El gobierno de los encuadres

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante años la comunicación política estudió cómo se construye la agenda pública: cómo instalar un tema, ordenar una conversación y lograr que una sociedad observe un acontecimiento desde determinada perspectiva. Sin embargo, en tiempos donde la velocidad parece dominarlo todo, aparece una pregunta más profunda: ¿qué sucede cuando la comunicación deja de ser una estrategia y se transforma solamente en una sucesión de encuadres?

Gobernar también es construir sentido. Cada palabra, cada silencio y cada decisión comunicacional ayudan a definir cómo una sociedad interpreta la realidad. Por eso, la comunicación de gobierno no puede reducirse únicamente a encontrar un nuevo tema, generar impacto o desplazar una discusión incómoda.

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La teoría del framing explica que los hechos públicos no son interpretados de manera aislada: llegan atravesados por marcos que seleccionan qué aspectos destacar, qué problemas señalar y qué interpretaciones promover. El verdadero desafío estratégico no está solamente en abrir encuadres, sino en construir aquellos que puedan sostenerse en el tiempo.

Natalia Aruguete, referente en los estudios sobre agenda y comunicación política, explica que la disputa pública no pasa únicamente por definir sobre qué temas piensa una sociedad, sino también desde qué marcos interpreta esos temas. Allí está la diferencia entre administrar una conversación y simplemente correr detrás de ella.

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Porque abrir un encuadre es relativamente sencillo. Sostenerlo es mucho más complejo.

En la comunicación política actual existe una tentación permanente: responder a cada crisis con un nuevo marco narrativo. Cambiar el foco, desplazar la agenda, instalar otra conversación. Esa dinámica puede funcionar en la coyuntura, pero también tiene un riesgo: cuando todo es táctica, nada termina siendo estrategia.

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Adriana Amado plantea desde sus investigaciones sobre comunicación pública que comunicar no es solamente emitir mensajes ni ocupar espacios de visibilidad. En sociedades atravesadas por la desconfianza y la saturación informativa, la credibilidad se construye con coherencia entre discurso, acciones y resultados.

El caso de la carta de renuncia de Manuel Adorni permite observar esta tensión. Una comunicación pensada para ordenar una salida institucional terminó habilitando nuevas interpretaciones y discusiones alrededor de sus motivos, el desgaste político y la relación entre gobierno, medios y conversación pública.

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Es una muestra de que los encuadres tienen una característica central: una vez instalados, dejan de pertenecer exclusivamente a quienes los impulsan.

La comunicación profesional requiere planificación, investigación y método. No alcanza con detectar conversaciones; hay que comprenderlas. No alcanza con instalar temas; hay que saber hacia dónde conducen. No alcanza con ganar un día de agenda si se pierde la construcción de largo plazo.

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Los gobiernos no pueden comunicar como si estuvieran permanentemente en campaña. La campaña busca atención; la gestión necesita construir confianza.

En un ecosistema digital donde cada minuto aparece una nueva conversación, la velocidad puede ser una ventaja, pero también una trampa. Porque la comunicación estratégica no consiste en abrir infinitos encuadres para escapar del anterior, sino en construir un relato capaz de resistir cuando cambian las circunstancias.

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Gobernar no es solamente lograr que hablen de uno.

Es lograr que, cuando todos hablan, todavía exista un sentido claro sobre hacia dónde se quiere ir.