Es un cambio de paradigma que obliga a revisar muchas de las decisiones que toman las empresas. Durante los últimos dos años vimos una carrera por experimentar con nuevos modelos, desarrollar asistentes internos o automatizar tareas específicas. Ese proceso fue necesario, pero representa apenas el punto de partida. La verdadera transformación comienza cuando la IA automatiza una sola función y transforma todo el flujo de trabajo en un sistema de agentes.

PUBLICIDAD

Ahí aparece un problema mucho menos visible que la tecnología, pero bastante más complejo: la ejecución.

Los procesos de una empresa no funcionan por áreas. Un reclamo puede comenzar en atención al cliente, pasar por operaciones, involucrar al equipo legal y terminar en finanzas. Un crédito hipotecario atraviesa validaciones, análisis documentales y distintas instancias antes de llegar a una aprobación. La realidad de cualquier organización está llena de procesos que cruzan departamentos, sistemas y personas. Sin embargo, muchas implementaciones de inteligencia artificial siguen diseñadas para resolver tareas individuales, cuando el verdadero potencial está en transformar procesos completos.

Eso explica por qué tantas iniciativas no logran escalar. El desafío consiste en integrar esa inteligencia con sistemas construidos durante años, ordenar datos que muchas veces están dispersos, establecer mecanismos de gobernanza y acompañar a las personas durante un cambio que es, antes que tecnológico, organizacional.

También existe una percepción equivocada sobre el tiempo. Algunas organizaciones consideran que esperar es una decisión prudente porque la tecnología mejora constantemente. Pero la ventaja competitiva que genera la inteligencia artificial no evoluciona al mismo ritmo que los modelos. Evoluciona al ritmo del aprendizaje organizacional.

La primera implementación obliga a ordenar información, conectar sistemas y desarrollar nuevas capacidades. La segunda resulta más simple porque la organización ya aprendió qué procesos automatizar, cuáles requieren supervisión humana y cómo integrar agentes inteligentes dentro de su operación. Ese conocimiento no puede comprarse ni incorporarse de un día para otro. Se construye con experiencia. Y, como sucede con el interés compuesto, “quienes empiezan antes desarrollan una ventaja que crece con el tiempo”.

Este escenario también redefine qué tipo de talento necesitarán las empresas. La discusión dejó de pasar exclusivamente por contratar especialistas en inteligencia artificial. Cada vez serán más valiosos los perfiles capaces de conectar tecnología con negocio; profesionales que entiendan cómo funciona una industria, puedan identificar oportunidades concretas de transformación y acompañen la adopción de estas herramientas dentro de la organización. Ese puente entre estrategia, operación y tecnología será uno de los activos más escasos de los próximos años.

La inteligencia artificial seguirá evolucionando y los modelos serán cada vez más potentes. Esa carrera continuará. Pero la verdadera diferencia entre las empresas ya no estará determinada por el modelo que utilicen, sino por su capacidad para transformar esa tecnología en una nueva forma de operar.

La próxima ventaja competitiva no será la inteligencia artificial. Será la capacidad de ejecutarla mejor que los demás.

Temas Relacionados

Inteligencia artificialTransformación digitalAutomatización

Últimas Noticias

Discriminación Mundial

El debate sobre Argentina tras el Mundial quedó atravesado por una ceguera emocional que, según el texto, impidió discutir la discriminación con evidencia

Discriminación Mundial

La carrera por el DNI del futuro: identidad digital y soberanía

La verificación de identidad en servicios digitales dejó de depender solo del documento físico y pasó a apoyarse en infraestructura digital

La carrera por el DNI del futuro: identidad digital y soberanía

Una patria de migrantes que no se venden

En España casi 30.000 argentinos pidieron la regularización y un millón solicita acceder a la ley de nietos. Argentina cuenta con raíces migrantes y tiene una fuerte migración en Europa y Estados Unidos. Por eso, es importante proteger a los que vienen y a los que se van del odio de los sectores ultra

Una patria de migrantes que no se venden

¿Qué hay detrás de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?

No resulta creíble la propuesta de modificaciones en el BCRA en un contexto de dolarización de carteras, flexibilización de créditos en dólares y debilitamiento regulatorio

¿Qué hay detrás de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central?

Brasil-Argentina: todo nos une, nada nos separa

La relación bilateral pasó de guerras y disputas por represas en el alto Paraná a la cooperación económica y nuclear, con el Mercosur como eje y una integración consolidada tras los pactos de los 90

Brasil-Argentina: todo nos une, nada nos separa

DEPORTES

El accidente que destruyó a la selección de Zambia: un error en cabina y 30 muertos camino a las Eliminatorias

El accidente que destruyó a la selección de Zambia: un error en cabina y 30 muertos camino a las Eliminatorias

El método de “La Fábrica”: cómo la cantera de Vélez vendió por más de USD 120 millones en diez años y nutre a la selección argentina

Jugó con Redondo, convivió con Maradona, se retiró a los 25 años por una lesión y brilla como cantante de tango: “Tengo dos pasiones”

La selección argentina de básquet se consagró campeona del Sudamericano Femenino: le ganó 53-44 la final a Venezuela

El codazo de Maravilla Martínez por el que fue expulsado en la caída de Racing ante Argentinos: el gesto que llamó la atención

TELESHOW

Chichita Casciari, la protagonista real de la película Canelones: “Toda la vida he sido muy audaz”

Chichita Casciari, la protagonista real de la película Canelones: “Toda la vida he sido muy audaz”

Juanicar habló de la internación de su madre y su salida de Gran Hermano: “Ella estaba en peligro”

Alex Caniggia respaldó a Charlotte y apuntó a Sol Abraham para que se vaya de Gran Hermano: “¡Fuera!”

Catherine Fulop revolucionó Palermo con un Arepazo Solidario para colaborar con Venezuela: “Gracias a todos”

Malena Pichot reveló si es “Team China” o “Team Wanda”: “La quiero bancar”

INFOBAE AMÉRICA

El Modo SÍ

El Modo SÍ

El precio del petróleo sube ante la falta de certezas sobre la reapertura del estrecho de Ormuz

Diferencia entre llegar al gobierno y tener el poder en regímenes y narcoestados del socialismo del siglo 21

Taiwán simuló el rechazo de un ataque aéreo del régimen chino en las islas Penghu durante los ejercicios militares Han Kuang

Ministerio de Educación dominicano activa una capacitación nacional que busca cambiar el arranque del ciclo 2026-2027