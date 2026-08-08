Opinión
Agregar Infobae enGoogle

Tres problemas y dos crisis: una Argentina por delante para reconstruir

El país arrastra un problema de infraestructura por la paralización de rutas, obras energéticas, infraestructura hídrica y proyectos de conectividad

La economía argentina no despega porque las empresas producen menos, los comercios venden menos y las familias consumen menos. REUTERS/Cristina Sille
La economía argentina no despega porque las empresas producen menos, los comercios venden menos y las familias consumen menos. REUTERS/Cristina Sille
Guardar

El gobierno de Javier Milei dejará un país con problemas estructurales que no pueden ocultarse detrás de un dato de inflación o de un supuesto equilibrio fiscal. La estabilidad financiera es importante y necesaria, pero debe llegar al bolsillo de las familias, que hoy están siendo golpeadas por un ajuste torpe y brutal. Un país no está verdaderamente ordenado cuando las cuentas públicas cierran, pero las familias viven cada vez más endeudadas, las empresas venden menos y el empleo se deteriora. En esta línea, el presidente, cuando deje el cargo a finales de 2027, dejará 3 problemas graves:

  1. Un problema económico profundo. Nos quieren convencer de que la macroeconomía está ordenada, cuando la realidad cotidiana muestra otra cosa. Las empresas producen menos, los comercios venden menos y las familias consumen menos por lo que la economía no despega. La estabilidad debe ser el punto de partida de un proyecto de desarrollo, nunca su objetivo final.
  2. Un problema de infraestructura. Mientras el mundo invierte para ganar competitividad, la Argentina paralizó rutas, obras energéticas, infraestructura hídrica y proyectos de conectividad. No existe desarrollo sin inversión. Cada obra que se detiene representa pérdida de empleo y oportunidades que no llegan.
  3. El tercer problema será el trabajo. La desigualdad como punto de máxima preocupación y un interior vuelve a quedar relegado, es la real escena que nos dejan. Sin trabajo no hay movilidad social, no hay crecimiento sostenible ni posibilidad de construir un proyecto de vida. Las economías regionales, la minería, la agroindustria, el turismo, la energía y la industria necesitan reglas claras, planificación, previsibilidad y un Estado que acompañe el desarrollo en lugar de resignarse al estancamiento.
Paro general de la CGT - 10 de abril Retiro
Argentina arrastra un problema de infraestructura por la paralización de rutas, obras energéticas, infraestructura hídrica y proyectos de conectividad. REUTERS/Agustin Marcarian

De estos tres problemas surgen, además, dos consecuencias profundas. Una gran crisis social, por el enfrentamiento constante al que nos somete el gobierno nacional. Cuando faltan oportunidades, aumentan la incertidumbre, la pobreza y la desesperanza. Una sociedad que pierde expectativas comienza a naturalizar aquello que nunca debería aceptar. Y se suma, una crisis moral. El insulto reemplazó al diálogo. La descalificación desplazó a las propuestas. La agresión pasó a ser una forma de ejercer el poder. La violencia simbólica con la soberbia constante. Se instaló la idea de que quien piensa distinto es un enemigo. Una sociedad enfrentada discute entre sí, mientras los verdaderos problemas permanecen sin resolver.

PUBLICIDAD

Frente a este escenario, sería muy cómodo solo describir los problemas. Es momento de proponer soluciones. La Argentina necesita tres grandes revoluciones. Una revolución económica. Combinar orden fiscal con orden familiar. Equilibrar las cuentas públicas es imprescindible, pero también lo es recuperar el equilibrio en la vida cotidiana de las familias, que hoy están ahogadas en cuentas por pagar. Este gobierno trasladó el déficit propio a todos los argentinos, una vez más. Y la gente lo sufre en el día a día. Debemos transformar definitivamente la matriz económica del país, con un plan propio de por regiones. Generar estabilidad con crecimiento, crédito, producción y previsibilidad para quienes invierten y trabajan.

Una revolución en infraestructura. Tenemos que reactivar las obras que el país necesita, si no jamás llegará el verdadero desarrollo. Rutas, puertos, energía, conectividad. La infraestructura no tiene ideología ni partido político: es la base sobre la cual se construye cualquier nación moderna.

PUBLICIDAD

Una familia con un niño, de espaldas, sentada en el suelo con pertenencias frente a un muro de cemento. Al fondo, un edificio moderno de oficinas con un logo espiral azul brillante.
el trabajo será otro problema central porque el empleo se deteriora y el interior argentino vuelve a quedar relegado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revolución del trabajo. Necesitamos un gran programa nacional de incentivos para la creación de empleo privado, fortaleciendo a quienes producen, invierten y generan oportunidades. El futuro del país pasa por recuperar la cultura del trabajo y por convertir al sector privado en el gran motor del crecimiento. Cada región de nuestra Argentina tiene potencial para crecer. El interior argentino no puede seguir mirando con la ñata contra al vidrio. Necesitamos un gran acuerdo nacional que reúna al Estado, las provincias, los trabajadores, las universidades, los empresarios y los sectores productivos para definir un proyecto común. No propongo volver al pasado. Propongo construir una Argentina distinta. El país no puede construirse desde el insulto ni desde la revancha permanente. Necesitamos una Argentina que produzca más, que invierta más, que exporte más y que genere más trabajo. Un país donde el equilibrio fiscal conviva con el desarrollo familiar; donde la infraestructura vuelva a ser una política de Estado; donde el trabajo recupere el lugar que nunca debió perder; y donde el diálogo vuelva a imponerse sobre la confrontación.

Si este gobierno deja tres grandes problemas, nuestra responsabilidad es impulsar tres grandes revoluciones para resolverlos. Porque la verdadera discusión no es quién grita más fuerte. Hoy la verdadera discusión es quién puede hacer que los argentinos vivan mejor. Porque el futuro no se espera. El futuro se construye.

Temas Relacionados

Javier MileiSergio UñacInfraestructuraEmpleo

Últimas Noticias

El Gobierno, en racha de costos políticos: mala praxis y cerrazón ideológica

El oficialismo tuvo que podar el proyecto de propiedad privada para aprobarlo en el Senado. Dejó un regusto a fracaso y malestar interno. También debió dar marcha atrás con el decreto que paralizó durante días la actividad portuaria. Todo, efecto del microclima de poder

El Gobierno, en racha de costos políticos: mala praxis y cerrazón ideológica

El espejo del éxito: agosto define cómo termina el año

El primer semestre ya dejó suficiente información para saber qué funciona, qué objetivo se aleja y qué hipótesis perdió vigencia. Agosto abre la última ventana real para corregir el rumbo antes de que diciembre se limite a explicar los resultados

El espejo del éxito: agosto define cómo termina el año

El legado ambiental de Panamá que América Latina debería mirar

América Latina necesita funcionarios capaces no solo de administrar compromisos, sino de conectarlos y convertirlos en dirección política.

El legado ambiental de Panamá que América Latina debería mirar

¿Elecciones manipuladas?

La narrativa del fraude se expande entre líderes de distinto signo ideológico y convierte cada elección cerrada en un nuevo foco de inestabilidad

¿Elecciones manipuladas?

Cuando el Papa llegue a Luján

La visita de León XIV abre una oportunidad para pensar la unidad, el diálogo y el bien común en una Argentina atravesada por la confrontación

Cuando el Papa llegue a Luján

DEPORTES

Boca Juniors enfrenta a Vélez en busca de acercarse a la punta de la Zona A del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

Boca Juniors enfrenta a Vélez en busca de acercarse a la punta de la Zona A del Torneo Clausura: formaciones confirmadas

River sufrió otro duro golpe: perdió ante Tigre y sumó la sexta derrota consecutiva

Los Pumas perdieron 17-10 ante el bicampeón del mundo Sudáfrica en la cancha de Vélez

La lesión que sacó de la cancha al Pity Martínez al minuto de juego del partido entre Tigre y River Plate

A la espera de River y Boca, así está la tabla de posiciones del Torneo Clausura y la clasificación a las copas

TELESHOW

En medio del escándalo por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta se presentó en vivo: la reacción del público

En medio del escándalo por la ruptura de La Joaqui y Luck Ra, Tuli Acosta se presentó en vivo: la reacción del público

El álbum parisino de Tini Stoessel: jet privado, el Louvre y un vestido blanco que encendió rumores de despedida de soltera

Stephanie Demner reveló la fuerte discusión que tuvo con su suegra: “Son nuestras reglas”

Los famosos despidieron a Jorge Messi: el pésame de Mirtha, la amistad de Montaner y el apoyo para la familia

Mica Riera mostró su transformación para el papel de Susana Giménez en la serie Moria

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador recibe de la ONU equipo para detectar documentos fraudulentos en controles fronterizos

El Salvador recibe de la ONU equipo para detectar documentos fraudulentos en controles fronterizos

Sicarios irrumpieron en un hospital de Costa Rica y asesinaron a un paciente internado

Ucrania rindió homenaje al “recolector de almas”, que murió recuperando cadáveres de la guerra

Advierten a viajeros: este popular juguete infantil puede ser confiscado en los aeropuertos de EE. UU.

Efecto “Tomdaya”: Tom Holland y Zendaya protagonizan el triunfo cinematográfico de la Generación Z